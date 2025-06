Acusan al diputado De Loredo por crear un video hecho con IA del gobernador Llaryora: “Acá hay un delito”

Miguel Siciliano, jefe del bloque "Hacemos por Córdoba", en diálogo con Infobae en vivo

El diputado nacional y jefe del bloque de la UCR, Rodrigo de Loredo, difundió en sus redes sociales un video manipulado mediante inteligencia artificial (IA) para recrear la imagen y voz del gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, con un discurso falso. El oficialismo cordobés repudió la pieza comunicacional y acusó a De Loredo de cometer un delito.

El diputado provincial y jefe del bloque oficialista en la Legislatura de Córdoba, Miguel Siciliano, manifestó su preocupación por el video fake, en la que se le adjudican palabras y posturas jamás pronunciadas, y que son funcionales al discurso de la oposición local.

“No tengo dudas que acá hay un delito. Cualquier persona que utilice el rostro, la voz, la cara, el cuerpo de otra persona para hacerle decir algo que no dijo constituye un delito, cuando lo comete un diputado nacional del voto popular. Es de una gravedad inusitada que no podemos relativizar”, enfatizó Siciliano, en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

El repudio del bloque de “Hacemos por Córdoba” se produce en la previa a las elecciones legislativas, en las que la cercanía De Loredo, el gobierno nacional encabezado por Javier Milei y la estrategia de la oposición cordobesa saltan al centro de la discusión pública. El propio diputado nacional intentó evitar la polémica, luego de los antecedentes del malestar que generó un video similar de Silvia Lospennato (PRO) en las elecciones porteñas. Desde sus redes, el cordobés aclaró desde un primer momento que se trataba de un video ficticio realizado con IA; sin embargo, no pudo eludir las críticas de sus adversarios.

El diputado nacional, Rodrigo De Loredo (UCR), compartió un video hecho con IA sobre el gobernador Martín Llaryora

En ese marco, Siciliano fue terminante con su repudio, y deslizó sobre la presunta participación de "servicios de inteligencia detrás de la construcción del video”. “Es un video muy bien hecho, muy bien planteado, no me extrañaría que haya servicios de inteligencia detrás de esto. Es el jefe de bloque del radicalismo. Además de ser una discusión moral y ética, prefiero que los políticos dando el debate y no acudiendo a esto”, subrayó

El dirigente de “Hacemos por Córdoba” insistió en que el video no impactaría a la figura de Llaryora, sino que “se afecta a la institución de la gobernación” y a la “provincia”. Por lo tanto, el legislador reclamó la acción del Poder Judicial: “Debería actuar, porque es gravísimo. Mañana van a ir por los periodistas, a ustedes les van a hacer decir algo que no dijeron, les van a hacer decir cualquier cosa, o a los dirigentes empresariales. Naturalizar esto es gravísimo”.

Y sumó: “No me importa quién lo hace. Sí sé que, que ante su clara necesidad de ser diputado en la elección que viene -como Llaryora defiende al campo, defiende la universidad pública, la obra pública y defiende a Córdoba-, querer colgarse en la lista de Milei lo lleva a cometer un delito”.

Otros sectores políticos de Córdoba también cuestionaron el video. En el ámbito político local, la Mesa Provincia-Municipios, que agrupa a intendentes de diferentes partidos, publicó una carta donde expresó su preocupación por la utilización de la imagen y palabra de Llaryora de manera adulterada.

Entre los firmantes figura Roberto Casiari, intendente de Vicuña Mackenna y presidente del Foro de Intendentes Radicales. Con un comunicado, se subrayó que “manipular su imagen y su palabra con fines políticos no sólo constituye un acto de irresponsabilidad, sino también una grave falta ética que daña la institucionalidad, el diálogo democrático y atenta contra la buena fe”. Además, advirtió que “la mentira fabricada y la degradación del adversario por medios artificiales no pueden tener lugar en una democracia madura”.

La postura de los referentes cercanos a De Loredo fue respaldar al dirigente. Matías Gvozdenovich, jefe de la bancada de la UCR, consideró “raro” que el Gobierno provincial se sintiera ofendido por el video y argumentó que solo “se pone en evidencia el estado real de la provincia”. Alejandra Ferrero, también legisladora radical, criticó al oficialismo por “matar con impuestos y tarifazos” y sostuvo que el Gobierno se moviliza por un video “cuando la IA traduce su doble discurso”.

Infobae en Vivo te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 9 a 12: Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 18 a 21: Jesica Bossi, Diego Iglesias, María Eugenia Duffard y Federico Mayol.

Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.