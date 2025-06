La condena a CFK define los límites de la unidad y en el peronismo aparecen las primeras señales de reorganización

Cristina Kirchner recibió en su departamento a una gran cantidad de dirigentes a lo largo de todo el miércoles (AP Photo/Rodrigo Abd)

Guillermo Moreno escuchó el último discurso de Cristina Kirchner en el PJ Nacional apoyado sobre la pared del estacionamiento que tiene la sede de Matheu 130. Estaba de traje, solo, parado detrás del auto de la custodia. Hasta el martes a la tarde, llevaba diez años sin verla.

Cuando terminó, se fue hacia el departamento donde la ex presidenta cumplirá la condena. Allí se integró a un grupo selecto de dirigentes ultra K entre los que estaban Máximo Kirchner, Mayra Mendoza, “Wado” de Pedro, Oscar Parrilli y Teresa García. Todos comieron empanadas mientras afuera la militancia seguía con el cancionero popular.

Durante la tarde, en una de las múltiples reuniones que hubo en el PJ, en una de ellas aparecieron, vía Zoom, los gobernadores Sergio Ziliotto (La Pampa) y Ricardo Quintela (La Rioja). Ambos se solidarizaron con la ex mandataria. También lo hicieron en sus redes sociales. La respaldaron en público y en privado.

Ninguno de los dos había apoyado su desembarco en el PJ Nacional. Incluso, el riojano la había confrontado, revelándose contra su conducción. Pero frente a la condena decidió acercarse. O, al menos, no se recluyó en el silencio. En el entorno de CFK recibieron en forma positiva la postura de los dos mandatarios.

Guillermo Moreno fue uno de los dirigentes que acompañó a CFK en el PJ y en su casa durante la jornada del martes (Candela Teicheira)

Hasta Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), conocidos como los “peronista con peluca”, por su cercanía al gobierno de Javier Milei, apoyaron públicamente a la ex presidenta. Con matices, con más rodeos, con menos contundencia, pero la apoyaron.

La CGT hizo lo propio. Sacó un comunicado asegurando que la democracia está en peligro y plantearon un “apoyo incondicional” a Cristina Kirchner frente a la condena en la causa Vialidad. La central obrera lleva largos años enfrentada con la ex jefa de Estado y siempre tuvieron una relación tensa.

Otro de los nombres alejados del kirchnerismo que apareció en escena fue el ex gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey. “Desde la primera instancia, esto se pareció más a linchamiento contra Cristina que a debido proceso. Un disparate jurídico con tufillo a proscripción”, señaló.

En la tarde de ayer el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, encabezó una columna que marchó hasta el departamento de CFK. Enfrentado con La Cámpora y distanciado de la ex presidenta, decidió emprender igual la caminata. “Somos coherentes con lo que pensamos siempre. Fuimos a respaldar a Cristina frente a esta persecución judicial”, señalaron en la municipalidad.

El salteño Juan Manuel Urtubey dijo que el fallo judicial tiene "tufillo a proscripción" (Maximiliano Luna)

A su lado caminó el intendente de Ensenada, Mario Secco, uno de los dirigentes más duros que tiene el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que conduce Kicillof. “Cristina tiene todo el derecho de presentarse, como yo tengo todo el derecho de ponerme de primer concejal y nos medimos a ver quién tiene más votos”, dijo en algún momento el jefe comunal. Ayer llegó a la puerta del departamento ubicado en San José 1111.

Axel Kicillof dio sus mensajes en los últimos tres días. Fue dos veces a la sede del PJ, brindó entrevistas acusándo a la justicia federal de querer proscribir a CFK y advirtió sobre el cambio del escenario político. Resistido por el camporismo, el gobernador bonaerense mantuvo su línea argumental histórica respecto a la situación judicial de la líder peronista.

En el MDF separan lo judicial de lo político. Son dos temas distintos. Ahora es el momento de apoyar a Cristina Kirchner. En unos días llegará la instancia de los dientes apretados, el tironeo de necesidades y los reproches interminables. La disputa está abierta. No hay perdón y no hay olvido.

La condena de la ex presidenta generó un movimiento particular en el peronismo. Los que están enemistados con ella, los que están lejos y los que se acercaron, además de los del núcleo duro, se pronunciaron en un mismo sentido. Se alinearon frente a las circunstancias y caminaron hacia un punto de encuentro.

La unidad en la acción está atada a un solo tema. No hay fusión electoral. Al menos, por ahora. Pero lo que dejó sobre la mesa la condena es la necesidad de trabajar en cerrar todas las grietas para comenzar a construir un bloque anti Milei de abajo hacia arriba. Achicar las diferencias dentro de los márgenes posibles para comenzar un proceso de reorganización.

Cristina Kirchner saluda a la militancia desde el balcón de su departamento en Constitución (RS Fotos)

La negociación electoral en la provincia de Buenos Aires se puso en pausa en forma obligada. El foco está sobre los movimientos de CFK y los días que le quedan en libertad hasta efectivizar la condena. Sobre la organización de las acciones y actividades vinculadas a la situación judicial de la ex presidenta. En esa línea, se trabajará este jueves, en la reunión del consejo nacional del PJ, que se realizará a las 16 en la sede histórica de Matheu 130.

“Todo debe continuar tal como se arregló el último jueves. Hay que avanzar en los próximos días. No se puede volver a foja cero”, aseguró un funcionario del gabinete bonaerense respecto a la negociación electoral. El jueves pasado la ex mandataria y el Gobernador acordaron formar una mesa, con integrantes de ambos sectores, para poder armar una estrategia en conjunto y comenzar a diseñar las listas seccionales.

El peronismo tiene capacidad para reorganizarse. Lo que no está claro aún es si se reorganizará con CFK en el centro de la escena, sin ella o con su figura jugando un rol importante pero no determinante para construir una opción de poder. Sin la ex vicepresidenta en la cancha electoral, las hipótesis se modifican y los acuerdos cambian. Inevitablemente.