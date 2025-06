Un diputado peronista se diferenció y criticó la reelección indefinida: “No estamos en un momento político para esos planteos”

El diputado Eduardo Valdés criticó que se haya impulsado el proyecto de reelección indefinida de los legisladores y concejales bonaerenses

El diputado nacional Eduardo Valdés, de Unión por la Patria, cuestionó la media sanción del Senado bonaerense al proyecto que habilita la reelección indefinida de legisladores y cargos legislativos municipales en la provincia de Buenos Aires, al señalar que expresó su desacuerdo en impulsarlo, y le llamó la atención la insistencia en la propuesta, a pesar de la falta de apoyo con la que contaba entre los propios.

“No estamos en un momento político para esos planteos. No fue acertado”, afirmó, en declaraciones realizadas en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

En ese marco, Valdés analizó la reciente media sanción en el Senado bonaerense —aprobada tras un empate y decidida por la vicegobernadora Verónica Magario— y profundizó en el debate interno por la representación política, la reacción frente a la condena contra Cristina Kirchner y las complejidades en la construcción de una alternativa peronista competitiva en el actual contexto político.

“No entiendo cómo se baja a un recinto cuando sabés que vas a perder. Me sorprende porque el sector de (Sergio) Massa no iba a votar, y el de (Juan) Grabois tampoco. No entiendo por qué, si no tenés acuerdo con quienes estás para compartir el diseño político que viene, yo no estaría para bajar al recinto”, consideró el legislador nacional.

El sorpresivo avance legislativo en la provincia de Buenos Aires se consumó tras la sesión en la que el Senado en esta semana, dividido en partes iguales (22 a 22), recurrió a la intervención decisiva de Magario para desempatar en favor de la reelección indefinida. El proyecto, promovido por un sector del kirchnerismo, permitió que se destrabe una restricción impuesta en 2016, cuando la Legislatura había fijado un límite de dos mandatos consecutivos para senadores, diputados, concejales y consejeros escolares.

Las fricciones por las listas en el peronismo bonaerense

En cuanto al panorama interno del peronismo bonaerense y la sucesión del liderazgo tras la condena judicial de Cristina Kirchner, Valdés señaló sobre la expresidenta que “los liderazgos son naturales, no los imponés vos”, sin embargo, admitió que “creo que estamos entrando en una etapa más institucional” tras la ratificación de la sentencia por parte de la Corte Suprema.

"Son todos forcejeos en un momento previo a una negociación“, consideró, al referirse a los contrapuntos y cortocircuitos de la última semana, entre el kirchnerismo, y el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) que se referencia en el gobernador Axel Kicillof. ”Va a haber acuerdo. Nadie se suicida. Si del otro lado están juntándose con el fórceps, vos (no) te vas a dividir de este lado. Algunos fórceps hay que usar", reconoció el diputado nacional.

Según Valdés, lo principal es que la conducción del peronismo apunte a “reconstruir la pertenencia de los sectores tradicionalmente representa el peronismo” y recuperar el voto en áreas de alto ausentismo electoral.

“Tenemos una obligación con los sectores más vulnerables que no nos votaron. Habría una incipiente recuperación de ese voto, por ejemplo, como pasó en la Comuna 8, pero hay un gran ausentismo, que es más sobre nosotros que sobre ellos (el oficialismo de Javier Milei). No quieren votar a Milei, pero tampoco nos vota a nosotros“, consideró.

El pedido para flexibilizar el régimen de visitas de CFK

Durante la entrevista, Valdés abordó la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner, luego de que la Corte Suprema ratificara su condena en el marco de la denominada causa Vialidad. El diputado insistió en su denuncia de irregularidades durante el proceso, y las diferencias de trato en el sistema judicial con respecto a otros condenados. “El mismo tribunal que está ejecutando la pena de Cristina Fernández de Kirchner es un condenado de lesa humanidad, Arráez, fue uno de los que fueron a visitar y no habían pedido autorización, que tiene visitas domiciliarias sin ninguna restricción, firmado por Gorini y Giménez Uriburu”, afirmó Valdés.

Además, volvió a cuestionar la reapertura de causas judiciales y la intervención de jueces presuntamente vinculados al expresidente Mauricio Macri, en referencia a episodios mencionados como la participación de jueces en actividades sociales en la quinta presidencial y reuniones en la Casa Rosada.

“Se rompe el principio de cosa juzgada. Cristina estaba sobreseída hasta en tercera instancia y le reabren una causa en 2016 sobre hechos ocurridos en 2008, cuando había asumido apenas cinco meses antes. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Además —agregó—, la esposa del juez Ercolini era funcionaria en el Ministerio de Justicia de Garavano y tuvo una intervención directa. Cuando se apela la decisión porque la justicia no es independiente, lo recibe un tribunal compuesto por jueces que compartieron partidos de fútbol en la quinta de Mauricio Macri, y que tenían ingresos a la Casa Rosada en vísperas de dictar sentencias en contra de Cristina Kirchner”.

La situación de Cristina Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria en su departamento del barrio Constitución, llevó a senadores y diputados de Unión por la Patria a solicitar una autorización formal al Tribunal Oral Federal N°2 para visitarla y dialogar sobre la estrategia política del espacio. Valdés fue uno de los que adhirió al reclamo: “Vamos a conversar entre nosotros. Yo firmé. Me encantaría. Me cuesta mucho dialogar por Telegram, estoy acostumbrado a tener un diálogo franco con ella. Es una presentación que se firmó en el bloque, y lo comparten todos. Se van a completar con muchas más firmas”.

