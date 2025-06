La Cámara de Diputados de PBA mide los tiempos para avanzar con las reelecciones indefinidas de legisladores

El proyecto de ley para que diputados y senadores bonaerenses, además de concejales y consejeros escolares tengan la posibilidad de ser reelectos por más de un mandato consecutivo, en consonancia como sucede en el Congreso de la Nación, entrará en una nueva fase de discusión tras su aprobación en el Senado provincial.

Esta semana, la Cámara alta bonaerense aprobó el proyecto que fue impulsado por el senador peronista Luis Vivona con el respaldo de sus compañeros de bancada que reportan a Cristina Kirchner. Fue una votación por demás ajustada en la que desempató la vicegobernadora Verónica Magario, tras un 22 a 22. “Mi voto es positivo”, deslizó la presidenta del Senado buscando imprimirle sorpresa a la secuencia, pese a que de antemano ya se sabía cómo sería el desenlace del trámite legislativo.

El peronismo trabajó para conseguir el quorum primero y luego tener los votos positivos del senador monzoísta, Marcelo Daletto y de los legisladores Carlos Kikuchi y Sergio Vargas, del bloque Unión Renovación y Fe. Para el quorum -24 presentes— hubo movimientos que fueron fundamentales como la presencia de la senadora oficialista Sofía Vanelli, del massismo, quien semanas atrás, cuando el peronismo intentó avanzar con la iniciativa, no se hizo presente en el recinto. Al momento de votar, lo hizo por la negativa. También permitió que se iniciara la sesión la senadora del bloque UCR-Cambio Federal, Lorena Mondagarán, que integra el GEN de Margarita Stolbizer. También la no participación de Federico Faggioli del bloque de Unión por la Patria. El legislador que forma parte de Patria Grande había adelantado que no acompañaba la iniciativa. Su autoexclusión también mantuvo el equilibrio para que el resultado final sea 22 a 22 y Magario desempate, caso contrario votaba en contra y el resultado daba 23 a 22 en contra de las reelecciones indefinidas.

La vicegobernadora, Verónica Magario, al desempatar la votación por las reelecciones indefinidas de legisladores

Con la aprobación, ahora empiezan las conversaciones en Diputados. El objetivo del peronismo es que el proyecto se convierta en ley antes del 19 de julio. Ese día es la fecha límite para la presentación de candidatos y con la norma modificada y vigente no habrá impedimentos para candidaturas no solo de legisladores, sino también de concejales. Por el momento, no hay novedades sobre la situación de los intendentes.

Por lo pronto, la Cámara baja tenía planeado sesionar la próxima semana, aunque esa idea entró en un break en las últimas horas. Cuando se dé la próxima sesión, no se va a tratar el proyecto en sí, solo se le dará estado parlamentario, condición para poder ser tratado en una siguiente sesión. El peronismo tiene cerca de dos semanas para buscar los votos si es que quiere aprobarlo antes de los cierres de listas para las elecciones del 7 de septiembre.

Si se espeja la votación del Senado, los legisladores oficialistas que integran el Frente Renovador rechazarían la norma. Sucede que el espacio fue uno de los impulsores de la limitación a los mandatos electivos, tanto para funciones ejecutivas como legislativas. La norma se votó en acuerdo con la entonces gobernadora María Eugenia Vidal.

El peronismo tiene un bloque de 37 integrantes de un total de 92 legisladores. De la bancada de Unión por la Patria, el massismo aporta diez nombres, aunque uno de ellos solo podría votar en caso de empate, ya que se trata del presidente de la Cámara, Alexis Guerrera. Patria Grande también tiene una integrante en el bloque de UP: Lucía Klug.

En el Senado, los legisladores del PRO y la UCR se mostraron abroquelados rechazando la modificación. En Diputados, la bancada PRO tiene 13 integrantes. El radicalismo está dividido en dos bancadas; una que responde al senador nacional Maxi Abad y cuenta con ocho miembros y otra más cercana al esquema de Facundo Manes y Martín Lousteau que aporta siete bancas. En algunas ocasiones, esta bancada ha acompañado al menos con el quorum algunas iniciativas del Poder Ejecutivo.

En tanto que La Libertad Avanza —con 13 miembros— se opone a las reelecciones indefinidas. La llave para el peronismo puede ser el bloque de Unión Renovación y Fe. Es un espacio que llegó a la Legislatura en 2023 como parte del acuerdo entre la estructura de Milei con distintos partidos que le dieron forma a lo que luego fue la alianza electoral de La Libertad Avanza. Tiene ocho integrantes. En el Senado, este espacio dio quorum y dos de sus tres integrantes votaron a favor. La senadora Silvana Ventura se abstuvo.

La Coalición Cívica, con tres integrantes, también se opone al proyecto que modifica la limitación de reelecciones. “Mientras miles de bonaerenses sufren perdidas irreparables por las inundaciones, la inseguridad no para de crecer y IOMA sigue sin funcionar, los Senadores oficialistas convocan a una sesión especial, ¿para qué? Para tratar las reelecciones. Una vergüenza”, había marcado en su momento la titular del bloque que responde a Elisa Carrió, Maricel Etchecoin Moro.

En principio, y de la misma forma que sucedió este martes, el peronismo deberá primero garantizarse el quorum en Diputados. Para eso necesita de 47 legisladores sentados en sus bancas. Con eso garantizado, el camino está allanado. En una primera cuenta, serían los propios —con la excepción de la legisladora de Patria Grande— más once más. Hay tres unibloques; dos de la izquierda y uno de la diputada Constanza Moragues que dejó la bancada Unión Renovación y Fe. En los próximos días se avanzará en las conversaciones intersectoraial; todo con fecha final para el 19 de julio.