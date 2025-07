Elecciones PBA: sin reelecciones indefinidas, quiénes son los legisladores que no podrán ser candidatos

La Legislatura bonaerense se quedará sin varios nombres de peso

La ley para que diputados y senadores bonaerenses puedan ser reelectos por más de dos mandatos consecutivos, tal como sucede en el Congreso de la Nación, no avanzará esta semana en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y de esta forma -como el sábado es el cierre de listas- no habrá margen para que cerca de 20 legisladores que llevan dos mandatos consecutivos vuelvan a ser candidatos en las próximas elecciones.

“No se ha avanzado con el proyecto de reelecciones de legisladores, o sea que esa es hoy la normativa vigente”, explicó este lunes el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, en lo que fue el regreso de sus conferencias de prensa. El funcionario del gobierno de Kicillof —que ahora forma parte de la junta electoral del flamante frente Fuerza Patria- aclaró que “la normativa que aplica es la actual y no hay otra forma de evitar eso, salvo una modificación vía ley. Una ley se modifica con otra ley, o sea, que esa es la situación actual”, sentenció.

De esta forma, el proyecto deja a una veintena de legisladores sin posibilidad de ir por un nuevo mandato. Es que el sábado es el cierre de listas y, de no haber modificación, sigue teniendo vigencia la actual ley.

Los cambios a la ley de reelecciones indefinidas avanzaron en el Senado bonaerense semanas atrás, en una votación por demás particular. Fue una ingeniería cuidadosamente elaborada que culminó con el desempate de la vicegobernadora, Verónica Magario.

Verónica Magario

Ese escenario ajustado ni siquiera se puede trasladar a lo que sucede en Diputados. “No tenemos las manos, si lo quisiéramos tratar -cosa que no queremos- tampoco podríamos”, admite un legislador peronista que se sienta en las distintas mesas de negociaciones internas y con otros espacios.

Hay nombres de peso político que no podrán ir por otro mandato. Por el peronismo, el tridente por la Primera sección electoral es elocuente. Teresa García, Luis Vivona y Gustavo Soos son los nombres fuertes que no podrán ser candidatos a legisladores bonaerenses.

Vivona fue legislador que presentó el proyecto de ley que se aprobó en la Cámara alta. Soos es un senador que responde al intendente de Merlo, Gustavo Menéndez; mientras que Teresa García, además de ser la presidenta del bloque de Unión por la Patria en el Senado, es una de las voces de Cristina Kirchner en la estrategia política en PBA. Por el peronismo, tampoco podrá ser candidata la senadora por la Cuarta sección electoral María Elena Daffunchio ni la senadora por la Quinta, Gabriela Demaría.

La senadora peronista Teresa García, uno de los nombres con más peso político que no podrá ir por otro mandato en la Legislatura bonaerense

Pero la complejidad de no avanzar con la modificación a las reelecciones indefinidas también alcanzan a otras fuerzas políticas en el Senado bonaerense. Por el radicalismo no podrán ir por otro mandato el presidente del bloque UCR-Cambio Federal, Agustín Máspoli, y el legislador por la Séptima, Alejandro Celillo. En tanto que la senadora Aldana Ahumada, del PRO, tampoco podrá ser candidata en estas elecciones.

La prohibición de ir por otro mandato también alcanza La Libertad Avanza, ya que la senadora Daniela Reich tampoco podrá ser candidata en las elecciones del 7 de septiembre. La legisladora fue electa en 2017 ocupando un lugar por el PRO y reelecta en 2021. A finales del año pasado oficializó su integración a La Libertad Avanza.

En la Cámara de Diputados la secuencia es similar. Hay nombres de peso en los distintos bloques que no podrán ir por otro mandato. En el peronismo dejará de ser diputado provincial Carlos “Cuto” Moreno.

Además, tampoco lo podrán hacer la senadora por la Segunda sección electoral Fernanda Díaz, de La Cámpora; la legisladora por la Tercera Susana González, que responde al intendente de Ensenada, Mario Secco; Mariana Larroque, que responde a Kicillof, y María Fernanda Bevilacqua, que reporta en el Frente Renovador, de Sergio Massa.

En el bloque del peronismo hay un caso particular y es del Facundo Tignanelli. La normativa ofrece un vacío sobre las características que reúne el presidente del bloque. Si bien fue electo en 2017; luego en 2021 no ingresó en la tira de diputados electos y recién en 2023 regresó a la Cámara baja en condición de suplente, ante el pedido de licencia del hoy intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín.

Facundo Tignanelli

El artículo 7 de la ley ordenadora explicita: “Los mandatos de Intendentes, Concejales, Consejeros Escolares, Diputados y Senadores que se hayan iniciado como resultado de las elecciones del año 2017 y 2019 serán considerados como primer período a los efectos de la aplicación de la presente Ley. En el caso de los mandatos que se hubieren iniciado como resultado de las elecciones del 2021, se computará como primer período sólo en el caso de que no haya ejercido un mandato inmediato anterior“. No está escrito qué sucede en los casos como el de Tignanelli; de hecho, él no comenzó su mandato en 2021, sino que lo hizo en 2023.

En el PRO no podrá ser candidato Adrián Urrelli, uno de los vicepresidentes de la Cámara baja. Además, pese a que está de licencia, el diputado Santiago Passaglia, hoy al frente del ejecutivo en el municipio de San Nicolás. Su banca está ocupada por Belén Malassi.

Dentro de la UCR, quedaron sin chances de ir por un nuevo mandato Anahí Bilbao y Emiliano Balbín. Mientras que por la Coalición Cívica dejará de ser diputada en el mes de diciembre Maricel Etchecoin Moro.

“Las reelecciones quedarán para fin de año. Va a depender también del resultado de las elecciones y el recambio de legisladores”, admite un diputado oficialista con interés en el tema. Al calor de los movimientos de otros bloques, el peronismo podría hacer algún intento antes del mes de diciembre cuando se juren los nuevos legisladores. Incluso, no se descarta que sea parte de alguna negociación más macro atado a otros temas.