Así fue el momento en el que Verónica Magario desempató la reelección indefinida en PBA

El Senado de PBA dio media sanción a la reelección indefinida de legisladores provinciales: así desempató la votación Verónica Magario

La presidenta del Senado de la Provincia de Buenos Aires fue la encargada de definir si el proyecto que buscaba la reelección indefinida de los legisladores bonaerenses obtenía media sanción o no. “A diferencia de algunos largos años en la Argentina, mi voto es positivo”, confirmó Verónica Magario, al finalizar de la votación.

De esta manera, la iniciativa que había sido presentada por 12 legisladores del bloque Unión por la Patria el pasado 15 de abril, hoy consiguió pasar a la Cámara de Diputados y continuar su curso, con el fin de conseguir que los actuales representantes puedan presentarse para la reelección indefinida, lo que favorece la permanencia de cuadros con vasta trayectoria legislativa.

“En esta ocasión me toca desempatar”, comenzó diciendo la vicegobernadora, previó a anunciar que su voto era a favor del proyecto, que llegó al final de la sesión con 22 votos a favor y 22 en contra. Hasta el momento, la legislación vigente establecía un máximo de dos mandatos consecutivos para cargos legislativos como senadores, diputados, concejales y consejeros escolares, una restricción instaurada en 2016 con la intención de renovar la dirigencia política y limitar la concentración de poder.

En este sentido, Magario procedió a decir “la ley ha sido aprobada”, aunque minutos después hizo la aclaración: “Por supuesto media sanción”, debido a que para que esto suceda, debe conseguir la sanción que falta en la Cámara baja.

El respaldo al proyecto alcanzó a 19 de los 21 senadores del bloque peronista, además de dos miembros de los libertarios dialoguistas y el senador monzoísta Marcelo Daletto. Hubo apoyo desde algunos sectores de la oposición, a contramano de la postura adoptada en la previa por el radicalismo, La Libertad Avanza y el PRO, que manifestaron su rechazo. La abstención de la legisladora libertaria Silvana Ventura fue clave, permitiendo el empate que debió resolver la presidenta del Senado.

Entre las voces disidentes dentro del oficialismo, se destacó la senadora massista Sofía Vanelli, quien explicó que su voto negativo respondía a la posición histórica del Frente Renovador respecto de las reelecciones ilimitadas. Se sumó a la postura de rechazo Federico Fagioli, legislador cercano a Juan Grabois, quien también se manifestó en contra del proyecto. Antes de la votación, Fagioli remarcó la necesidad de centrar el debate en temas de salud, educación y seguridad, postergando las discusiones electorales para otro momento. Previamente, había tildado de “estupidez” el proyecto, una postura que reafirmó este martes cuando volvió a rechazar la iniciativa.

“Ya manifestamos en varias ocasiones que mientras el pueblo la está pasando como el orto, no puede ser que la política se esté mirando el ombligo. Por eso, no voy a acompañar la sesión de hoy. No nos eligieron para esto”, publicó el senador provincial en sus redes sociales. Y consideró que la insistencia se debe al cronograma electoral.

La decisión de restituir la posibilidad de reelecciones indefinidas para la Legislatura implica un cambio sustancial frente a la normativa de 2016 y a la reforma de 2021, que habían reducido la continuidad de los mandatos en la provincia. Sin embargo, la normativa actual excluye de este beneficio a los intendentes bonaerenses, quienes siguen sujetos al límite de mandatos previsto por la ley actual.

La comisión de Legislación General del Senado bonaerense, que permitió avanzar con el proyecto

En la jornada de este martes, el oficialismo bonaerense trató, además, otros temas como la aprobación de más de 90 pliegos judiciales, la autorización para tomar deuda por un equivalente a USD 1.045 millones, incluyendo el tema candente de la reelección indefinida.

Esta era la segunda vez que este tema llegaba a la Legislatura provincial. En mayo la sesión se había caído por falta de quórum. Una de las ausencias claves fue la de Vanelli.