“No tengo dudas de la inocencia de Cristina Kirchner y de los involucrados en esta causa”, afirmó Graciana Peñafort sobre el fallo Vialidad

Graciana Peñafort, abogada y legisladora porteña por Unión por la Patria, criticó a la Corte Suprema de Justicia.

Graciana Peñafort, abogada y legisladora porteña por Unión por la Patria, emitió fuertes declaraciones en el marco del reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia contra Cristina Kirchner por la causa Vialidad.

Durante su participación en el programa matutino de Infobae en Vivo, que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Peñafort afirmó: “No tengo dudas de la inocencia de Cristina y de los involucrados en esta causa porque, cuando una causa tiene algo verosímil de culpabilidad, el Poder Judicial no se ve obligado a hacer estas cosas”.

Y ejemplificó: “En el juicio nos pasó que la Fiscalía dio por aprobada una reunión de Cristina con Lázaro Báez, en base a unos WhatsApp. Cristina acreditó que ese día había estado en otro lado, esa reunión no había existido. Esta causa se reabre con una pericia que mandó a hacer (Javier) Iguacel, donde dice que no hubo irregularidades ni sobreprecios, que los desvíos son los típicos de la obra pública”.

Peñafort respondió con firmeza a las preguntas sobre la defensa de la exmandataria en el juicio, y subrayó que no se trató de una falla en la abogacía: “Es difícil entender la magnitud de las arbitrariedades que vimos en este juicio”.

También resaltó que los abogados no tuvieron oportunidad de cuestionar una pericia hecha por los jueces, al no poder impugnarla. Este escenario dejó poco margen para que la defensa realizara planteamientos de manera adecuada. Y explicó que la única vía de cuestionamiento fue mediante recurso de Casación, donde el asunto ya formaba parte de la sentencia.

La abogada también expresó su opinión sobre el supuesto rol del Poder Judicial en este proceso, sugiriendo una maniobra política para excluir a Cristina Kirchner de la contienda. “Claramente, hubo una maniobra del Poder Judicial para sacar de la cancha, sea por inhabilitación o por meterla presa, a una dirigente política cuyos intereses no coinciden con el Poder Judicial”, sentenció Peñafort. Y estableció que el resultado beneficia colateralmente a Mauricio Macri o a Javier Milei, “pero, en definitiva, es la corporación judicial cuidándose a sí misma”.

Además, respondió sobre la percepción de que los jueces actúan bajo influencias políticas a pesar de haber sido nombrados por gobiernos anteriores. E hizo una analogía futbolística: “Es como que alguien que se formó en Argentinos y después va a jugar a Boca. Una vez que llega a Boca, son de Boca”.

Peñafort también cuestionó las decisiones judiciales históricas relacionadas con causas de enriquecimiento ilícito y casos controversiales como el de Lago Escondido, donde, según ella, los intereses corporativos priman sobre la justicia. “La corporación judicial primero defiende la corporación judicial”, afirmó.

En este punto, la abogada aseguró que el juicio no respetó las garantías procesales básicas, y puso de manifiesto que hubo una seria vulneración del Estado de derecho en Argentina. “En esta causa no se cumplieron procedimientos, que ponen a la Argentina en una vulneración del Estado de derecho. Yo no quisiera que ninguno de ustedes o yo estar sometido a un proceso donde no se me respeten las garantías. Y es lo más grave de esta causa”, advirtió.

El futuro rol de Cristina Kirchner

Por otro lado, la parlamentaria porteña recalcó que Cristina Kirchner continuará como la líder del peronismo mientras sea reconocida y actúe como tal. “Jefe es quien se siente, es reconocido y actúa como jefe. Cuando cambie alguna de esas tres variables dejará de serlo”, estableció.

Por último, Peñafort analizó la posibilidad de que el fallo se revierta a través de una presentación por fuera del país: “No veo todo cerrado porque todavía falta la instancia internacional, pero soy consciente de que esta instancia tiende a ser demorosa”. La abogada sostuvo que, aunque es poco probable que la vía cautelar permita a Cristina ser candidata en las próximas elecciones, la posibilidad de un cambio en el panorama legal no está del todo excluida. Y en ese caso, determinó que sería en vistas a las elecciones presidenciales en 2027.

