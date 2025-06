El tenso enfrentamiento entre Florencia Carignano y dos diputadas libertarias en plena sesión: “Callate vos, loca”

Durante su exposición, la diputada santafesina discutió con dos legisladoras de La Libertad Avanza (Diputados TV)

En medio de la sesión especial que se celebró en la Cámara de Diputados, la diputada de Unión por la Patria, Florencia Carignano, protagonizó un breve, pero acalorado enfrentamiento contra dos diputadas libertarias: Lilia Lemoine y Nadia Márquez. Todo ocurrió durante la exposición que la santafesina brindó sobre las cuestiones de privilegio, en donde volvió a apuntar contra César Millman por el intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner.

En la bisagra que se produjo entre las votaciones de los proyectos que proponían aumentar las jubilaciones y declarar la emergencia en materia de discapacidad, la integrante del bloque kirchnerista reiteró su denuncia contra Milman, a quien acusó de presuntamente haber sido el “ideológo” del atentado contra la ex presidenta el 1 de septiembre de 2022.

“Celebro que en el marco de la democracia no nos hayas gatillado como intentaste hacerlo con Cristina Fernández de Kirchner. Y sí, sigo pensando que la quisiste matar”, arremetió la diputada santafesina, segundos después de que le habilitaran el micrófono. La exposición estuvo marcada por el enojo de Carignano, pero también por los comentarios que las libertarias hicieron sobre sus acusaciones.

Luego de que la integrante del bloque kirchnerista insistiera en que Milman tiene “que demostrar en la Justicia: ¿Qué pasó con tu teléfono, qué pasó con los gatos que tenías de secretaria y con toda esa yunta que andabas por ahí?”, varios comentarios se escucharon dentro del recinto.

La libertaria neuquina pidió que dejaran de agredir a las mujeres de LLA

Uno de ellos correspondió a Lilia Lemoine que, si bien no fue audible en la transmisión de Diputados TV, derivó en que la diputada expositora le gritara: “Callate vos, loca”. Sin embargo, la frase se volvería a repetir segundos después, esta vez, en dirección a la diputada libertaria de Neuquén Nadia Márquez, a quien le dijo: “Callate la boca, vos. Gato”.

En respuesta a esto, Márquez solicitó la palabra al presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, en donde aseguró que todas las mujeres del bloque de La Libertad Avanza estaban “hartas” de ser agredidas por sus apariencias físicas en las comisiones y en el recinto parlamentario.

“No tengo huevos, pero me los inflaron de que cada vez que habla una mujer de La Libertad Avanza que si es rubia, que si habla mucho, que si es gato. Déjense de joder, loco”, denunció la diputada neuquina al criticar a la diputada por pertenecer a uno de los espacios que “hablaban de feminismo”.

“Discutan las ideas, dejen de agredirnos. Absolutamente todos los días nos lo están diciendo”, sentenció Márquez al ratificar: “No se lo voy a permitir que se lo digan ni a la diputada Lemoine, ni a ninguna diputada de esta cámara”.

Lilia Lemoine responsabilizó a Carignano de los ataques que recibió en redes sociales (X: @lilialemoine)

Finalmente, la diputada libertaria acusó a la oposición de agredir a las mujeres por no tener argumentos. “Ustedes que son los que siempre dijeron que defienden a las mujeres, están defenestrando porque no tienen argumentos. Use argumentos señorita, en vez de estar agrediendo sin fundamento”, concluyó.

Por su parte, Lemoine ofreció una respuesta en las redes sociales, ya que decidió manifestar su apoyo a Milman en su perfil de X (antes Twitter). “Del lado @gmilman de la vida”, ratificó al compartir una fotografía junto al diputado del PRO que se tomaron durante en la sesión.

“Lo atacaron, lo ensuciaron, lo agraviaron... necesitaban un chivo expiatorio para encubrir a los responsables del apriete que le hicieron a Cristina en 2022″, sostuvo al afirmar que “les va a salir el tiro por la culata”. Asimismo, la legisladora denunció haber sido agredida en la plataforma, tras haberse viralizado el video de Carignano.

En otra de sus publicaciones, Lemoine sentenció: “No creo que ninguna diputada reciba más agresiones dentro y fuera de la cámara”, para luego indicar que los agravios habrían sido propiciados por diputados, dirigentes políticos, periodistas y “tuiteros kukas”.

“Todo esto lo incita y reaponsabilizo a la diputada Carignano”, afirmó la libertaria en otro posteo, en donde señaló que la actitud de la integrante de Unión por la Patria estuvo fuera de lugar. “Está perfecto chicanearse en la cámara y hasta bardearse en redes... pero hacer lo que ella hizo hoy desde su banca es una barbaridad. Ellos dicen que nosotros somos agresivos?”, expuso a modo de conclusión.