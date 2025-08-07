Federico Aurelio advirtió un escenario parejo para la elección bonaerense y ventaja para el Gobierno en octubre

Las previsiones electorales del Gobierno y la oposición

El consultor Federico Aurelio anticipó una pelea “palo a palo” entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria en la elección bonaerense del 7 de setiembre, y un escenario más favorable al Gobierno para los comicios nacionales del 26 de octubre.

“Por ahora, en la provincia de Buenos Aires se ve una paridad entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria. Siguen “palo a palo” a nivel general. En la Tercera Sección vemos una diferencia a favor del peronismo con claridad. En la Primera Sección están bastante parejos, y en el resto gana con claridad La Libertad Avanza y compensa la Tercera. En la sumatoria hay paridad”, afirmó.

Javier Milei enfrenta dos turnos electorales de alto impacto político (foto AP)

En diálogo con Infobae, el director de la encuestadora Aresco se refirió a uno de los grandes interrogantes: cómo va a afectar la asistencia o participación electoral. “En el promedio nacional, los que más ganas de ir a votar tienen son los que se identifican o están más próximos a Milei, con lo cual la ausencia juega a favor de Milei y perjudica al sector opositor”, consideró.

Pero aclaró que en las últimas mediciones respecto de la provincia de Buenos Aires “hay paridad entre los que tienen más ganas de ir a votar y los que tienen menos gana de ir a votar, con lo cual, ese factor por ahora no estaría incidiendo”.

El experto, hijo del reconocido consultor político Julio Aurelio, resaltó que la elección de septiembre va a estar “menos polarizada por la cuestión nacional que la de octubre”, por los intendentes y líderes territoriales, que tienen un peso decisivo en las ocho secciones electorales. De hecho, muchos del peronismo y de otros sectores opositores se anotaron como testimoniales, para reforzar esa tendencia.

Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa

La despolarización también podría reforzarse por la participación de otras variantes políticas, como puede ser Somos -en Junín y Chivilcoy- o la agrupación Hechos, de los Passaglia, de San Nicolás, en la Segunda Sección. “Estos sectores pueden afectar más a La Libertad Avanza, porque son fundamentalmente ex Cambiemos”.

“Es un voto que si no tuvieran esa opción local estaría más cerca del Gobierno. Son secciones con baja incidencia, aunque en una elección con tanta paridad, pueden hacer cambiar el resultado final”, explicó Aurelio.

Para el director de Aresco, la elección bonaerense puede incidir de cara a las elecciones de octubre, pero no más allá del 2025. “Se equivocan aquellos que piensan que si Milei gana cómodamente, por poco o pierda por poco la provincia de Buenos Aires, eso puede definir el futuro político de la gestión”, consideró.

El escenario de la elección nacional

Así como en el caso bonaerense la situación que prevé Aurelio es de paridad, en el ámbito nacional consideró más probable un triunfo claro de las boletas del presidente Javier Milei. “Veremos por cuánto puede ser la diferencia, pero es probable que el Gobierno pueda ganar la elección nacional, con más de 40 puntos”, afirmó.

“Independientemente del triunfo electoral, incluso en el escenario más optimista de ganar por diez puntos, el gobierno nacional no tiene garantizada la reelección. Esa situación ocurrió durante el gobierno de Macri, cuando ganó la intermedia del 2017″, recordó.

Es una situación que podría repetirse porque -según las estimaciones de Aresco- más de la mitad de los que acompañan a Milei no es por convencimiento. “Muchos estuvieron mal con Mauricio Macri, mal con Alberto Fernández y ahora están mal con Javier Milei. Son sectores que vienen arrastrando un deterioro”, dijo.

“El gran interrogante es qué va a pasar con esos electores, cuál es el compás de espera que tienen, porque la variable electoral no guarda relación con el resultado de las elecciones No van a retrasar sus demandas por quién gane o quién pierda”, consideró.

Para Federico Aurelio, un factor que ayuda al Gobierno es que la baja de la inflación permite que la gente pierda menos poder adquisitivo mensualmente y ese es uno de los activos con los que Milei llega al desafío electoral.

Sin embargo, el experto advirtió que “la gente está confiada en que en algún momento el bolsillo le va a mejorar”. “Le reconocen a Milei la capacidad para bajar la inflación, mantener el dólar estable y que no hay déficit fiscal, pero esperan que la situación económica mejore, como dice el Gobierno que va a mejorar”, manifestó el consultor.

El nuevo polo de gobernadores

Una de las novedades que irrumpieron en la política de cara a las elecciones es el nuevo polo de gobernadores enrolados en el frente Provincias Unidas, que integran Martín Llaryora (Córdooba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio “Nacho” Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

Es un eje multipartidario que busca un perfil propio, enfocado en lo productivo y corrido de la antinomia mielísmo-kirchnerismo.

Para Federico Aurelio, “la no alianza entre Libertad Avanza y esos gobernadores le puede achicar algo la diferencia a favor del Gobierno, pero va a seguir siendo triunfo. No va a cambiar el ganador en el ámbito nacional”. Lo diferenció de lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires, que al retrocer La Libertad Avanza, emerge el Peronismo. “Acá baja La Libertad Avanza, pero no sube el PJ”, resaltó.

Es que Santa Fe, Córdoba, Jujuy, Chubut y Santa Cruz tienen poco más del 20% del total país. “Lo que se lleven los candidatos de los gobernadores le pueden achicar el margen de la victoria a los libertarios, pero no le aumentan el caudal al peronismo”, resaltó.

La estabilidad del Gobierno

Javier Milei, Adorni, Patricia Bullrich y Petri

Federico Aurelio describió cómo llega la Casa Rosada a enfrentar los dos turnos electorales, en la decisiva provincia de Buenos Aires y en los comicios de medio término para renovar el Senado y la Cámara de Diputados.

“Veo una estabilidad total. El año pasado se habló de un derrumbe de la imagen que nosotros no registramos y ahora también se habla de un bajón importante que en nuestras mediciones noo viendo”, consideró el director de Aresco.

Al respecto, resaltó que continúan “estables y equilibradas” la valoración de la gestión del presidente, la situación económica presente del país -que sigue siendo más negativa que positiva-, las expectativas de la situación económica -más positiva que negativa- y la valoración presente personal de la situación económica -más negativa que positiva- y la valoración personal futura -más positiva que negativa-.

“Como la mitad de los argentinos acompañan a Milei, significa que hay una parte de los que acompañan a Milei que están mal económicamente, pero sostienen su acompañamiento con base en las expectativas. La pregunta sigue siendo hasta cuándo se da ese compás de espera”, afirmó.

Y completó: “A no ser que pase algo muy grave, político o económico, ese compás de espera llega a la elección de octubre”.