Guillermo Francos cuestionó al kirchnerismo tras el fallo por YPF: “Una locura ideológica nos llevó hasta esto”

Guillermo Francos cuestionó al kirchnerismo por el juicio por YPF

Este lunes, luego de que la jueza Loretta Preska, del segundo distrito de Nueva York, le ordenara a la Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF como parte de pago a los beneficiarios del juicio por la expropiación de la petrolera en 2012, Guillermo Francos lanzó una dura crítica contra el accionar del kirchnerismo en el manejo del proceso para que la empresa pase a estar en manos del Estado. “Una locura ideológica fue, en definitiva, lo que nos lleva a esta situación”, afirmó el jefe de Gabinete.

Este fallo, que el país podrá apelar, está encuadrado en la demanda por la que el Estado ya fue condenado a pagar más de USD 16.000 millones. En una entrevista con LN+, Francos explicó que esta situación “se puede abarcar desde dos puntos de vista. Desde la impericia en manejar un tema hasta esta locura ideológica que fue, en definitiva, lo que nos lleva a esta situación”.

La controversia por la expropiación de YPF se remonta a 2012, cuando el Gobierno decidió recuperar el control de la petrolera, que hasta entonces estaba en manos de la española Repsol y del grupo Petersen, vinculado al empresario Eskenazi.

La jueza estadounidense Loretta Preska ordenó a la Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios del juicio por la expropiación (Reuters)

Francos repasó la compleja secuencia de hechos que desembocaron en el litigio internacional, subrayando que la jueza estadounidense Loretta Preska dictó sentencia en 2023, lo que abrió la puerta a la ejecución de activos argentinos en el exterior. “Ella empezó una etapa de ejecución de la sentencia que está contra las acciones que el Estado Nacional tiene de YPF, como también contra otros bienes; ha iniciado acciones de ejecución el fondo Burford en distintos lugares del mundo. Ahora, yo diría que ese no es el problema fundamental. El problema ya estaba con la sentencia. El problema fundamental es cuál es el criterio con el que se toman estas decisiones, que son tan trascendentes para el país”, explicó.

El funcionario hizo hincapié en la falta de previsión y en la “verba inflamada del populismo” que, a su entender, caracterizó la decisión de expropiar la petrolera. El jefe de Gabinete sostuvo que la historia de YPF en las últimas décadas estuvo marcada por vaivenes políticos y económicos, por lo que recordó que la empresa fue privatizada en 1993 y que, para 1999, Repsol ya controlaba el 98% de las acciones clase B, las que se comercializaban en el mercado.

El acto de 2012 con el que Cristina Kirchner declaró la “Soberanía hidrocarburífera de la República Argentina” (NA)

El relato de Francos se detuvo en la llegada del grupo Petersen a la estructura accionaria de YPF. “Después, por alguna circunstancia que nadie sabe muy bien cómo se desarrolló, aparece el tema de que no le pagaban a Repsol, no le permitían a Repsol sacar dividendo. Aparece un especialista en mercados regulados que fue la empresa Petersen de los Eskenazi, que eran socios en la provincia de Santa Cruz del Banco de Santa Cruz. Y Repsol le vende al grupo Petersen un porcentaje de acciones. Esas transacciones fueron pagadas con créditos bancarios y con créditos de la propia Repsol, que iban a ser devueltos luego con los dividendos de la propia YPF. Entonces ahí si empiezan a pagarse bien. Esa trama es una trama que genera enormes sospechas y ha habido varias denuncias”, relató el jefe de Gabinete.

En 2012, el gobierno argentino resolvió expropiar YPF y, simultáneamente, intervenir la empresa. “Se lo nombró interventor a Julio De Vido y vice a Axel Kicillof. Entonces ellos durante unos días manejaron la empresa. Y ahí entra una ley al Congreso de la Nación por la que se expropian las acciones de YPF. Una cosa rara", describió.

En el 2012, se lo nombró interventor a Julio De Vido y vice a Axel Kicillof (NA: Hugo Villalobos)

Y continuó: “Primero le venden acciones a Petersen, que la compra con dos sociedades, una en Australia y la otra en España. Y después de pronto se expropia la empresa. Por supuesto. Petersen, que no cobraba dividendos, quiebran sus empresas en España y en Australia. Y los bancos y Repsol, que tenían prenda sobre las acciones, se van quedando con las acciones. Finalmente, le venden los derechos de juicio al fondo Woodford, que le dice te compro el derecho y me quedo con el 70% del éxito y te dejo a vos el 30%. Otra trama rara también, que deja mucha sospecha. ¿Sabe cuánto pagó? 15 millones de euros por un juicio que ahora le otorga 16 mil millones. Toda una locura”, aseguró Francos.

Por otro lado, el jefe de Gabinete ratificó que el Gobierno presentará un recurso para apelar la sentencia. “El Estado, como bien dice el Presidente, va a utilizar todos los recursos”, sostuvo.

Por X, el presidente adelantó que Argentina apelará el fallo

La crítica de Francos al kirchnerismo fue especialmente dura al evaluar las consecuencias económicas de la expropiación y la gestión posterior: “Yo le diría que han sido unos incapaces y unos inútiles en resolver el tema de la Argentina, que todo lo que hicieron generó un perjuicio económico al país enorme y que el pueblo lo tiene que hacer responsable en algún momento".

“Es cierto, ya en parte los hizo responsables cuando les hizo perder la última elección. Esto tiene que costar mucho más que eso. No puede ser que ahora Kicillof, que recuerdo, tiene varias de estas porque YPF no es la única. Si no recuerdo el tema de los bonos, recuerdo el uno de los temas que señalaba recién que era el Club de París. Y había otro tema más. Le hizo perder a la Argentina miles de millones de dólares”, añadió.

“Como dice el presidente, nosotros queremos marcar cuáles han sido los errores para que toda la gente entienda que el desastre macroeconómico de la Argentina tiene origen en todos esos errores”, sentenció Francos.