Los mensajes del arco político ante la expectativa por la decisión de la Corte Suprema sobre Cristina Kirchner

El peronismo respalda a Cristina Kirchner mientras la oposición exige su condena en la causa Vialidad (RS Fotos)

Cristina Kirchner encabezó una reunión en la sede del Partido Justicialista (PJ), en un momento determinante por la inminente decisión de la Corte Suprema sobre la causa Vialidad. De ratificarse el fallo, la ex presidenta enfrentaría una condena a seis años de prisión junto con la inhabilitación para ocupar cargos públicos.

Ante esta situación, además del apoyo de militantes que se acercaron a Matheu 130, sede del PJ, varios referentes políticos del peronismo mostraron en redes sociales su apoyo a Cristina.

El Frente Renovador compartió un comunicado a través de sus redes sociales que tituló: “La judicialización de la política no puede reemplazar el funcionamiento pleno de la democracia en nuestra República”.

El Frente Renovador publicó un comunicado en apoyo a CFK

Esta misma publicación fue levantada por Sergio Massa, último candidato a presidente de Unión por la Patria (UxP), respaldó a Cristina y criticó a la causa Vialidad.

“La causa está plagada de irregularidades. Consideramos fundamental que la Corte Suprema de Justicia admita el recurso extraordinario presentado por la defensa de Cristina y revise la sentencia dictada por el TOF N.º 2″, escribió en su cuenta personal de X.

El tweet de Sergio Massa

A su vez, el ex presidente como Alberto Fernández, también salió a bancar a la ex mandataria por redes sociales. En su cuenta de X publicó: “Nunca me callé ante las injusticias y sigo fiel a mis convicciones. En un Estado de Derecho, los opositores no se persiguen judicialmente, se los juzga conforme a la ley. Algo que no ha ocurrido con CFK”.

Otras de las personalidades más importantes dentro del arco político que mostró su apoyo a CFK, fue Ofelia Fernández. La ex legisladora del Frente de Todos criticó a la Justicia por la causa y convocó a la sede del PJ.

“Cristina anuncia que va a ser candidata y de repente la corte está apurada. El fallo no se protege, se lo regalan de chisme a los medios para que lo manoseen. De esta justicia corrupta y falopa no va a salir ninguna verdad. Nos vemos en el PJ”, escribió en la red social X.

El mensaje de Alberto Fernández

Otro respaldo esperado para la ex presidenta fue por parte de La Cámpora. “Todos y todas a la sede del Partido Justicialista. Ahora, todo el día y todos los días: vamos a donde vaya Cristina”.

Otro de los nombres afines a Cristina que mostró disconformidad con la causa fue Juan Manuel Urtubey, ex gobernador de Salta.

“Desde la primera instancia, esto se pareció más a linchamiento contra Cristina que a debido proceso. Un disparate jurídico con tufillo a proscripción”, sentenció Urtubey en su cuenta personal de X.

Juan Grabois fue otra de las personalidades que mostró apoyo a la ex presidenta y dio fuertes sentencias contra el gobierno.

“En este momento se está pergeñando la ruptura definitiva del orden constitucional argentino. La detención de la ex Presidenta de la Nación y Presidenta del principal partido de oposición, Cristina Fernández de Kirchner, es un estado de sitio encubierto y el inicio de una virtual dictadura”, comenzó en su descargo por redes sociales.

Juan Grabois alertó que la detención de CFK sería "un estado de sitio encubierto"

“Todas las fuerzas populares nos convocamos en defensa del sistema republicano y la identidad nacional-popular de nuestro pueblo. Ahora concentramos en la sede del PJ en Matheu 130, pero hay que estar atentos minuto a minuto”, cerró.

Julia Strada, diputada nacional por Provincia de Buenos Aires, de parte de UxP, también apuntó contra un golpe a la democracia si se condena a Cristina.

“La condena judicial a CFK es la nueva forma de ruptura democrática que gestó el poder económico, mediático y judicial para que NUNCA se pueda discutir el status quo de esta Argentina desigual. Rebelarse contra eso y defenderla es defender el futuro”, escribió en su cuenta personal de X.

Cecilia Moreau, otra diputada nacional por PBA de UxP también fue determinante con su publicación: “Estos extorsionadores, en sociedad con Macri, tienen 3 muchachos que les responden en la CSJN y buscan silenciar al peronismo y disciplinar a toda la política argentina”.

“No hay causa con pruebas ni justicia imparcial: lo único que hay es odio y rencor. Es así la historia”, cerró.

Por su parte, la Confederación General del Trabajo (CGT) en su cuenta oficial de X, también compartió un comunicado, al estilo del Frente Renovador.

La CGT también emitió un comunicado en apoyo a Cristina

Al compartir el mismo alertaron: “La democracia está en peligro”. Luego, agregaron: “La persecución a los candidatos confirma que la proscripción electoral es una condición necesaria para imponer un modelo económico y social de desigualdad, fragmentación y empobrecimiento de las mayorías”.

Florencia Carignano, Diputada Nacional por la provincia de Santa Fe, también mostró un breve apoyo a Cristina: “¡Nos vemos en el PJ! Todos a bancar a Cristina”.

A su vez, de la parte del movimiento libertario, diversas personalidades también mostraron su postura ante la posible condena.

Bertie Benegas Lynch, Diputado nacional miembro de La Libertad Avanza (LLA), fue fuerte y publicó cuatro fotos de la reunión de la ex presidenta con los senadores de Unión por la Patria.

Además, escribió: “Registren caras. Reaparecen. Solo cambiarán de caballo. Son mercenarios. No hay convicción. Por presa o revés electoral, cuando CFK no les sea útil para mantenerse en la política, la van a abandonar y criticar si eso les es redituable. Ningún peronista pasa la prueba de lealtad”, sentenció.

Bertie Benegas Lynch, de LLA, se mostró a favor de una condena de la ex presidenta

José Luis Espert, también miembro de la Cámara de Diputados nacional, se mostró a favor de que la ex presidenta no pueda ocupar cargos políticos: “No podemos permitir chorros en ningún lugar, menos en la política. CFK arruinó nuestro país, no tiene que formar parte del espectro electoral”.

Ramiro Marra, ex integrante de LLA, escribió en X: “CFK no es una perseguida política, es una perseguida por la justicia. Es una corrupta condenada por usar el poder político para llenarse los bolsillos mientras destruía al país. El que las hace las paga”.