Facultades tomadas en la UBA: los estudiantes resolvieron levantar la medida pero siguen los secundarios

La asamblea en Filosofía y Letras de este miércoles, tras la toma de la facultad.

La ola de protestas en las cuatro facultades de la UBA que permanecían tomadas desde el martes, en rechazo al fallo de la Corte Suprema contra Cristina Kirchner, ingresó en un impasse. Mientras se multiplican las protestas de este tipo en las escuelas secundarias porteñas, los centros de estudiantes de las facultades de Filosofía y Letras (CeFyL), Ciencias Sociales (CeCSo), Ciencias Exactas y Naturales (CeCen) y Arquitectura, Diseño y Urbanismo (CeFADU) resolvieron suspender la medida y permanecer en “estado de asamblea y movilización”, a la espera de nuevas definiciones de parte de la expresidenta, que denunció una proscripción y persecución política judicial en su contra.

El levantamiento de la protesta se resolvió en las asambleas estudiantiles e interclaustros. Desde temprano, las sedes universitarias de Filosofía de la calle Puán, en el barrio de Caballito, y los establecimientos de la FADU y Ciencias Exactas y Naturales en Ciudad Universitaria, retomaron la normalidad académica. Permanecía ocupada únicamente Ciencias Sociales, con una vigilia desde anoche de la militancia estudiantil, pero la medida de acción directa se levantará a partir de las 17 de este jueves. Las autoridades de la institución, que encabeza la decana Ana Arias, enviaron un comunicado con el aviso de que la sede “seguirá en las mismas condiciones que hasta el momento”, sin dictado de clases presenciales ni actividades académicas. Recién el viernes volverá a su funcionamiento habitual.

Después de cerrar los accesos e interrumpir el ingreso al predio de Ciudad Universitaria, el centro de estudiantes de Exactas y Naturales comunicó que se dispuso “levantar la toma en un plan de lucha”, donde se mantiene “el estado de alerta y movilización en defensa de la democracia”. Los activistas definieron continuar acompañando “las movilizaciones que se estarán dando contra la proscripción a CFK”, reafirmar el compromiso “con la lucha por el presupuesto de las universidades nacionales y el sistema científico tecnológico nacional”.

En cada una de las asambleas, se resolvió acompañar y convocar a las clases públicas de este jueves en Plaza de Mayo, que organiza la Asociación Gremial Docente (AGD).

La presidenta del centro de estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, Isabel González Puente, señaló que “definimos suspender la toma momentáneamente hasta el martes” de la semana que viene, para definir “las nuevas medidas de lucha con el objetivo de poder centralizar y focalizar en acompañar las movilizaciones y las convocatorias que se están dando en las inmediaciones de la casa de Cristina y en toda esa zona”. “Nos parece importante poder interrumpir la normalidad y que no siga como si nada en el país, cuando proscriben a la principal candidata de la oposición. Para nosotros hay un quiebre en los derechos y libertades democráticas que tenemos todos los argentinos y argentinas. Seguimos en estado de alerta y movilización”, sostuvo la estudiante de la carrera de Ciencias de la Educación, en diálogo con Infobae.

Las medidas de fuerza en las unidades académicas fueron impulsadas por las conducciones de los centros de estudiantes, que están alineados políticamente con el kirchnerismo, el Partido Justicialista y el Frente Patria Grande. Esta vez, se dejaron de lado las diferencias con las agrupaciones encuadradas en la izquierda trotskista, del Frente de Izquierda (FIT-U) y el “Ya Basta”-Nuevo MAS, que se plegaron a las críticas a la resolución de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

En Sociales, este viernes a las 17:30 se realizará una nueva asamblea en la sede del barrio de Constitución, ubicada a una cuadra del departamento en el que está alojada CFK, para definir la continuidad del “plan de acción en defensa de la democracia”.

“Desde que nos enteramos de la noticia del fallo proscriptivo de Cristina, se decidió la toma de la facultad, que queda justo a la vuelta de su casa. Entendemos que es una tarea nuestra enfrentar el ataque antidemocrático que implica ese fallo. Tres tipos del Poder Judicial, a los que nadie votó, no pueden decidir de un derecho elemental a que podamos decidir a quién votar en las elecciones”, consideró Lourdes Oliverio, integrante del CeCSo y militante del PTS de la diputada nacional Myriam Bregman. “No soy cristinista, no la voté, fui opositora durante su gobierno porque soy de izquierda. Entiendo que si pueden hacer esto con una persona que fue presidenta del país y vicepresidenta, y pueden hacer este tipo de avanzadas antidemocráticas, ¿qué nos queda a los demás de los que queremos enfrentar a este gobierno?“, ilustró la estudiante de la carrera de Ciencias de la Comunicación.

Ayer, los sectores universitarios identificados con el peronismo recibieron un revés a su postura institucional en el Consejo Superior de la UBA, donde hegemoniza la mayoría reformista de manera colegiada con los decanos de las otras facultades. Los consejeros directivos que responden al radicalismo, el socialismo y agrupaciones independientes rechazaron un proyecto para expresar la solidaridad con la expresidenta, y repudiar la resolución judicial máximo tribunal.

La iniciativa fue presentada por la minoría opositora, y solo obtuvo el respaldo de los decanos de las facultades de Exactas, Sociales y Filosofía y Letras, además de sus propios autores. Perdió con una votación de 22 votos negativos de los 28 integrantes que forman parte del órgano rector.

Toma del colegio Carlos Pellegrini en rechazo contra el fallo de CFK

En paralelo a la suspensión de la acción directa del movimiento estudiantil universitario, en el nivel secundario se multiplicó el activismo estudiantil. Los centros de estudiantes resolvieron en asambleas las tomas de dos de las instituciones preuniversitarias de la UBA: el Colegio Nacional Buenos Aires (CNBA) y la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini. Los jóvenes adolescentes pernoctaron durante la noche y permanecieron con las instalaciones ocupadas.

Luego, replicaron la misma modalidad de protesta las asambleas estudiantiles de otras escuelas secundarias bajo la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, como el Mariano Acosta, el Liceo 9, el Julio Cortázar, IES Juan B Justo, la Esnaola. Los alumnos de otras entidades que evaluaban en plegarse a las medidas son el Normal 1, Normal 8, y el Cerámicas 1.

Esta tarde, a las 16, el Consejo Nacional del PJ se reunirá en la sede del partido para definir y coordinar acciones de protesta en todo el país. La intención es resolver un plan de actividades para los próximos días, hasta que la expresidenta sea notificada sobre su detención y comience a cumplirla. Es de esperar que el movimiento estudiantil, identificado con el kirchnerismo y la izquierda, se sume a lo que se resuelva en la cumbre partidaria.