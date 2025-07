Tras el fallo de YPF, Javier Milei convocó a su Gabinete en Casa Rosada para elaborar la estrategia judicial

Javier Milei y su reunión de Gabinete de abril

Después de casi dos meses, el presidente Javier Milei volverá a encabezar una reunión de Gabinete con prácticamente todos los funcionarios de la cúpula del Gobierno. Se da en un contexto particular, dado que ayer se conoció el fallo de la jueza de Nueva York, Loretta Preska, que obliga al Estado Argentino a desprenderse del 51% de sus acciones de YPF. Es decir, relegar el control.

El encuentro está convocado para las 9.30 de la mañana en el Salón Eva Perón de Casa Rosada. En principio, el Presidente llamó a sus ministros y principales secretarios presidenciales.

Estaba confirmada la presencia del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación), Mario Lugones (Salud), Luis Petri (Defensa), Patricia Bullrich (Seguridad), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Sandra Pettovello (Capital Humano). También estarán el vocero presidencial, Manuel Adorni y otros funcionarios clave de la cúpula presidencial.

El único de esa plantilla que no se preveía que asista era el canciller Gerardo Werthein, quien está en los preparativos de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, a celebrarse este 2 y 3 de julio en la Ciudad. Vendrán las delegaciones de los Estados Miembro, lideradas por los presidentes Lula da Silva (Brasil), Santiago Peña (Paraguay) y Yamandú Orsi (Uruguay).

El mensaje de Milei sobre YPF

La última vez que Milei presidió una reunión de Gabinete fue el 6 de mayo. En ese entonces, se dio a conocer que Bullrich pasaría a afiliarse a La Libertad Avanza. Una parte de los ministros volvieron a encontrarse el 10 de junio; sin Milei ni Karina en el país, quien lideró esa reunión fue Francos.

El escenario sobre la cual se va a desarrollar la reunión de esta mañana es particular. El Gobierno recibió ayer un baldazo de agua fría con la noticia que provino de los juzgados neoyorquinos. Aún así, el Presidente informó minutos después de que el Estado argentino apelará la decisión. Deberá ser rápido, ya que Preska dio un plazo de 14 días para entregar el capital accionario de YPF.

Además, Milei insultó a Axel Kicillof, actual gobernador bonaerense, y afirmó que es un “un fallo contra Kicillof”. Este último respondió que “se trata de un disparate jurídico y de una intolerable intromisión sobre nuestra soberanía”.

Fotografía de archivo del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, durante un acto público, en San Vicente, provincia de Buenos Aires (Argentina). EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Después de conocerse esa decisión, varios de los principales estrategas del Gobierno, algunos con fuertes terminales en Estados Unidos y con un rol central en el backchannel con la Casa Blanca, se reunieron en uno de los principales despachos de la Casa Rosada para ajustar los próximos pasos de la administración libertaria.

Será clave el rol de la Procuración del Tesoro, el equipo de abogados que se encarga de representar al Estado Nacional ante los litigios locales e internacionales. Su titular, Santiago Castro Videla, puesto por el asesor presidencial Santiago Caputo, no podrá ser parte de esa estrategia y tuvo que excusarse del caso: antes de asumir en la función pública integraba el estudio de abogados de Alberto Bianchi, que fue uno de los expertos que presentó Burford Capital en el juicio.

Abajo suyo están los subprocuradores, Julio Pablo Comadira, quien ya ofició como perito experto de la Procuración en diversos casos de arbitrajes internacionales ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones); y Juan Stampalija, especialista en Arbitraje, Litigios y Contratos Internacionales.

También podría ser útil el rol de la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal, quien formaba parte de las filas del entonces Procurador del Tesoro de Mauricio Macri, Bernardo Saravia Frías, quien ayer en LN+ detalló qué haría si tuviera el caso en sus manos.

El subprocurador del Tesoro, Julio Pablo Comadira

“El fallo está apelado y debe decidirse. Hay una gran posibilidad, técnicamente hablando, de que el monto de la sentencia -los 16.000 millones de dólares- se reduzca porque para calcular el monto, la jueza tomó en consideración el tipo de cambio aplicable en la fecha de incumplimiento (2012) y el aplicable (2024)”.

“En el fallo se le está pidiendo al Estado que incumpla una ley del Congreso. No puede una jueza americana pedirle al Estado argentino que cambie su ley o que se siente a negociar. Eso es inmiscuirse en asuntos internos de un Estado extranjero y esto no puede pasar. Hay que hacer actuar a la Justicia argentina. No es solamente la causa penal, es también accionar. Hay que lograr una protección con una medida cautelar seguramente. Y hasta hay que pensar en la Corte Suprema argentina actuando en un proceso de estas características, donde se dé protección a la ley”, elaboró.

Será importante la interlocución que la administración libertaria logre con el fondo Burford, quien contrató el año pasado como uno de sus principales interlocutores para esa causa al exbanquero del HSBC, el argentino Gerardo “Gerry” Mato, quien es una persona que ha estado cerca de los libertarios en algún momento.

En septiembre de 2023, “Gerry” ofició de anfitrión en su casa de Connecticut para enlazar a 75 empresarios del establishment estadounidense con los principales asesores en materia económica que durante la campaña presidencial de Milei, Juan Nápoli y Darío Epstein.

La única reunión que Mato tuvo con un funcionario -y que consta en el Registro Único de Audiencias- fue con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en octubre de 2024. También estaba allí Hernan Rissola, que según consta como su último trabajo en su Linkedin, era senior advisor de Rockefeller Capital Management.