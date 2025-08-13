Gabriel Katopodis: “La baja de la inflación no importa si en el bolsillo a vos no te funciona mejor”

En medio del escenario electoral bonaerense y con el termómetro económico como eje central de la conversación pública, Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y candidato en la Primera sección electoral, planteó una serie de definiciones sobre la coyuntura nacional, la situación social en el conurbano y el rumbo económico del gobierno de Javier Milei. Durante una entrevista con Infobae en vivo, el funcionario cuestionó con dureza las políticas del Ejecutivo nacional y defendió la gestión que encabeza Axel Kicillof en el distrito más poblado del país.

Katopodis puso el foco en la realidad cotidiana que, según su diagnóstico, atraviesan los sectores medios y populares. “Lo que manda en la calle es el bolsillo”, afirmó, al describir lo que escucha cuando recorre barrios del Gran Buenos Aires o conversa con referentes de pequeñas y medianas empresas. A su juicio, “la gente habla de que la plata no alcanza”, y la preocupación más extendida es la imposibilidad de cubrir gastos básicos: “Lo único importante es el 20 de cada mes, ya está complicado”.

Al referirse al impacto de la política económica, el ministro sostuvo que “hoy el que produce en este país está al horno” y que el consumo, históricamente un motor de la economía argentina, ya no tracciona. “Lo único que le quedaba a este Gobierno era el crédito, y con tasas del 70%, pero también se apagó”, planteó. En ese contexto, consideró que “la baja de la inflación no importa si en el bolsillo a vos no te impacta”.

Aunque reconoció que es un indicador relevante, insistió en que, sin mejora perceptible en la economía diaria de las familias, pierde centralidad: “Obvio que después es algo importante”.

Gabriel Katopodis afirmó que la baja de la inflación no mejora la situación económica de las familias según lo que observa en el conurbano

El funcionario describió un cuadro social marcado por el endeudamiento generalizado y el uso extendido de tarjetas de crédito para compras básicas. “Todas las familias están endeudadas, todos compran con tarjetas de crédito en los supermercados, todos venden algo, desde dólares hasta bienes personales”, expresó. Según su mirada, “la sensación que tenemos los que caminamos el conurbano es que la economía está parada”.

Consultado sobre la estrategia del Gobierno nacional, Katopodis evitó conjeturas: “No sé cuál es la estrategia de Milei, yo te digo lo que veo cuando camino los barrios o voy a una PyME”. Remarcó que la situación de la clase media es especialmente compleja y que la gestión nacional “nos está endeudando de una manera violenta”. En esa línea, aseguró: “Milei venía a resolver esta crisis, pero hoy la gente está peor de que cuando agarró”.

También se refirió al desdoblamiento electoral dispuesto por la provincia para los comicios del 27 de octubre. Según explicó, la decisión del Gobernador apuntó a ofrecer “una elección más segura y con dos sistemas diferentes”, y la calificó como “una manera más responsable de llevar adelante el proceso electoral”. Aun así, subrayó que la estrategia principal será “poner en valor la gestión bonaerense” y contrastar con el Ejecutivo nacional: “Axel pone recursos en la obra pública, seguridad y logística, mientras que el Presidente nos quita todo eso a los bonaerenses”.

En otro tramo de la entrevista, Katopodis aludió a la baja participación electoral y la preocupación que genera ese fenómeno en el peronismo. “No sabemos a quién le sirve la baja participación electoral”, afirmó. Frente a ello, destacó la necesidad de movilizar el voto como forma de oposición política: “Tenemos en claro que Milei no frena y para frenarlo se lo hace con el voto”.

El ministro advirtió sobre las consecuencias que, a su entender, podrían derivarse de un triunfo electoral del oficialismo. Mencionó, entre otros puntos, la posibilidad de que “los jubilados van a tener que trabajar hasta los 70 años” o que “la universidad pública va a ser arancelada”. “El voto lo va a envalentonar a Milei, van a ir por más. Los votos profundizan un modelo de timba financiera”, señaló.

En términos políticos, reafirmó el alineamiento interno del peronismo de cara al proceso electoral. “Todos los dirigentes van a ocupar el mejor lugar posible para tratar de frenar a Milei, eso es lo importante y lo que nos ocupa la cabeza”, manifestó. Reconoció que, tras la derrota electoral, “es normal que se discuta”, pero aclaró que el objetivo central es “ofrecer las mejores alternativas”.

Al analizar el mapa bonaerense, Katopodis identificó a la primera sección electoral como un distrito “adverso”, con altos contrastes y una cantidad significativa de votantes. Sin embargo, mostró optimismo en la capacidad de los intendentes del interior provincial para revertir el escenario. “Le estamos poniendo mucho el cuerpo y tenemos mucha confianza en el interior”, afirmó. Y agregó: “Tenemos grandes niveles de apoyo en los intendentes del interior, pero la gestión y la cercanía de nuestros intendentes hace que podamos dar la pelea”.

Por último, al referirse al debate interno del Partido Justicialista, aseguró que “la unión del peronismo no la vamos a encontrar mirándonos el ombligo” y que “el rol de CFK está descontado”. Según dijo, Cristina Fernández de Kirchner “está injustamente condenada y vamos a dar la discusión en todos los ámbitos”. Concluyó que, pese a las diferencias, “todos hemos entendido que es más importante confrontar con Milei que entre nosotros”, y que la prioridad es “tener una boleta y no tener tres”.

