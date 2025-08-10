La Libertad Avanza diseña un acto masivo de Milei en La Plata para lanzar la campaña en la Provincia

Javier Milei se meterá de lleno en la campaña bonaerense y planea un acto en La Plata. Foto: REUTERS/Tomas Cuesta

La provincia de Buenos Aires elegirá en menos de un mes a sus representantes legislativos locales y municipales. En la medida que se acerca la fecha de las elecciones -el 7 de septiembre-, la campaña electoral parecerá tomar cada vez más calor. El jueves pasado, el frente La Libertad Avanza hizo su primera actividad proselitista con una foto entre Javier Milei, sus ocho candidatos seccionales y diferentes referentes políticos nacionales y provinciales. Para esta semana se está planificando un nuevo evento que lo involucraría al Presidente.

Más de tres fuentes oficiales confirmaron a Infobae que La Libertad Avanza está preparando un acto en el club Atenas de La Plata. “Esperamos que explote”, afirmó una fuente inobjetable, que indicó que está previsto que se presente allí el mismo Milei y prácticamente toda la cúpula ministerial. La orden desde el partido es que “bajen todos” los funcionarios. El evento está fechado para este jueves a las 17 horas, aunque las principales disertaciones comenzarán algo más tarde.

Será la segunda aparición de Milei en el marco del comienzo de la campaña. La primera fue con una foto en el partido de La Matanza, que pertenece a la Tercera Sección Electoral. Se trata de un distrito adverso para los libertarios, ya que se trata de un bastión de histórico predominio de parte del peronismo-kirchnerista, que para estos comicios provinciales se presenta bajo la marca de Frente Patria. La primera candidata de esa lista en la Tercera es Verónica Magario, exintendenta de ese municipio; y en las usinas de campaña libertarias buscaron utilizar el barrio matancero de Villa Celina como prenda de muestra de las últimas gestiones.

La foto libertaria que le dio el puntapié a la campaña de La Libertad Avanza en la Provincia

La actividad del jueves se hace en La Plata, que representa la totalidad de la Octava Sección, donde el candidato libertario es Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial y funcionario de la órbita del Ministerio de Defensa. Su presencia está confirmada, aunque el acto planea tener un carácter más general, ya que también irán referentes de otras secciones electorales.

Las previsiones de La Libertad Avanza en la Octava van de moderadas a optimistas. Según el sondeo registrado, hay algunos que revelan una paridad técnica con el oficialismo municipal de Julio Alak, aunque está la presunción de que en la medida en que se arrime el día de la elección se puede forzar un quiebre en favor de los violetas. Hay otros números que son más optimistas. “Vamos a salir en primer lugar. No tengo duda”, afirmó días atrás Adorni al ser entrevistado por Infobae.

En la campaña nacional alegan que se trata de un escenario de alta variabilidad producto de la baja participación electoral. Este síntoma preocupa particularmente en aquellos distritos donde el PJ-K bonaerense detenta los aparatos institucionales, como es en el caso de La Plata, con gobernación e intendencia de ese signo político.

Tal y como publicó este medio, la preocupación por este factor se tradujo en un cambio de estrategia. El comando de campaña, bajo la coordinación de Karina Milei y con la asesoría de Santiago Caputo, se decidió abandonar el tono triunfalista y apostar por acciones de alto impacto que sacudan la apatía. El acto permitiría reforzar la figura de Adorni en la Octava, quien tiene un conocimiento público menor (aunque es traccionado por su apellido) respecto a sus rivales de Frente Patria, Ariel Archanco -concejal platense y candidato a diputado provincial- y Sergio Resa -secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos de Alak y candidato a concejal-.

El candidato a diputado provincial por la Octava, Francisco Adorni. (Diego Barbatto/INFOBAE)

La Plata no tiene ni el 20% del caudal electoral que tienen distritos como la Primera y la Tercera, con un aproximado de 5 millones de electores cada uno. Pero implica un sitio relativamente significativo para darle un puntapié a la campaña.

La derrota electoral en la Provincia no está para nada descartada en las posibilidades libertarias, pero algunos consideran que “hay escenarios para vender una victoria aun perdiendo”. La principal es poder mostrar el mapa con la mayor cantidad de distritos violetas posibles. El escenario ideal en LLA sería ganar en todas las secciones electorales posibles, salvo en la Tercera, donde consideran prácticamente una certeza que perderán.

Fuentes del partido provincial afirmaron ante Infobae que hay distritos que serán priorizados para armar actividades de campaña. Estos serán aquellos donde los números están más justos. “En la Segunda o en la Cuarta podemos armar actividades de mayor porte”, afirma un armador. En la Tercera también habrá una agenda intensa, al igual que en la Primera, aunque en esta última los libertarios presumen de que ganarán. El candidato Diego Valenzuela estará mañana en Tigre, el distrito en donde más conocidos son sus dos competidores directos, Malena Galmarini (Frente Patria) y el intendente Julio Zamora (Somos Buenos Aires).