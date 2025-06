Guillermo Francos le respondió a Cristina Kirchner tras las críticas por la economía: “En prisión no debe recibir todos los números”

Francos respondió las críticas de Cristina Kirchner por la economía

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, respondió este domingo a la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tras sus críticas sobre la situación social y económica, afirmó que hay crecimiento y defendió la estrategia del Gobierno de defender el equilibrio fiscal.

“Seguramente en prisión no debe recibir todos los números de la Argentina. No sé de dónde saca esos números ni quién se los manda. Yo no creo que sea así. Ha habido una mejora sustancial en la economía. Ha habido una mejora en el consumo en la Argentina”, afirmó Francos durante una entrevista en Radio Mitre.

Ayer, la exmandataria escribió un largo posteo en la red social X en el que volvió a criticar la marcha de la Economía del país y afirmó que más de la mitad de los argentinos no llega a fin de mes.

“Fíjate, porque ya NO TENÉS QUÉ AJUSTAR. Te quedás con guita que es de las provincias. TENÉS A MEDIA ARGENTINA QUE NO LLEGA A FIN DE MES Y SE ENDEUDA PARA COMER y arriba los números no te cierran. Ni en dólares”, escribió Cristina Kirchner desde su casa en San José 1111, donde cumple la pena de prisión domiciliaria tras ser condenada en la causa Vialidad.

En el cierre de su mensaje, la dos veces presidenta también dejó un insulto para Javier Milei: “Ya sabemos que sos cruel…lo que no podés ser, hermano, es boludo y no darte cuenta que estás yendo a un callejón sin salida“. Fue una ironía días después de que, en una charla con empresarios en La Plata, el presidente reivindicar su actitud ”cruel" contra los “kukas” y los “empleados públicos”, escribió.

Desde el departamento donde cumple prisión domiciliaria, Cristina Kirchner volvió a criticar al Gobierno. Foto: REUTERS

Hoy, Francos aseguró que los indicadores muestran crecimiento en la Argentina: “Cuando uno compara mes a mes hay un crecimiento importante del producto, de la economía total”, sostuvo el jefe de Gabinete.

En este sentido, defendió la estrategia del Gobierno nacional de priorizar el equilibrio fiscal antes que avanzar en la reducción de impuestos. “No tenemos posibilidades de aceptar propuestas que pongan en riesgo el equilibrio fiscal”, explicó, luego de las reuniones mantenidas con gobernadores y equipos técnicos por la discusión del reparto de recursos.

Sobre la cuestión de las retenciones al campo, Francos ratificó la postura del Gobierno: “Nosotros consideramos que las retenciones son un mal impuesto y que debería eliminarse en la medida que obtengamos el equilibrio fiscal. No es algo que podamos hacer ahora”, indicó. Añadió que una vez alcanzada la meta fiscal, continuarán las reducciones tributarias: “Cuando consigamos eliminar más gastos y tener más superávit, seguiremos bajando impuestos como lo hemos hecho hasta ahora”.

Francos también habló de la reforma laboral y la reforma tributaria, y resaltó que son ejes prioritarios para dotar de “mayor competitividad” a la economía argentina: “Los dos temas principales son la reforma tributaria y la reforma en la Ley de Contrato de Trabajo. Estos dos temas claramente afectan la competitividad de nuestro sector”, expresó.

El jefe de ministros también se refirió a las salidas de divisas por viajes al exterior y compras de bienes de capital. Afirmó que “la mayor parte ha tenido que ver con una Argentina que estaba absolutamente desinvertida y descapitalizada, y hoy hay muchos industriales que están importando bienes de capital, lo que implica una salida de dólares en este momento, pero en el futuro va a significar mayor actividad y crecimiento”.

Por último, Francos fue consultado si regresará al Senado para su informe de gestión, luego de que en la semana interrumpiera abruptamente su exposición cuando una senadora kirchnerista lo trató de “mentiroso”.

“No voy al Senado para que me falten el respeto, porque soy respetuoso con todos. En un lugar institucional como es el Congreso de la Nación, que una diputada se exceda en su calificación no tiene sentido”, apuntó.