Fuerte respuesta de Victoria Villarruel a Patricia Bullrich: “Antes de hacerse la picante repase la Constitución”

Victoria Villarruel respondió a Patricia Bullrich y defendió su rol institucional en el Senado (Gustavo Gavotti)

La vicepresidenta Victoria Villarruel le respondió a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien la había criticado más temprano por la sesión que se lleva a cabo en el Senado de la Nación donde se tratan temas claves como el aumento en las jubilaciones y la prórroga de la moratoria.

“El Senado es la casa de las provincias, así que antes de hacerse la picante repase la Constitución Nacional donde dice con claridad que Argentina adopta para su gobierno el sistema representativo, republicano y federal“, escribió.

La respuesta de Victoria Villarruel en X

“Ministra Bullrich, la democracia fue denigrada cuando personas que integraron orgas terroristas como en su caso, manejaron durante décadas el destino del país”, comenzó la publicación de Villarruel, apuntando directamente contra la titular de la cartera de Seguridad.

“Todos los argentinos saben de qué lado estoy en lo que a kirchnerismo se refiere porque los combatí siempre, mientras ud pululaba de partido en partido”, agregó.

Luego, la vicepresidenta se refirió a la raíz del conflicto, la sesión en el Senado de la Nación: “La sesión ordinaria del día de hoy fue estipulada en fecha y hora en la sesión preparatoria anual. Como Vicepresidente cumplo con mi rol institucional el cual implica que presida las sesiones me gusten o no. Entre otras cosas me votaron para defender la institucionalidad y hacerla respetar, no para levantarme cuando las papas queman o cuando el Ejecutivo recuerda que soy Vicepresidente”.

“Dejo categóricamente en claro que las 3 leyes con media sanción de Diputados no cuentan con dictamen, pero el recinto es soberano y votó en contrario”, aclaró en la publicación de X.

En otro posteo, agregó más fundamentos de su accionar: “Aprovecho para aclarar que el H. Senado como Cuerpo es soberano conforme la Constitución Nacional y el sistema republicano de gobierno. El ejercicio de mi función no implica la convalidación de ningún acto ya que son los senadores, en representación de los intereses de sus provincias, los que toman sus propias decisiones, son ellos quienes convalidan, aprueban o rechazan y son quienes deben encontrar los caminos de diálogo y consenso en el desarrollo de su labor en el recinto y en las comisiones, de acuerdo a sus convicciones y de conformidad con el Reglamento”.

El mensaje de Bullrich que desató el cruce con la vicepresidenta

El cruce de publicaciones a través de la plataforma X comenzó en el medio de la tensión del Senado. Bullrich no estaba de acuerdo con que siga el debate en el recinto y apuntó contra Villarruel para que le ponga fin.

“Levántese, Sra. Vicepresidente. No denigre la institución que preside. No sea cómplice del kircherismo destructor. Al menos siga del lado del pueblo que la votó para cambiar este país. No convalide a la corporación política más abyecta de la historia”, recriminó la funcionaria nacional.

El oficialismo de la Cámara alta puso en duda la validez de la sesión, al sostener que los temas propuestos requerían el respaldo de dos tercios de la cámara para ser discutidos.

No obstante, las fuerzas opositoras hicieron valer una mayoría simple para impulsar el debate. Esto fue lo que desató el enojo y el reproche de la ministra de Seguridad.

Entre las iniciativas sometidas a consideración figuran la mejora en los haberes jubilatorios, la vuelta de la moratoria previsional y la declaración formal de situación de emergencia para las personas con discapacidad.

Incluso, antes del comienzo de la sesión, la funcionaria ya se había manifestado en su cuenta de X al respecto. “Hoy el kirchnerismo planea un golpe institucional en el Senado, plantándole a la Vicepresidente una sesión autoconvocada para arrebatarle el poder a la Presidencia del Senado y agujerear los éxitos económicos del gobierno que tanto nos han costado a los argentinos”, escribió.

“No se puede permitir. Están planteando un golpe institucional y llevarse puesto el Senado. Las instituciones, las normas y la República se respetan”, concluyó.