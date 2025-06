Recrudece el conflicto en el Hospital Garrahan: el Gobierno abrió la posibilidad de sancionar a los residentes

Maximiliano Luna

El Consejo de Administración del Hospital Garrahan advirtió a los residentes profesionales que allí trabajan que comenzarán a aplicar sanciones en caso de no cesar con el reclamo salarial y las medidas de fuerza.

A pesar de que los residentes son empleados por el Ministerio de Salud de la Nación, la cúpula del Garrahan fue la encargada de enviar un correo esta mañana a los residentes bajo la advertencia de aplicar penalizaciones, las cuales varían en magnitud según el caso.

Según pudo saber Infobae, los responsables de emplear a los residentes evalúan tres alternativas: el descuento salarial por día de paro, la pérdida de regularidad de la pasantía o, directamente, la desvinculación.

Al momento de la redacción de este artículo, los residentes estaban en una asamblea definiendo los próximos pasos a tomar, por lo que no habían respondido la consulta de este medio. Ayer, la Junta Interna de ATE (que abarca al reclamo general de los trabajadores del nosocomio, siendo más de 4700) anunció un paro que iniciará esta semana y que se repetirá en distintas oportunidades.

Asamblea de residentes del Garrahan

Ayer por la tarde, los médicos residentes del Hospital Garrahan rechazaron el incremento anunciado por el Ministerio de Salud, que implica un incremento de $ 300.000 en el bono y llevando a la remuneración total de $ 1.300.000 a partir de julio.

El principal inconveniente con los profesionales tiene que ver con que el bono sería no remunerativo y no se sumaría al recibo de sueldo. “Eso significa que no se deriva a aportes, que no entra en el aguinaldo, que no se actualiza”, expresaron fuentes. El salario continúa siendo de $ 797.000 en mano.

El correo completo

A los residentes profesionales médicos del Hospital Garrahan. Tal como se les informó, el Consejo de Administración del Hospital Garrahan ha decidido destinar recursos propios de esta institución para mejorar los ingresos que perciben durante su trayecto formativo en el establecimiento.

Esta medida es el resultado de la gestión desarrollada en los últimos meses, orientada a optimizar los recursos del hospital y, en consecuencia, mejorar las condiciones de los profesionales.

Correo enviado por el Consejo de la Administración del Hospital Garrahan a los médicos residentes

Desde el primer momento, este Consejo ha demostrado su voluntad de diálogo, razón por la cual no se aplicaron sanciones ante la interrupción del normal desarrollo de las tareas de los profesionales.

No obstante, consideramos que, tras la propuesta comunicada y oficializada antes de ayer, corresponde cesar las medidas de fuerza para evitar la aplicación de sanciones en el futuro.

El hospital debe retomar su normal funcionamiento, ya que lo que realmente importa es la salud y la atención de nuestros niños.

Los próximos pasos del conflicto

A través de esta medida, el Gobierno busca presionar a la asamblea de residentes y forzar discrepancias internas. Es similar a lo que ocurrió días atrás, cuando se anunció el incremento para los médicos residentes, que venían pidiendo aumentos desde hace meses, aunque también enmarcados en un reclamo general de los trabajadores del nosocomio.

Los residentes solicitan que el incremento se dé en el plano del salario básico y no en forma de un bono, el cual no impacta al momento del aguinaldo o en las contribuciones previsionales. “Nuestro salario depende exclusivamente del Ministerio de Salud de la Nación. El bono no remunerativo que se instauraría a partir del 1 de julio del corriente año es un arreglo provisional a la situación”, señalaron.

“El reclamo llevado a cabo exige una recomposición salarial, que incluya un plan a mediano y largo plazo con actualizaciones periódicas acordes a la inflación. Nos encontramos inmersos en este conflicto hace más de un año. Como detallamos en otras oportunidades, hemos agotado todas las instancias previas y nos hemos comunicado por las vías correspondientes”, continuaron.

En tanto, la Secretaría de Trabajo de la Nación convocó a una audiencia para hoy a las 14 horas a representantes de los gremios ATE, UPCN y SUTECBA, así como del Hospital Garrahan y la Asociación de Profesionales y Técnicos del nosocomio. “La convocatoria se realiza en el marco de la conciliación obligatoria oportunamente dictada, con el objetivo de generar espacios de diálogo entre las partes y avanzar en la búsqueda de soluciones a los conflictos planteados”, esgrimieron en un comunicado oficial.

Fotografía: Maximiliano Luna

La convocatoria fue en respuesta a un pedido del sindicato para que exista un espacio de negociación para mejorar los salarios, ya que denuncian una pérdida sostenida del poder adquisitivo en sus ingresos. La Junta Interna de ATE que está en el Hospital había anunciado a un paro desde las 21 horas del miércoles hasta las 7 del viernes 6.

Además, diferentes sectores del Hospital formaban parte de las columnas que estaban frente al Congreso de la Nación, que tenía entre algunos de sus reclamos la recomposición salarial de los médicos. El sábado habrá paro del turno franquero desde las 7 hasta las 14. Y el 10 de junio se iniciará un paro de 48 horas.

En ese comunicado, el secretario adjunto, Gerardo Oroz, destacó que “con enfermeras ganando $900.000, el hospital es inviable. No funciona sin residentes ni sin el personal de planta, de los más diversas profesiones y oficios que sostenemos al principal hospital pediátrico del país, donde se atienden niños y niñas de todos lados. El salario mínimo tiene que partir del costo de la canasta familiar ($1.800.000), y de ahí hacia arriba”.