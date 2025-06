Intentos de censura, violencia política y compra de votos: entre denuncias, la oposición de Formosa busca frenar la reelección indefinida de Gildo Insfrán

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán

“Antes del fallo de la Corte Suprema no estaba en la agenda del gobernador una reforma constitucional”, alertan a Infobae los candidatos del Frente Amplio Formoseño que buscan ganar la elección de este domingo, donde se renueva la mitad de la Legislatura unicameral y, además, se eligen 30 convencionales constituyentes. En diciembre pasado, el máximo tribunal declaró la inconstitucionalidad de la reelección indefinida en la provincia y, a partir de allí, Gildo Insfrán convocó a esta elección para, según denuncian, eludir la medida judicial. Entre otras medidas, el mandatario tendría pensado impulsar un artículo que restrinja la libertad de expresión en redes sociales, lo que perjudicaría a los referentes opositores

En Formosa rige desde 1987 la ley de lemas, un sistema históricamente cuestionado por ser funcional al oficialismo peronista. En total se presentan 4 agrupaciones políticas: el oficialismo peronista con una única lista o lema; el Frente Amplio Formoseño, la principal fuerza opositora hoy en la provincia, con tres listas; La Libertad Avanza, que debuta a nivel provincial en esta elección con dos listas; y el Movimiento Libres del Sur, una alianza de centro izquierda.

Pese a las internas y diferencias, las tres listas del Frente Amplio Formoseño aseguran que la falta de unidad es parte de una estrategia electoral para hacerle frente a la ley de lemas. “Al final del camino vamos a estar unidos y todos los votos suman”, expresó Gabriela Neme, referente de Nuevo País, en diálogo con Infobae. Además, hablan de la posibilidad de hacer una “elección histórica” este domingo, ya que confían en llegar a cosechar 16 convencionales constituyentes.

En diciembre del año pasado, la Corte Suprema puso fin a la reelección indefinida del cargo de gobernador en la provincia de Formosa. Lo hizo mediante un amparo que presentó la Confederación Frente Amplio Formoseño contra el octavo mandato consecutivo que obtuvo el Insfrán, para el período 2023-2027. A partir de allí, el mandatario formoseño convocó a una reforma constitucional pero sin presentar los temas que pretende cambiar y/o incorporar. Neme, referente opositora histórica, denunció que esa práctica es ilegal y sospecha que, además de buscar eludir el fallo, busca censurar a la oposición en las redes sociales.

En esta elección se presentan 78 sublemas de 4 agrupaciones políticas

En concreto, denuncia que Insfrán busca darle rango constitucional a los llamados derechos de cuarta generación, vinculados al uso de las tecnologías de la información, para controlar lo que se difunde en las redes sociales. “Es lo único que Insfrán hoy en Formosa no puede controlar, las redes sociales, que mostremos la corrupción, que la gente se exprese en libertad”, alertó, por lo que convocó a todos los formoseños a votar este domingo.

“Mañana tenemos una elección bisagra porque tenemos la oportunidad de ponerle un freno a la trampa que quiere hacer Insfrán: quiere eliminar la reelección indefinida pero con una cláusula transitoria para que esa eliminación se aplique de ahora en adelante y borrar de un plumazo más de 1/4 de siglo de Insfrán al frente del Poder Ejecutivo”, explicó Miguel Montoya, presidente de la UCR en Formosa.

En los últimos días, la oposición también sufrió ataques violentos durante la campaña electoral, que incluyó recorridas a caballo que se desplegaron en los 27 municipios y los 10 departamentos de la provincia. Durante las visitas repartieron el fallo de la Corte Suprema que prohíbe la reelección indefinida y también expusieron a los intendentes que responden al gobernador.

Francisco Paoltroni difundió un video de un intendente de Formosa que compra votos

Hace algunas semanas, el senador nacional Francisco Paoltroni protagonizó un enfrentamiento con Mario Brignole, el intendente de la localidad de El Colorado. El representante de Libertad, Trabajo y Progreso se presentó para dejar una copia de la resolución emitida por la Justicia nacional en 2024. En ese momento apareció el jefe comunal a caballo, en compañía de varias personas, y enfrentó al libertario con un rebenque.

El equipo de Paoltroni también difundió un video en el que se ve al mismo intendente de El Colorado explicarle a un grupo de personas cómo funciona el procedimiento para la compra de votos. “Es una bolsa (de alimentos) por voto”, se lo escucha decir y agrega: “Dos cosas vamos a pedirles el domingo: el comprobante que votó y el troquel para darle la comida”.

Una diputada provincial de Formosa denunció que fue agredida por una patota en una recorrida antes de las elecciones

Este lunes también se conoció la agresión que sufrió la diputada provincial de la UCR, Agostina Villaggi, mientras realizaba una recorrida y una comida en el barrio Lote 111, en la ciudad de Formosa. La dirigente, que se encontraba en el lugar para un “locrazo”, aseguró a través de sus redes sociales que fue “agarrada de los pelos” y tirada al barro por miembros de una patota, apuntando contra Marcelo Sosa, candidato a reelegir su banca como concejal.

“Fuimos brutalmente agredidos por la patota de Marcelo Sosa. A mí me tiraron al piso, me pegaron, me metieron el dedo en el ojo, me agarraron de los pelos. Una zona liberada por Marcelo Sosa en un barrio muy humilde de la ciudad capital, donde simplemente nos aprestamos a compartir un locro con los vecinos y fuimos atacados a piedrazos”, dijo en un video que publicó en sus redes sociales.