Sin CFK candidata y con la tensión por la unidad aún latente, el peronismo retoma la negociación electoral en PBA

Tras la marcha, el peronismo reencauza la negociación electoral en PBA (Jaime Olivos)

“Vamos a volver. Y además vamos a volver con más sabiduría, con más unidad, con más fuerza”. Las palabras de Cristina Kirchner, que se reprodujeron en una Plaza de Mayo colmada, revitalizó a la militancia que llegó a uno de los puntos neurálgicos de la historia argentina y fue receptado por la dirigencia peronista de diversas maneras. Un mensaje que llega, además, a un mes del cierre de listas en la provincia de Buenos Aires, el territorio donde se disputarán más de 14 millones de votos en cuestión de meses y en la que la fuerza política gobernante todavía no logra encauzar un acuerdo interno.

Entras las distintas lecturas políticas y consecuencias que se dispararon tras del fallo de la Corte una tiene impacto electoral y es que Cristina Kirchner no será candidata a diputada provincial por la Tercera sección electoral, tal como lo había anunciado. La decisión judicial mueve las proyecciones de La Libertad Avanza y también del peronismo, que al día de hoy sigue ofreciendo una foto tripartita: Axel Kicillof-Máximo Kirchner-Sergio Massa.

Entre estos dirigentes, y con Cristina Kirchner monitoreando el pulso de las conversaciones, es que el peronismo deberá arrimar un esquema de acuerdo electoral o no. Hoy falta exactamente un mes para la oficialización de las listas a la elección del 7 de septiembre. “Me parece que nosotros de cara a septiembre, lo que es el proceso electoral, hemos dicho que vamos a buscar una lista conjunta de todos los sectores”, dijo Axel Kicillof desde la plaza. En la previa a la marcha en el Movimiento Derecho al Futuro hubo un enfático debate sobre qué hacer en el marco de la detención de Cristina Kirchner y los movimientos políticos que se desprendían de tal evento que causó un cimbronazo dentro del peronismo. “Discutimos que había que estar. Axel se movió rápido y creemos que lo hizo bien, inteligentemente: evitó que le quiten capital político, se bancó que lo ninguneen un poco en el PJ como pasó y aportó la columna propia”, lanzó un funcionario provincial que forma parte del armado del MDF una vez finalizada la marcha. El mismo dirigente se anima a deslizar que se encamina un esquema de listas en conjunto, que no es lo mismo que unidad.

En el kicillofismo reconocen que será vital la “parada” electoral de medio término y la elección del 7 de septiembre que quedó desdoblada por iniciativa de Kicillof. Pero que miran más allá, al 2027 y que esa instancia, en parte, abonó a la creación del espacio propio. Reconocen también que es incierto lo que pueda llegar a pasar de acá a dos años, sobre todo con la situación en la que está Cristina Kirchner.

Axel Kicillof en la movilización en Plaza de Mayo (REUTERS/Alessia Maccioni)

En lo concreto, hay distintos temas a abordar casi a contrareloj. Antes del armado de las listas, la constitución de alianzas electorales. Será el 9 de julio la fecha límite y allí en esa instancia se terminarán de definir los apoderados de las listas. Es allí donde se juega buena parte de la negociación: el famoso e histórico manejo de la lapicera. El sector de Kicillof pretende estar fidedignamente representado en esa conversación y poner apoderados.

De eso y más se venía hablando hasta hace un tiempo atrás, con reuniones entre interlocutores de los principales dirigentes. Todo eso quedó pausado y luego, con la detención de CFK, se enfrió definitivamente.

Pero ahora la senda, casi obligatoriamente, se retomará. El martes Kicillof encabezó un plenario del Movimiento Derecho al Futuro. Allí ratificó que las elecciones están desdobladas y que “más que nunca” se necesita del MDF para lo que viene. También pidió acompañar a Cristina Kirchner.

Sin Cristina Kirchner candidata, La Cámpora o el cristinismo explorará alternativas. La eventual postulación de Máximo Kirchner por la Tercera sección electoral es una de ella. La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, lo dejó trascender, pero aclaró que no forma parte de las conversaciones actuales. En la noche del miércoles, el propio líder de La Cámpora no lo descartó al ser consultado en una entrevista con C5N: “Cuando uno tiene conducción, como es mi caso, está siempre preparado para asumir los roles que haya. Igual tenemos compañeros y compañeras que pueden llevar adelante esa candidatura mejor que uno. No hay apellidos milagrosos, si tiene que haber hombres y mujeres con una firme convicción de asumir lo que son los intereses de la mayoría”.

Máximo Kirchner en la Plaza de Mayo

Sergio Massa, del Frente Renovador, volvió a la escena pública. Primero asistiendo a los distintos encuentros en la sede del Partido Justicialista. Luego, movilizando este miércoles a Plaza de Mayo. “Donde hay que estar”, resumió en su cuenta de X y agregó: “En unidad”. El ex candidato presidencial del peronismo plantea que es la única forma de afrontar competitivamente las elecciones en la provincia de Buenos Aires para el peronismo. La hipótesis es compartida por el resto de los sectores.

Sin embargo, también había una discusión interna dentro de la dirigencia peronista que, en todo caso, la elección de septiembre serviría también como ordenador dentro del espacio. Pero la detención de Cristina Kirchner movió los escenarios, aunque hay uno que parece reencauzase a partir de ahora: cómo llegar a una instancia de unidad y qué lugar tendrá cada sector dentro de esta discusión en un contexto en el que su principal dirigente y carta electoral no podrá competir, al menos de manera efectiva.