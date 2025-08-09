El PJ anticipa una elección adversa en el interior bonaerense y apuesta a aumentar sus bancas en la Tercera sección

“Milei vino un rato a sacarse una foto, pero no se anima a caminar los barrios de La Matanza”, la respuesta del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, al lanzamiento de la campaña bonaerense que La Libertad Avanza plantó este jueves con la foto del presidente Javier Milei en un baldío en Villa Celina, La Matanza, junto a los candidatos seccionales fue un termómetro de dónde se disputa con fuerza la batalla electoral para el peronismo y los libertarios.

La Tercera sección electoral con sus 5.101.177 de electores será un territorio de disputa, ya que en estas elecciones es la sección donde se eligen más bancas. El próximo 7 de septiembre, de los 46 diputados que renovarán sus bancas; 18 corresponden a la Tercera sección electoral. Es el circuito electoral que más pone en juego y de ese total, 8 bancas son las que ostenta el peronismo.

El plan es aumentar ese número. La decisión de la vicegobernadora, Verónica Magario, como candidata es una muestra de ese objetivo. Más allá de la negociación interna que significó el armado de la lista por la Tercera para Fuerza Patria; también hay una cuestión estratégica. El peso de La Matanza y el nivel de conocimiento de Magario en ese municipio que reúne a más de un millón de personas en condición de votar. Además, en la lista hay nombres de peso y conocimiento en la región como el de la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza (tercera candidata a diputada) o su par de Almirante Brown, Mariano Cascallares (cuarto candidato a diputado).

Candidatos e intendentes de la Tercera sección junto a Kicillof

El piso electoral, a diferencia de otras secciones, es relativamente bajo: se precisa llegar al 5,5% de los votos para obtener una banca. En la elección del 2021, —que son las bancas que ahora se ponen en juego— el peronismo obtuvo 45,6% y logró ingresar ocho legisladores; mientras que en 2023 el Frente de Todos consiguió el 51,54% de los votos en la Tercera. La particularidad es que la última elección fue ejecutiva. Sin embargo, en el peronismo buscan acercarse a ese número. A diferencia del 2021, esta vez cuentan con más municipios propios. En 2023, el PJ recuperó el populoso distrito de Lanús, con la victoria de Julián Álvarez. También ganó el municipio de Brandsen. Los dos intendentes son de La Cámpora.

“Los bonaerenses sabemos que así no se gobierna, y si no se lo podemos decir en persona, se lo vamos a decir el próximo 7 de septiembre cuando elijamos la boleta de Fuerza Patria, que es el instrumento para que haya más escuelas, más asfalto y mejores salario”, marcó Kicillof esta semana desde La Matanza, horas más tarde a la foto que Milei compuso junto a candidatos y dirigentes libertarios. Una foto no exenta de polémica por la pancarta “Kirchnerismo Nunca Más”, con tipografía similar al libro que compiló el informe de la CONADEP; un registro histórico que reveló la desaparición de personas en el marco del terrorismo de Estado perpetrado por la última dictadura militar que gobernó en Argentina.

Milei junto a candidatos y dirigentes libertarios

Mientras La Libertad Avanza busca nacionalizar la campaña bonaerense, en Fuerza Patria la estrategia no pareciera estar unificada del todo. Hay un principio de acuerdo para aplacar las críticas internas, pero cada sector del oficialismo bonaerense lleva la campaña por caminos paralelos. En La Plata miran cómo puede llegar a quedar la futura Legislatura bonaerense, en el marco de los dos años por delante que le quedan a Kicillof al frente de la gobernación.

Los cierres de listas plantearon algunos escenarios complejos en las secciones electorales que no son las del conurbano. En la Segunda, la irrupción del espacio Hechos con los hermanos Passaglia ponen un foco de competitividad nuevo. En el medio, hasta el momento, la Junta Electoral bonaerense no autorizó la boleta a concejales de Fuerza Patria en el municipio de San Nicolás; que es la ciudad cabecera de la sección y desde donde se proyecta Hechos. Además, en el cierre de listas también se sumó el intendente de Pergamino, Javier Martínez, y en el marco de un acuerdo, el radical Ricardo Bouvier de Rojas. A ese factor se le suma la presencia de La Libertad Avanza.

El intendente de Exaltación de la Cruz, Diego Nanni con Kicillof

En la región norte de la provincia hay un cálculo que circula. Por la Segunda sección ingresan once diputados provinciales y, hasta el momento, una cuenta hipotética que manejaban en algunos equipos de campaña hablan que LLA —por el mero hecho de la marca y no por los nombres propios- podría conseguir cinco lugares, cuatro el peronismo y dos Hechos. Del total de bancas por la Segunda, el peronismo tiene cuatro. Sin embargo, la situación de San Nicolás y la falta lista de concejales de Fuerza Patria podría modificar el escenario en desventaja a las apetencias del peronismo, cuya nómina en la Segunda sección electoral es encabezada por el intendente de Exaltación de la Cruz, Diego Nanni.

La Sexta sección electoral —región sur de la Provincia— ha sido un territorio complejo para el peronismo hasta que en 2023 recuperó el control político de la ciudad cabecera: Bahía Blanca. Antes, en 2021 —es decir, los cargos que se renuevan este 7 de septiembre—, perdió holgadamente. El cierre de listas dejó a algunos intendentes cercanos a Kicillof relegados en la discusión. La lista, igualmente, es encabezada por el ex intendente de Monte Hermoso y actual vicepresidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Dichiara. Por el Frente Renovador, si bien el intendente de Tres Arroyo, Pablo Garate, buscó tener presencia en la lista; el espacio de Sergio Massa quedó representado por la senadora, Sofía Vanelli, que hoy ocupa una banca por la Primera sección electoral. Fuerza Patria arriesgará cuatro de las once bancas que tiene la sección.

El intendente de Tres Arroyos, Pablo Garate con la diputada nacional, Victoria Tolosa Paz

En el marco de la campaña, el intendente Garate recibió a la diputada nacional Victoria Tolosa Paz. “Este 7 de septiembre, el pueblo de Tres Arroyos tiene la oportunidad de elegir un camino distinto al del abandono, la destrucción y el odio. Junto a Kicillof y con la boleta de Fuerza Patria, vamos a defender la ciudad, a sumar fuerzas para frenar a Milei y a cuidar el futuro de nuestras familias”, planteó la diputada nacional.

En el peronismo apuestan a trabajar en el rechazo a la figura de Milei sobre todo en Bahía Blanca. En estos dos años de gestión libertaria hubo en Bahía Blanca dos episodios que enlazaron la relación Nación-municipio: la no instalación de la planta de GNL que iba a instalar YPF junto a la malaya Petronas y el veto que Milei firmó en el mes de junio para dejar sin efecto la ley de emergencia por las inundaciones en Bahía Blanca.