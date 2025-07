Montenegro cruzó a Villarruel y apoyó a Milei: “El que manda es el Presidente y si traicionas las ideas, estás afuera”

Guillermo Montenegro respaldó a Javier Milei en la pelea interna con Victoria Villarruel

El intendente de Mar del Plata y candidato a senador bonaerense por la 5° sección electoral, Guillermo Montenegro, respaldó al presidente Javier Milei en la pelea interna con la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien responsabilizó por lo que Guillermo Francos calificó como una "crisis política“.

“Ya no está en la toma de decisiones por una decisión personal de ella (en referencia a Villarruel), de abandonar las ideas que marcaba el Presidente como importantes. Si hay uno del equipo que no responde, gracias, no sos más parte del equipo”, dijo el jefe comunal del municipio de General Pueyrredón.

Estas declaraciones fueron realizadas en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet. El intercambio con Montenegro se produjo luego de la máxima tensión política, tras días marcados por reproches cruzados y críticas públicas entre Milei y Villarruel por el rumbo del Gobierno.

El último punto de quiebre en el vínculo surgió con el debate en el Congreso, cuando la vicepresidenta —con una mirada favorable a los proyectos sancionados de aumento para jubilados y de emergencia en discapacidad— expuso diferencias profundas en redes sociales respecto de la línea presidencial. Consultado sobre si Villarruel debe alejarse definitivamente del entorno más cercano de Milei, Montenegro fue tajante: “Ya no está más en el proceso de toma de decisiones”, y reivindicó ese apartamiento: “Está bien”.

En relación a las razones que terminaron de tensar el vínculo, Montenegro remarcó el impacto de los comentarios de Villarruel sobre la gobernabilidad y el “daño que le hace a la economía” su mirada sobre el gasto público.

“El Presidente está convencido (que hay proyectos) que van a generar inflación, emisión. Y sí, se va a enojar y se va a enojar duro. Eso es ‘game over’, ya no tenés forma, está muy claro: decidimos ir para este lado y vos (por Villarruel) decidiste ir para el otro. El que manda es el presidente y (Villarruel) tiene que estar fuera del equipo”, argumentó Montenegro.

Según el escenario descrito por el dirigente del PRO, que fue una de las piezas claves en la negociación en la provincia de Buenos Aires con La Libertad Avanza (LLA), la decisión de Milei debe ser inapelable e insistió: “El presidente es el que manda, no hay ninguna duda en un sistema presidencialista, cuando dice ‘vamos para acá’, lo dice pensando en la Argentina. Si alguien del equipo no está dentro del esquema, se tiene que ir. Está claro”.

Más allá de la interna nacional, Montenegro también se refirió al comportamiento de sectores aliados —especialmente el PRO— en el Congreso. Cuestionó en duros términos a quienes prefieren la abstención o critican con bajo perfil las políticas oficiales. “No tenés que acompañar porque sos del PRO, tenés que acompañar porque es lo que corresponde porque el otro camino nos hizo mierda. Tenés que ir, porque estamos acá y en este proceso porque hicieron mierda a la Argentina", expresó, al apuntar contra la gestión anterior de Alberto Fernández.

Montenegro, en diálogo con Infobae en Vivo, analizó la situación del frente legislativo y la representatividad de la nueva alianza con los libertarios. Cuando se le señaló que parte del electorado de lo que había apoyado a Juntos por el Cambio no se siente necesariamente representado, su mensaje fue claro: “Que confíen, que hay que laburar, no podés llevar adelante el sistema que teníamos, hay que modificarlo. El rumbo es uno solo, no hay dos rumbos”.

El exjuez federal insistió en la necesidad de un shock de reformas profundas, respecto a sectores clave como el sistema previsional: “El sistema jubilatorio lo hicieron mierda, metieron más gente de la que aportaba, lo usaban como caja política, y la inflación te comía la jubilación. Nosotros lo naturalizamos, no podemos naturalizar ese tipo de cosas”.

Guillermo Montengro (primero, a la derecha), junto a Diego Santilli, Cristian Ritondo y los dirigentes de LLA, Karkina Milei y Sebastián Pareja

Respecto de su propia candidatura a la Legislatura bonaerense, Montenegro destacó lo que significa asumir este rol, y dejar la intendencia de General Pueyrredón: “Es mucha responsabilidad (ir a la Legislatura). Lo más fácil es que te vean todo. No voy a esconder nada. La gente tiene que saber en qué gastamos la guita”.

Al ser consultado su perfil más duro, tras el acercamiento al Gobierno libertario, el jefe comunal expresó: “Yo soy lo que soy, lo que digo es lo que pienso. El que me conoce sabe que el ‘gordo’ es eso. No le estoy mintiendo a la gente. Nunca dejé de ser lo que soy. No es ‘endurecer’, tomé la decisión hace seis años en el control del espacio público y mi lucha contra las tomas no es de ahora, lo denuncié a Grabois hace más de 3 o 4 años. No estoy haciendo otra cosa que lo que pide el vecino”.

Ante las próximas elecciones, Montenegro fue categórico sobre la competencia con el espacio Fuerza Patria y la relevancia de los comicios. “La última vez que ganó el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires fue en 2005 en las elecciones de medio término en la provincia, desde ahí siempre perdió. Cuando ganó, estuvo 20 años en el poder”. A su entender, el gobierno de Axel Kicillof “es el peor de la historia, donde el policía es el enemigo”, al lamentar los obstáculos y denuncias sufridas desde organismos de derechos humanos con funcionarios provinciales.

“Queda claro que vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo. Las testimoniales están mal, en este momento hay que sacar al kirchnerismo de la provincia de Buenos Aires. El presidente marcó un rumbo a nivel nacional y la provincia tiene que cambiar”, expuso, y agregó: “Tenemos que juntarnos, enfrentar a Kicillof y ganar en las urnas con una propuesta a favor del vecino, en contra del que usurpa, en contra del chorro. Hay que ganar la provincia de Buenos Aires para continuar los cambios en el Gobierno nacional”.

“Venimos con un gobierno que nos trituró con la inflación y nos dejó una pobreza exorbitante. Romperse el traste y bajar los impuestos garpa, hay que sacar la pata de arriba, si no seguimos ahogando en los cambios profundos de la Argentina. Una emisión descontrolada que hace pelota al que menos tiene, los tipos Alberto y Massa le dieron a la maquinita sin parar y las consecuencias las estás pagando hoy. ¿Hay otra forma? No”, concluyó.

