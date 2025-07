El peronismo traslada su campaña al interior bonaerense: los 5 municipios que consideran clave

Tras la conformación del frente electoral y el complejo cierre de listas, Fuerza Patria empezó a transitar los primeros días de campaña en la provincia de Buenos Aires en vistas a la elección bonaerense del próximo 7 de septiembre. Como contó Infobae, hay algunas líneas trazadas: una de ellas que Kicillof se ponga al frente de la campaña, que a priori no habrá grandes actos y que todo se resumirá a inauguraciones, entregas de patrulleros, ambulancias y recorridas por avances en distintas obras en las que el gobernador estará escoltado por el intendente local y el primer o primera candidata a legislador seccional. En ese marco, se desplegó también un plan para hacer pie en las ciudades cabeceras de las secciones donde el peronismo está en igualdad o inferioridad de condiciones con La Libertad Avanza o Somos.

Por ello, según supo este medio, está pensado que el gobernador lleve en las próximas semanas su agenda de recorridas a distritos como Junín, Mar del Plata, San Nicolás o Tandil. La particularidad que tienen estas ciudades es que el peronismo no gobierna en el tramo local y sus intendentes, además, son candidatos. Además, en lo que respecta a la ingeniería electoral, la idea es apoyarse en el peso electoral de las ciudades cabeceras para lo que luego será el reparto seccional. También para apuntalar allí a los candidatos locales de Fuerza Patria.

El caso más elocuente es General Pueyrredón, el distrito cabecera de la Quinta sección electoral. Una marplatense está en el primer lugar de la lista. Se trata de Fernanda Raverta. La camporista y ex titular de ANSES es la primera candidata a senadora provincial, en una sección electoral cuyo piso es del 20%. Como sucedió con Mayra Mendoza, las diferencias entre el cristinisimo y el despliegue del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) buscan aplacarse en este tramo de la convivencia peronista. Este lunes, Kicillof fue a General Alvarado —donde gobierna Sebastián Iannantuony, del FR- y hasta allí llegó Raverta, forjando otra foto de unidad entre el MDF y La Cámpora.

Kicillof junto al intendente de General Alvarado, Sebastián Iannatuony y los candidatos de Fuerza Patria por la Quinta, Fernanda Raverta, Jorge Raverta y María Laura García

En la Quinta sección electoral, el distrito de General Pueyrredón, representa el 44% del total de electores. El otro distrito que define la elección en la Quinta es Tandil. Allí tampoco gobierna el peronismo. Tandil, con el radical Miguel Lunghi como intendente, significa el 9,1% del padrón electoral. Por ello, el resultado en Mar del Plata (General Pueyrredón) será determinante para el reparto de las cinco bancas en juego para el Senado bonaerense que aporta la sección. No en vano, el candidato de La Libertad Avanza es el intendente de General Pueyrredón —cuya cabecera es Mar del Plata— Guillermo Montenegro. En declaraciones a Infobae en Vivo, el jefe comunal dijo este martes que su candidatura “no es testimonial”, que “en este momento hay que sacar al kirchnerismo de la provincia de Buenos Aires” y que “no es una decisión fácil. Yo soy intendente de la ciudad más linda del mundo. Lo que está pasando hoy es mucho más grave y que tiene que ver con enfrentar a Kicillof y que las cosas cambien”. Raverta ya había dicho, en declaraciones a Radio Provincia, que “Montenegro es un intendente testimonial desde hace 6 años”. Por la Quinta sección electoral, Fuerza Patria pondrá en juego dos bancas. Son las que actualmente ocupan Pablo Obeid —que será el primer candidato a concejal en Mar del Plata— y Gabriela Demaría que no pudo ser candidata, ya que no prosperó la modificación de la ley de reelecciones indefinidas.

La Segunda sección electoral está atravesada por un factor clave para la competitividad. En los 15 municipios de la sección se elegirán 11 diputados provinciales. El cierre de listas dejó una novedad: el esquema de los hermanos Passaglia, que gobierna San Nicolás, se alejó del acuerdo del PRO con La Libertad Avanza y lanzó su nuevo espacio regional bautizado Hechos. El ex intendente del distrito, Manuel Passaglia, está en la cabeza de esa boleta que además -al filo del cierre- sumó a su par de Pergamino, Javier Martínez, que también se corrió del PRO. La segunda candidata de Hechos es la actual diputada provincial, Paula Bustos, que responde Martínez y hoy está en el bloque PRO.

Manuel y Santiago Passaglia

San Nicolás es casi el 20% del total del padrón electoral de la Segunda sección electoral. Por ello, la elección en ese distrito será clave para la distribución de las once bancas en juego. En Fuerza Patria, la cabeza de la lista es el intendente de Exaltación de la Cruz, Diego Nanni, y la segunda postulante es de San Nicolás: se trata de Evelyn Flores, actual funcionaria del ministerio de Mujeres bonaerense y de La Cámpora; mientras que por LLA la cabeza de la lista en la Segunda es la presidenta del concejo deliberante de Zárate, Natalia Blanco, que responde a Cristian Ritondo y al intendente zarateño, Marcelo Matzkin. San Nicolás está en la hoja de ruta de campaña de Kicillof.

La Cuarta sección electoral es otra región sobre la que se posa esta estrategia. Este año, elegirá siete senadores provinciales. Se trata de una sección sobrerrepresentada, toda vez que su peso electoral es relativo del total de electores de la provincia. Toda la sección tiene 540.354 electores. De ese total, 82.988 son de Junín, la ciudad cabecera de la sección. Es decir, que representa el 15,3% de la sección; seguido por Chivilcoy, con 60.922 personas en condición de votar; el 11%. La particularidad es que los intendentes de estos municipios comparten boleta y serán candidatos de Somos. Pablo Petrecca de Junín es el primer postulante y Guillermo Britos de Chivilcoy el tercero. En el frente Avanza Libertad, que componen LLA y el PRO, la cabeza de lista es Gonzalo Cabezas, uno de los referentes libertarios que responde directamente a Sebastián Pareja, el armador de LLA en PBA. En esa lista también aparece en el tercer lugar el actual diputado provincial y jefe del bloque PRO, Matías Ranzini, que forma parte del esquema de Cristian Ritondo y cuyo despliegue político se centra más en la Segunda sección. Es de Zárate.

Sebastián Pareja y Cristian Ritondo, los armadores de las listas del acuerdo LLA con el PRO

Esta semana, el gobernador estará en Chacabuco y General Pinto. Son dos distritos donde sí gobierna el peronismo con jefes comunales que forman parte del Frente Renovador de Sergio Massa. Darío Golía (Chacabuco) y Freddy Zavatarelli (General Pinto). La cabeza de la lista en la Cuarta sección electoral es representada por Diego Videla; en segundo lugar sí hay alguien de Junín. Se trata de la massista y ex candidata a intendenta, Valeria Arata.