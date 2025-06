Un grupo de intendentes del PRO resiste un acuerdo con La Libertad Avanza y se tensa la negociación bonaerense

El PRO bonaerense se divide por el acuerdo con La Libertad Avanza

Fue una reunión tensa donde quedaron a la vista las diferencias en el seno del PRO bonaerense respecto al acuerdo con La Libertad Avanza. Un grupo de intendentes expuso su rechazo a ceder lugares en las listas y dejó abierta la posibilidad de tomar otro camino electoral y buscar una reedición de Juntos por el Cambio, junto al radicalismo y peronistas disidentes.

El encuentro por videoconferencia que convocó al presidente del PRO bonaerense, Cristian Ritondo, tenía el objetivo de empezar a discutir la “letra chica” del acuerdo, en la previa de la reunión de hoy con el titular de LLA de la provincia, Sebastián Pareja. Son tiempos de definiciones por la inminencia del cierre del primer plazo del cronograma electoral, decisivo para el futuro de ambas fuerzas: el 9 de julio deben presentarse las alianzas que competirán el 7 de septiembre.

En ese marco de urgencias, la reunión sirvió de caja de resonancia de la resistencia de un sector de los intendentes a avanzar en una lista única con los libertarios. No están dispuestos a ceder los primeros lugares de las boletas de concejales y pretenden que aquellos referentes de LLA que formen parte de las listas no sean opositores en sus distritos. “Vamos a darles concejales a los violetas para que después se pongan de acuerdo con el peronismo y nos traben la gestión. Si no hay un compromiso de que no van a ser oposición, no tiene sentido”, explicó uno de los participantes del zoom.

“Son excusas. Dicen que les piden los tres o cuatro primeros lugares, pero ellos no dicen que cuando fueron a hablar le ofrecieron el octavo lugar. Si uno propone algo imposible de aceptar, ellos van a hacer lo mismo. Hay que negociar con racionalidad y, si no, tienen que decir que se quieren ir con la UCR y los peronistas que quieren armar por afuera”, explicó otra fuente.

En la reunión estuvieron el diputado nacional Diego Santilli, los intendentes Soledad Martínez (Vicente López), Guillermo Montenegro (Mar del Plata), Ramón Lanús (San Isidro), Pablo Petrecca (Junín), Sebastián Abella (Campana), Juan Ibarguren (Pinamar), Javier Martínez (Pergamino), Marcelo Matzkin (Zárate), Diego Reyes (Puán), Fernando Bouvier (Arrecifes), Jorge Etcheverry (Lobos) y Lisandro Matzkin (Coronel Pringles). También participaron los diputados provinciales Matias Ranzini y Agustín Forchieri; y los senadores Christian Gribaudo y Alejandro Rabinovich, entre otros.

Montenegro, Santilli y Lanús son los más entusiastas a llegar a un acuerdo con la Casa Rosada, pero entre los intendentes hay una corriente que expresa cuestionamientos. “Hay malestar, incluso entre los que están alienados con el Colo, que ponen reparos, pero todavía hay tiempo”, explicó una voz que trata de mediar entre los grupos en pugna.

Ritondo resiste las presiones de ambos sectores, concurrirá a la reunión con Pareja y buscará amortiguar las disidencias para evitar una ruptura que exponga al PRO a una implosión. “Con el peronismo unido, sería suicida ir separados para sacar 5%”, advirtieron.

Entre las figuras de peso del PRO bonaerense que resisten una confluencia con los libertarios está Soledad Martínez, sucesora y alfil de Jorge Macri en la interna amarilla. Pero también Petrecca, Abella, Reyes, Ibarguren, Matzkin, que tienen como terminales a Mauricio Macri y el propio Santilli, el más convencido de un acuerdo.