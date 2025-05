Mauricio Macri dijo que el video hecho con IA fue “una cosa de loquitos” y Javier Milei le respondió: “Está hecho un llorón”

Milei: "Macri está hecho un llorón, está muy de cristal"

La tensa relación entre Mauricio Macri y Javier Milei quedó aún más en evidencia este domingo, en las primeras horas de las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires.

Fue el expresidente el que salió con munición gruesa contra La Libertad Avanza en el inicio de la jornada, cuando aprovechó el tradicional desayuno que realiza el PRO en el Café Tortoni antes de cara elección para hablar del video realizado con Inteligencia Artificial que circuló en las últimas horas, y que lo mostraba anunciando la baja de la candidatura de Silvia Lospennato, fue “una cosa de loquitos” y denunció que hubo un “intento de fraude digital”.

“Esto que han hecho no les va a funcionar porque es una cosa de loquitos. Justamente lo que necesitamos para sacar el país adelante no es un grupo de loquitos, necesitamos gente equilibrada que realmente use todo este esfuerzo que están poniendo todos los argentinos para salir adelante, generando confianza y responsabilidad. Y lamento profundamente porque en todos los años que vengo haciendo política tuvimos que hablar de esto una mañana de la elección”, afirmó.

El exmandatario dijo que la difusión del video “rompe todas las reglas” y afirmó que “nunca una mañana tuve que convocarlos para hablar de un intento de fraude, un intento de fraude digital en este caso”.

Declaraciones de Mauricio Macri en el desayuno del PRO

“Y no me vengan ahora con que son unos tuiteros sueltos cuando el hombre más poderoso de su gobierno según el presidente Milei que es Santiago Capito tuitea estos videos truchos hechos con IA, como el Gordo Dan, Álvarez. Esta excusa de que fue unos tuiteros no va más”, agregó, en referencia al “influencer” libertario Daniel Parisini y a Alejandro “Galleguito” Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias del gobierno nacional.

Si bien Macri dijo que la campaña “fue violenta y muy agresiva”, este domingo pidió a los vecinos que “vayan todos a votar”.

Antes, la diputada nacional Lospennato consideró que el video en cuestión “violó la veda electoral”. “Como nunca antes habíamos visto se utilizó la inteligencia artificial, se violó la veda, se cometieron una serie de delitos electorales graves, tratando de manipular a los electores, de confundirlos, usurpación de la identidad, haciendo con inteligencia artificial videos donde le hacían decir al presidente Macri y a mí, obviamente, cosas que nunca habíamos dicho. Y esto es muy triste para la democracia argentina. Es muy triste la utilización de la violencia, no vale todo en una campaña electoral”, planteó la principal candidata del PRO durante sus declaraciones a la prensa.

Captura del video de Macri hecho con IA

En la misma línea, la actual vicepresidente segunda de la Cámara Baja confirmó que su espacio presentó denuncias en la justicia electoral y en la justicia penal. “Ya hubo una resolución del Tribunal Superior para que se dieran de baja todos esos videos falsos, que fueron difundidos por las principales cuentas de La Libertad Avanza”, subrayó.

La respuesta de Milei

Un par de horas después, fue el turno del presidente Javier Milei, quien a las 11:26 introdujo el sobre con su voto en la urna de la mesa que le tocaba en la UTN, en el barrio de Almagro.

Luego de un par de fotos con personas que estaban en el lugar, el mandatario aprovechó para responderle a Macri: “Macri está hecho un llorón, está muy de cristal. Puro cristal”, dijo el presidente al ser consultado sobre los dichos del líder del PRO.

Antes, había atinado a decir que iban a esperar “el veredicto de la gente”, y acompañado por su hermana Karina, dejó el lugar rumbo a la Quinta presidencial de Olivos.

El voto de Macri en el colegio Lenguas Vivas

El expresidente llegó pasadas las 9.15 al colegio Lenguas Vivas, en el barrio porteño de Palermo, donde volvió a referirse al video realizado con inteligencia artificial que circuló ayer, cuando ya regía la veda electoral, y se mostró sorprendido por la maniobra que, según denunciaron desde el partido amarillo, surgió en el seno de La Libertad Avanza.

“Nunca me pasó en los 20 años que nos vemos cada vez que tenemos que venir a votar, de tener que hacer una denuncia por intento de fraude. Ahora es digital, usurpación de la identidad con IA, diciendo que no presentábamos lista… Cosa de loquitos…“, analizó.

"El presidente Milei ha dejado que sucedan un montón de cosas que no eran las que todos esperábamos", dijo el expresidente

Y en esa misma línea, continuó: “Es triste porque lo que estamos tratando de reconstruir fundamentalmente apunta a recuperar la confianza entre los argentinos, en el mundo con respecto a nosotros, y si atacamos la calidad de la democracia ponemos en riesgo todo el esfuerzo que están haciendo los argentinos para salir de la crisis económica que dejaron”.

Consultado por la relación que su espacio mantiene con el bando libertario, liderado por el presidente Javier Milei, Macri prefirió no apelar a adjetivos calificativos pero sí marcó una evidente distancia entre los partidos.

“El presidente Milei ha dejado que sucedan un montón de cosas que no eran las que todos esperábamos. Hay muchos que queremos un cambio, pero un cambio con equilibrio. Un cambio que haya respeto entre los ciudadanos, con los medios de comunicación y respeto con la comunidad en general”, puntualizó.