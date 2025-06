Fernando Gray: “El PJ bonaerense no discute los problemas de la gente y hoy se transformó en una cáscara vacía”

Video: Fernando Gray en Infobae en vivo

El intendente de Esteban Echeverría criticó con dureza a La Cámpora y al liderazgo actual del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Habló de una estructura política “vacía de contenido” y denunció que la prioridad de la dirigencia está puesta en el reparto de cargos y no en los conflictos sociales, económicos y estructurales que afectan a los bonaerenses.

En ese marco, Gray desmenuzó los vicios que, a su juicio, han vaciado de significado al peronismo bonaerense. Hizo especial hincapié en el “simulacro de unidad” impulsado por sectores como La Cámpora y remarcó la pérdida de representación del partido entre las bases históricas, fenómeno que relacionó con la irrupción de alternativas como Javier Milei. Según el intendente, la dirigencia está enfocada “en ver quién pone el primero, quién pone el segundo” en las listas y deja de lado las verdaderas necesidades sociales del conurbano.

“El operativo simulacro”: una crítica a la interna peronista

Durante una extensa entrevista en Infobae en Vivo, el intendente Fernando Gray fue categórico al desmenuzar los motivos de la crisis actual del peronismo en la provincia. “

Venimos planteando hace bastante tiempo que tiene que haber una renovación en el peronismo y acercarse a la agenda de la gente: los alquileres, los ingresos, una serie de cuestiones. Ahora asistimos a algo que ya es viejo, el operativo simulacro. Juntar a todos en una foto y decir ‘están todos juntos’. Eso no es unidad, no es un proyecto, no es nada. Está vacío de contenido. Es una mesa sin patas, sin horizonte”, disparó el intendente.

Gray puso en evidencia las dificultades que atraviesa el propio oficialismo provincial, al destacar que “la provincia de Buenos Aires hoy no tiene presupuesto”, pese a que tanto el gobernador como las dos cámaras legislativas responden en su mayoría al peronismo.

“¿A quién se perjudica? A los bonaerenses. Porque los que estamos en el territorio tenemos que ver cómo llegamos a fin de mes, cómo ajustamos las partidas. Acá se discute la lapicera y el dedo, pero no cómo transformar la provincia”, remarcó. Entre las faltas principales de la dirigencia, enumeró el desinterés por problemas cotidianos y urgentes: “¿Qué hacemos para que los jóvenes puedan alquilar una propiedad? ¿Qué hacemos con las empresas que están cerrando por el tema de las importaciones? Yo para venir hasta acá gasté $6.500 de peaje y lo mismo de vuelta, con aumentos contantes de combustible. Esos problemas no están en la agenda hoy”, lamentó.

“Fracaso electoral”: los cuestionamientos a La Cámpora

A lo largo del reportaje, Gray se deslindó de los armados predominantes en el PJ bonaerense, a los que responsabilizó por una seguidilla de derrotas ante el electorado y por el debilitamiento del vínculo histórico entre el peronismo y la clase trabajadora.

“Hace cuatro años y medio estoy enfrentado a La Cámpora. Esta organización nos está llevando al fracaso electoral. Y esto no es una opinión: tomás los resultados de las últimas legislativas y las perdimos todas”, sentenció.

El intendente cuestionó el método de definir candidatos y listas a último momento, describiéndolo como “juntarse y sacarse una foto 15 días antes. Esto no va”.

Además, se refirió al predominio de La Cámpora en el armado de las listas y en la designación de cargos, situación que, según él, margina a quienes no se alinean: “El que agarra la lapicera y los apoderados es La Cámpora, como hizo en todas las elecciones anteriores. Las cámaras están llenas de representantes de ese sector, que no tienen nada que ver con lo que pienso”.

Gray reconoció que estas diferencias y discusiones internas vienen de larga data y que el resultado es claro: “El peronismo se ha vaciado y está perdiendo al votante histórico de clase baja, trabajador, que ahora termina votando a Milei o directamente no va a votar”.

El “no voto presentismo” y el auge de la abstención

Uno de los datos que más alarma a Gray es la tendencia creciente del ausentismo electoral, especialmente entre los sectores populares tradicionalmente ligados al peronismo. “Ya podemos saber quién va a ganar en la provincia de Buenos Aires: el no voto presentismo argentino. En todas las elecciones se ve un 50% de ausentismo. Es peor que el voto en blanco y, en gran porcentaje, es votante peronista”, sostuvo.

Para el intendente, la responsabilidad por esta fuga de representación es exclusivamente del peronismo y de su incapacidad para ofrecer respuestas a la coyuntura social: “No hay propuestas serias y responsables. Nos estamos peleando por la lista de concejales, la chiquita de la política, mientras pasa lo realmente grave”.

Críticas directas a Axel Kicillof y al manejo del PJ

Consultado sobre la relación con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, Gray fue directo: “Hace mucho que no lo veo. No viene a mi distrito”. Sobre la capacidad de gestión provincial, consideró que el mandatario está “condicionado porque si no tiene presupuesto, si no tiene legisladores, si medio gabinete no le reporta, es un gobernador con serias dificultades”. Respecto del futuro del espacio, vaticinó: “El que va a agarrar la lista va a ser La Cámpora, como siempre. Yo vengo diciendo hace más de un año que los dos espacios, el de Kicillof y el de La Cámpora, terminan juntos”.

También mencionó al diputado Sergio Massa y dijo: “Massa tiene su partido, el Frente Renovador, pero va a terminar todo esto junto. El tema acá no es juntarse para solucionar los problemas de la gente, sino para un armado electoral que no dura ni 15 días”. Gray insistió en la necesidad de “discutir en serio” y afirmó que mientras el peronismo está enfocado en internas, la oposición avanza en el electorado y en el territorio, desplazando a su partido como canal de representación de los sectores populares.

El debate sobre las leyes y la representación bonaerense

Al analizar la calidad institucional, Gray reclamó: “No hay que modificar las leyes electorales en un año electoral ni a días de la elección. Eso no corresponde. En la provincia hay que establecer un piso de calidad institucional; no puede ser que cualquiera venga con una boleta de luz y sea candidato. Los últimos gobernadores no son de la provincia de Buenos Aires, deberían tener una relación con el territorio, vivir la provincia”. Afirmó que el declive institucional afecta a todas las fuerzas políticas y lamentó que el peronismo haya perdido capacidad de inclinar la agenda bonaerense hacia soluciones duraderas.

Las consecuencias sociales: crisis en el mundo del trabajo y en los servicios públicos

Durante varios pasajes en la charla con Infobae en Vivo, Gray relató la situación crítica que viven los sectores populares en el conurbano sur, con especial atención a la pérdida de puestos de trabajo y el cierre de empresas emblemáticas. “En la rotonda de Lavalle, límite entre Lomas de Zamora y Esteban Echeverría, hay una empresa de 50 años que acaba de cerrar por la apertura de importaciones. 800 empleados en la calle. Diez cuadras más allá, Molinos Río de la Plata cayó un 30% en ventas. La industria del calzado está en crisis en la provincia, cientos de despidos”, detalló. El intendente vinculó la falta de soluciones estructurales con la desatención de temas centrales como la seguridad, la salud y la educación pública: “Hay que discutir de fondo el sistema educativo, el sistema de salud, la inseguridad. En mi municipio, todos los días somos víctimas de hechos de inseguridad. Hay que debatir reformas estructurales y dejar de lado la política chiquita”.

Defensa del valor público y de la educación

Gray hizo gala de su perfil crítico pero propositivo, al destacar la importancia de sostener lo público: “La educación pública es un valor muy importante y tenemos que defenderlo como sociedad. La universidad y la salud pública, lo mismo. El caso del hospital Garrahan es paradigmático: todas las provincias derivan pacientes ahí y sus médicos, con formación de más de diez años, ganan igual que un joven recién graduado. Eso es parte de las cosas que no se discuten”, advirtió. Además, subrayó que desde el municipio trabajan para incentivar la llegada de empresas con políticas concretas: “Cualquier empresa que viene no paga tasas por diez años, es una propuesta real. Hay que generar empleo en serio”.

Las internas y el futuro del peronismo

Sobre la fragmentación interna, Gray explicó que existe un tercer grupo de intendentes independientes, del que forma parte junto a Julio Zamora, Juan Zabaleta y Guillermo Britos. “No estamos ni con La Cámpora ni con el espacio del gobernador. El peronismo debería ser un espacio amplio pero hoy está expulsivo; deberían convocar a la sociedad, no al propio espacio”. También sentenció: “En nuestro espacio no se da la alternancia porque viene La Cámpora y te condiciona políticamente. Si uno quiere ser candidato, hay que pasar por la vereda del Instituto Patria y esperar que te llamen de ese sector. Eso no es democracia interna ni una estructura representativa”.

Diagnóstico sobre Esteban Echeverría y la pobreza persistente

Consultado por la situación de la pobreza en su municipio y en el conurbano bonaerense, Gray realizó un diagnóstico dual: “Hay un problema coyuntural, la destrucción de puestos de empleo por la caída industrial, y un problema estructural: la inseguridad, el sistema educativo, el sistema sanitario y una infraestructura vial obsoleta. El peronismo debería estar enfocado en los problemas graves que atraviesan a la provincia, no en la pelea interna”, reclamó.

“Hay que dejar la ley como está”: posición sobre la reelección de intendentes

Acerca de la alternancia y la posibilidad de un nuevo mandato, Gray fue contundente: “Hay que dejar la ley como está, basta. Este es el último mandato. Tengo cuatro reelecciones, este es el último. Lo que pasa que en nuestro espacio no se da la alternancia porque políticamente te bloquean”. Finalmente, reflexionó sobre el deterioro del debate interno: “El congreso nacional del Partido Justicialista viene siendo un chiste; la última vez discutimos por Zoom algo tan importante como el futuro del peronismo”, resumió con ironía.

