Guillermo Francos admitió que Patricia Bullrich “será candidata a senadora”

El jefe de Gabinete aseguró que el resto de candidatos no estarían definidos (A24)

Luego de que La Libertad Avanza (LLA) presentara una lista fusionada con el PRO para competir en la Provincia de Buenos Aires, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmó que los candidatos que representarán a las ideas de Javier Milei a nivel nacional no fueron definidos. De igual forma, reveló que Patricia Bullrich competiría como senadora por la Ciudad de Buenos Aires.

“Todavía no conformamos las listas de candidatos en las nacionales”, señaló el dirigente al destacar: “Creo que tenemos que analizar bien quiénes son los mejores representantes que podemos ofrecerle al pueblo”. A pesar de esto, manifestó que sería de suma importancia para el oficialismo conformar “un bloque de diputados de significación”.

A raíz del protagonismo que adquirió en la toma de decisiones gubernamentales, Francos descartó que su nombre pudiera aparecer en la nómina libertaria. Aunque aseguró que lo haría si fuera convocado por el presidente, remarcó: “Mi intención es seguir colaborando con el Presidente de la Nación“.

Durante una entrevista con Luis Novaresio, emitida por A24, el titular de los ministros fue consultado sobre la posible participación de Bullrich en las próximas elecciones de octubre. “Creo que sí, por varios motivos. Es una dirigente que ha sumado mucho prestigio como ministra de Seguridad, que es reconocida”, subrayó sobre el perfil de la titular de la cartera de Seguridad Nacional.

El jefe de Gabinete aseguró que Bullrich sería una de las candidatas a senadora (REUTERS)

De la misma forma, consideró que una buena elección la posicionaría no solo para la jefatura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Tras destacar que a la dirigente “le gusta ir al frente”, ponderó una posible fórmula presidencial “Milei-Bullrich”, la cual indicó que podría ser poderosa a nivel electoral.

Por otro lado, Francos habló sobre la ausencia de los integrantes de las Fuerzas del Cielo en las listas bonaerenses y dejó entreabierta la posibilidad de que el influencer libertario, Daniel Parisini, alias "Gordo Dan" pudiera ser convocado para competir en las nacionales. Sin embargo, sostuvo que “es una decisión de conjunto si puede ser candidato”.

“Los cierres de listas siempre dejan heridos”, consideró sobre la selección de candidatos que hubo en provincia, tras remarcar que el frente también contaba con la influencia de otros sectores, producto de la alianza cerrada con el PRO. Pese a las diferencias ideológicas, destacó que los partidos lograron llegar a un acuerdo antes de que terminara el plazo original establecido por la Junta Electoral.

Los candidatos que competirán en las elecciones bonaerenses

En línea con esto, el jefe de Gabinete recriminó la prórroga que le dieron al peronismo por no haber presentado sus nóminas a tiempo. “La otra fuerza no consiguió ponerse de acuerdo y como no consiguió ponerse de acuerdo, se cortó la luz y la Justicia le dio dos días más”, ironizó.

“Esto es la primera vez que pasa y esto demuestra la impunidad que existe para tratar estos temas”, recriminó el dirigente al ratificar que “todo fue porque no tuvieron tiempo de ponerse de acuerdo en las listas”. Asimismo, consideró que si no hubieran llegado a presentar las listas, hubiera sido un escándalo por tratarse del oficialismo en la provincia. Sin embargo, enfatizó que “las reglas se ponen para todos”.

Por este motivo, Francos sostuvo que “fue un hecho lamentable” y denunció: “La Justicia Electoral tiene una tendencia política. No es un hecho casual, no es irrelevante tampoco. Me parece que la justicia no estuvo a la altura”.

Francos negó que el Gobierno quiera que Villarruel renuncie a la Vicepresidencia

La ausencia de la vicepresidente, Victoria Villarruel, en La Rural el sábado pasado reavivó los comentarios sobre la mala relación que tendría con el presidente. Sin embargo, el jefe de Gabinete aseguró que se tratarían de diferencias, que no implicarían que el Gobierno quiera que deje su puesto.

“El Gobierno no quiere que Villarruel renuncie. Esto de hablar de crisis institucional, no. Hay diferencias políticas”, reconoció al señalar que se tratarían de una serie de reclamos que Milei tendría respecto al accionar de la titular del Senado. Aunque admitió que la relación entre ambos se encuentra dañada y resultaría improbable una reconciliación, insistió en que cada uno tiene un institucional que desempeñar.

Francos admitió que la relación entre Villarruel y Milei sería irreconciliable (AP)

Pese a que no habría posibilidad de que se diera un diálogo “uno a uno” entre ellos, Francos remarcó que “el gobierno tiene otras personas que pueden generar esa relación”. De esta manera, se mencionó así mismo como una de las personas que mantiene una conversación respecto a los temas que corresponden a la Cámara Alta.

Luego de que el presidente se refiriera a su ex compañera de fórmula como “traidora”, el titular de l cartera de ministros explicó que la había catalogado de esa manera porque sintió que fue en contra de los objetivos del Gobierno al haber presidido la sesión en la que se aprobaron los aumentos en jubilaciones y emergencia en discapacidad. “Tal vez es cierto que en esa relación personal un poco rota, el presidente haya sentido eso”, sumó.

No obstante, reconoció haber hablado con ella antes de que se celebrara la sesión. “Analizamos cuál era la situación, ella me dijo que se iba a hacer igual la sesión, aunque no se sentara y yo no tenía más argumentos para expresarle”, reconstruyó.

Frente a esto, Francos ratificó: “Nuestra posición es vetar las leyes”, tras plantear que la votación se habría llevado de forma irregular. “Fue inválida la sesión porque no hubo una convocatoria y, además, se trataron proyectos y despachos que habían sido irregulares”, argumentó al agregar que varios senadores tampoco habían sido citados oficialmente. Y concluyó: “En el fondo hay mucha intencionalidad política de la oposición y poca claridad procedimental”.