Expectativa por el encuentro entre Milei y Lula: cómo cayó la visita a CFK y la reunión previa que tuvo Caputo

Javier Milei y Lula da Silva volverán a verse (REUTERS)

La Cumbre del Mercosur que se celebra en Buenos Aires finalizará mañana con un encuentro entre los presidentes de los Estados Miembro del bloque. En ese marco, el morbo político de las últimas horas está enfocado en las actividades en las que coincidirán Javier Milei y Lula da Silva, quienes están enemistados desde hace años y que se verán antes de que el brasileño visite en su casa a Cristina Kirchner.

A un año y medio de haber asumido la Presidencia de la Nación, Milei todavía no tuvo una bilateral con su homólogo brasileño. La Casa Rosada no tiene interés en hacerla, siquiera si los temas a tratar pueden resultar vitales para los intereses de ambos países, ya que consideran que estos se pueden resolver por canales alternativos, como el diálogo diplomático o entre funcionarios de diferentes carteras.

Una demostración de ello fue lo que sucedió en la sede de Cancillería esta mañana con Luis Caputo, ministro de Economía argentino, y su par brasileño, Fernando Haddad, durante la Reunión de Ministros de Economía y Presidentes de Bancos Centrales del Mercosur. “Fue una reunión buenísima”, esgrimieron cerca de Caputo, quien -bien se sabe- no es ideológicamente cercano al gobierno de Lula.

Haddad se encargó de demostrar que las tensiones que pueden existir entre Milei y Lula no se trasladan al plano de la gestión económica. Asistentes del encuentro comentaron que el ministro felicitó a Caputo por la desinflación que está experimentando Argentina en los últimos meses. En el encuentro también estuvieron la ministra de Planificación y Presupuesto de Brasil, Simone Tebet; y los secretarios argentinos Pablo Lavigne (Producción) y Daniel González (Energía y Minería).

Fernando Haddad y Luis Caputo

Del cónclave surgieron coincidencias para seguir avanzando en políticas de fomento comercial, algo que se enmarca con la política de exenciones arancelarias que Milei fomentó durante su medio año de presidente pro tempore del Mercosur. Mañana se conocerá la firma de que se ampliará a 150 los códigos de productos que no tendrán aranceles. Es algo que ya está acordado.

El encuentro entre el canciller Gerardo Werthein y el brasileño Mauro Vieira también fue catalogado de “productivo”. Ambos estuvieron presentes para el anuncio del fin de las negociaciones para el Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y el bloque EFTA, integrado por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.

¿Este clima de concertación puede repetirse entre Milei y Lula? Lo cierto es que ambos dirigentes tienen una relación ríspida que data desde hace tiempo. Milei ha defenestrado la figura del brasileño antes de asumir como Presidente, cayéndole extremadamente mal que Lula haya apoyado a Sergio Massa en la carrera electoral de 2023. En añadidura, el libertario tiene un vínculo aceitadísimo con el exmandatario Jair Bolsonaro y su hijo, el diputado Eduardo.

A pesar de haber coincidido en otras cumbres del Mercosur y en foros internacionales como el G7, el G20 y las Naciones Unidas; Milei y Lula no han mantenido ninguna reunión bilateral. Esta no será la excepción.

Esta mañana se confirmó que la Justicia habilitó a que Lula pueda visitar mañana el departamento de San José 1111, donde la vicepresidenta se encuentra cumpliendo su condena de seis años de prisión. Ante la consulta de Infobae, desde la embajada de Brasil confirmaron que el mandatario visitará a CFK cuando termine la cumbre regional, por la tarde.

Una fuente inobjetable de la Casa Rosada afirma que Milei no saldrá a apuntar a Lula por su visita a su rival política. En rigor, esto es algo que el libertario ha hecho múltiples veces y en más de un país. Hace un año el argentino aprovechó un viaje a Brasil para mirar un partido de la Copa América en la casa de Bolsonaro.

El presidente de Brasil visitará a Cristina Kirchner (Sebastian Alonso)

Tampoco pasó a visitar a Pedro Sánchez en cada ocasión que fue a España, encontrándose en casi todas las ocasiones con su acérrimo rival, Santiago Abascal. No menos importante fue cuando en febrero de 2024 Milei se fotografió con Donald Trump antes de que iniciara la campaña presidencial estadounidense.

“No nos podemos quejar demasiado, si bien no nos gusta”, afirmó un funcionario del Ejecutivo. Desde otro despacho oficial donde conocen al dedillo el ecosistema de redes libertarias afirmaron que no harán ninguna mención en particular por esta visita. Por estas horas hubo llamados entre funcionarios de ambas administraciones por fuera de la Cumbre del Mercosur, y en todos se repitió el diálogo cordial.

El encuentro con Cristina se hará en la tarde de mañana, una vez terminada la Cumbre del Mercosur. Si no, podría ser visto como una seria provocación al país anfitrión. En la agenda oficial del evento consta que a las 9.30 de la mañana arribarán los Presidentes al Palacio San Martín, la sede de la Cancillería, y que a las 10 iniciará la Sesión Plenaria. Luego de eso se hará el traslado de la presidencia pro tempore a Brasil y la foto entre mandatarios.

Antes que ir hacia la Cancillería argentina, Lula mantendrá un desayuno con su par de Paraguay, Santiago Peña.

Al igual que Argentina, Paraguay está teniendo un alineamiento geopolítico muy ligado a Estados Unidos, y la relación con Brasil se ha tornado ríspida en el último tiempo. Este lazo está atravesado por las negociaciones que ambos tienen sobre la represa de Itaipú, así como el escándalo que se generó al conocerse que Brasil realizó operaciones de espionaje contra Paraguay durante el gobierno de Bolsonaro. En los últimos meses, Peña hizo fuertes declaraciones sobre su país vecino y recordó en diversas ocasiones la Guerra del Paraguay.

Está claro que el Mercosur está dividido en dos grupos: por un lado, uno integrado por Argentina y Paraguay; y otro conformado por Brasil, Bolivia y Uruguay, donde recientemente asumió el frenteamplista Yamandú Orsi.