El peronismo presentará las listas y buscará recuperar la unidad perdida: Kicillof en el centro de la campaña y polarización con Milei

El PJ bonaerense cumplirá con el trámite de llevar las listas de candidatos

Después de dos oportunos apagones, el Peronismo presentará esta tarde sus listas de candidatos, tras la prórroga de un día y medio que le otorgó la Junta Electoral bonaerense, al plazo establecido por la legislación vigente. Será, a la vez, el final de un proceso tortuoso y el inicio de una nueva etapa, en la que los múltiples espacios reunidos en Fuerza Patria, tendrán el objetivo de recuperar la unidad perdida y está previsto que el gobernador Axel Kicillof ocupe el centro de la escena de la campaña.

Durante cada día de la última semana, los operadores políticos y referentes de las diversas líneas internas admitieron tensiones, pero anticiparon que todo terminaría a marcha forzada en una confluencia que disiparía las disidencias. Esa narrativa colapsó el sábado, cuando los cortes de luz desactivaron los sistemas informáticos y ofrecieron la excusa perfecta para brindar un tiempo extra para que el PJ consiga un acuerdo. Un alargue para evitar la catástrofe.

Karina Milei, Lule Menem, Sebastián Pareja y Ritondo y Santilli (PRO)

La discordia no es privativa del peronismo. En La Libertad Avanza hay discusión interna y críticas al diseño que tuvieron las listas. En la pulseada entre Karina Milei y sus escuderos -Martín y Lule Menem- y Santiago Caputo y las Fuerzas del Cielo, el presidente Milei empoderó a su hermana, que ejerció con la lapicera todo ese poder delegado.

Pero volviendo al peronismo -según pudo confirmar Infobae- antes de las 14, el horario último que habilitó la Junta Electoral Bonaerense, los apoderados de Fuerza Patria llevarán todos los nombres, con los avales correspondientes, para inscribir sus candidatos. Es un trámite que, de todos modos, no podrá ocultar las diferencias en varios municipios, donde intendentes identificados con Kicillof armarán listas cortas, por fuera de la boleta de Fuerza Patria.

Además de la franquicia que tendrá este año el Peronismo, el órgano a cargo de la organización y control de las elecciones del 7 de septiembre prorrogó el plazo de cierre de listas “a pedido de los apoderados de las alianzas Potencia, La Libertad Avanza y el Partido Libertario”. El domingo, y tras las quejas de los libertarios, que negaron de manera enfática haber incumplido la ley, se conoció que en realidad el pedido había sido hecho por Avanza Libertad, la “marca” que alguna vez creó José Luis Espert, devenido afiliado de LLA.

Un peronismo invertebrado

El PJ bonaerense

“Hay unidad, están los candidatos que encabezan cada una de las ocho secciones electorales y los integrantes de la mayoría de los municipios. Es verdad que algunos van con boleta corta, pero está la intención de que todos podamos confluir en la campaña con un mismo discurso”, explicaron a este medio fuentes calificadas de Fuerza Patria.

Sin embargo, las tensiones y discusiones continuaron todo el domingo, incluso en las reuniones que realizó la comisión especial en la Casa de Gobierno de la provincia, en La Plata. En ese grupo están los camporistas Facundo Tignanelli y Emmanuel González Santalla; los axelistas Carlos Bianco y Gabriel Katopodis; y los massistas Ruben Eslaiman y Sebastián Galmarini.

Desde el entorno del kirchnerismo explicaron que la principal diferencia está en la resistencia de su sector a que existan “candidaturas testimoniales”. “Nosotros planteamos que no se puede ir a una elección con la misma estrategia que ya probamos, en 2009, que no sirve. Las testimoniales son una mochila y no sobra un solo voto para andar explicando que se vota a alguien que no va a asumir”, consideraron las fuentes partidarias.

Entre un amplio abanico de intendentes -varios que integran el Movimiento Derecho al Futuro, pero también en otras fuerzas- la prioridad es defender el territorio y no terminar negociando las listas del Concejo Deliberante con adversarios internos, que después de asumidos podrían pasar a la oposición. “Habrá listas para diputados y senadores provinciales y para concejales y consejeros escolares... y boletas vecinales con la cara del intendente”, reconocieron a última hora del domingo diversos voceros.

El epicentro de esas peleas está en el Conurbano bonaerense, donde tienen asiento la mayoría de los barones que sostuvieron a Kicillof en su desafío a Cristina Kirchner para sacudirse de tutelajes para un proyecto presidencial autónomo de La Cámpora y el presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner.

Los candidatos de cada uno de los partidos

Lo cierto es que el gobernador, el diputado nacional y Sergio Massa, por el Frente Renovador, lograron destrabar in extremis un acuerdo que asomaba imposible. Por ese entendimiento, el ministro Gabriel Katopodis y la massista Malena Galmarini encabezarán la Primera Sección; mientras que la vicegobernadora Verónica Magario y el camporista Facundo Tignanelli lo harán por la Tercera. Son más de cinco millones de votos en cada una, el 70% del total de votantes de la homérica Buenos Aires.

En la Segunda estará el axelista Diego Nanni, en la Cuarta el camporista Diego Videla (K), en la Quinta la camporista Fernanda Raverta; mientras que en la Sexta hará lo mismo Alejandro Dichiara, del PJ, en la Séptima María Inés Laurini; y en la Octava, el camporista Ariel Archanco.

De todos modos, la clave está en lo que harán los intendentes en cada uno de sus territorios con las listas de concejales y consejeros escolares, y en el detalle del resto de los integrantes de cada lista de diputados y senadores provinciales. ¿Cuántos “entrabales” habrá y a quién responden? En esa respuesta estará el abracadabra de la interna más dramática que se vivió en uno de los cierres de listas en 42 años de democracia.

Fuerza Patria compartió el primer spot de campaña para las elecciones en la provincia de Buenos Aires

“Con las listas definidas, ahora es el tiempo de Axel Kicillof, que va a ocupar el centro de la escena. Todos los demás tenemos que ser de palo y alinearnos con el rumbo que trace el gobernador”, explicó una fuente clave de Fuerza Patria.

El video que se difundió como primer spot de campaña, con el líder del Movimiento Derecho al Futuro como protagonista principal, y los intendentes y la propia Cristina Kirchner, desde el balcón, en segundo plano, es una señal de lo que viene. El publicista Ignacio “Nacho” Ramírez, célebre por la austera campaña del auto Renault Clío, en 2019, tendrá un lugar central.

La Libertad Avanza y el PRO

Santiago Caputo, rodeado por Karina Milei y Lule Menem. A su lado, el Presidente y Pilar Ramírez

Aunque el epicentro de las tensiones políticas está en el Peronismo y sus intrigas, en La Libertad Avanza la interna todavía no encontró sosiego. Es que las listas que conformó Karina Milei, como presidenta nacional de LLA, marginaron a las Fuerzas del Cielo que cobija Santiago Caputo, el asesor presidencial.

Según pudo confirmar Infobae, a “El Jefe” y su brazo político, Eduardo “Lule” Menem les llegó una lista con 20 jóvenes, entre mujeres y varones, que podrían integrar las listas. Entre ellos, figuraban el influencer Mariano Pérez y Lucas Sagaz, que surgió de las redes y ahora es ejecutivo en una empresa controlada por el Estado.

Esas sugerencias fueron ignoradas y solo tuvo un lugar, en la Tercera Sección Electoral, el actual secretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo, que seguramente deberá dejar ese cargo para regresar a la Legislatura. Si bien el cierre de La Libertad Avanza no fue la experiencia traumática que vivió el Peronismo, sí dejó heridas que tardarán en cicatrizar.