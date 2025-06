Los residentes del Garrahan dieron detalles de la oferta que hizo Gobierno y explicaron por qué continuará el paro

Los residentes del Garrahan volverán a marchar este jueves al Ministerio de Salud (Maximiliano Luna)

Tras anunciar que continuarán con el paro, los residentes del Hospital Garrahan dieron detalles de la oferta que recibieron por parte del Ministerio de Salud y explicaron la decisión de mantener la medida de fuerza. En tanto, este mediodía se confirmó que marcharán el próximo jueves.

A través de un comunicado de prensa, los profesionales explicaron que el ofrecimiento de la cartera sanitaria incluye un bono no remunerativo de 300.000 pesos. Sin embargo, según manifestaron, esta oferta no está respaldada por un decreto oficial y carece de garantías y compromisos futuros de diálogo por parte de las autoridades.

“Nuestro salario depende exclusivamente del Ministerio de Salud de la Nación. El bono no remunerativo que se instauraría a partir del 1 de julio del corriente año es un arreglo provisional a la situación”, señalaron. En tanto, volvieron a remarcar que el “recibo de sueldo sigue siendo el mismo”, siendo uno de los principales focos de conflicto.

“El reclamo llevado a cabo exige una recomposición salarial, que incluya un plan a mediano y largo plazo con actualizaciones periódicas acordes a la inflación. Nos encontramos inmersos en este conflicto hace más de un año. Como detallamos en otras oportunidades, hemos agotado todas las instancias previas y nos hemos comunicado por las vías correspondientes”, continuaron.

Y cerraron: “Creemos que el ejercicio y la formación deben ser reconocidos y valorados en pos de asegurar su continuidad. La situación deber ser abordada con la seriedad que amerita. Merecemos un salario digno. Reiteramos nuestra voluntad de mantener abierta la instancia de diálogo”.

En ese sentido, este jueves realizarán una manifestación al Ministerio de Salud en conjunto con los trabajadores del Hospital que también están en una instancia de conflicto con el Ejecutivo por los sueldos.

Este mediodía anunciaron que continuarán con las medidas de fuerza (Maximiliano Luna)

Durante la tarde de este lunes representantes del Ministerio de Salud y de los profesionales del centro de salud se reunieron para intentar un nuevo acercamiento en lo que pretenden los residentes.

Entrada la noche, los residentes ya tenían la propuesta a través de un memo por parte de la cartera sanitaria que otorgaba un bono de 500 mil pesos que elevaba el sueldo a $ 1.300.000. Sin embargo, la propuesta fue insuficiente para los médicos.

El principal inconveniente con los profesionales tiene que ver con que el bono sería no remunerativo. “Eso significa que no se deriva a aportes, que no entra en el aguinaldo, que no se actualiza”, expresaron fuentes.

El principal reclamo es que el bono que ofrece el Gobierno pase al sueldo de los residentes (Maximiliano Luna)

Los profesionales cobraban $ 797.000 en mano hasta este mes. Según explican fuentes gubernamentales, sobre ese número el Garrahan transfería unos $ 200.000 de bono, pero se decidió que ese monto ascienda a $ 500.000, es decir, un incremento nominal de $ 300.000.

Justamente, este incremento en las becas deviene en ingresos netos superiores a $1.300.000 para residentes de primer año y más de $1.500.000 para los de último año / jefes de residencia.

Por su parte, desde el Ministerio de Salud están al tanto de la decisión que tomaron los profesionales. En principio aclararon que todo el personal está en conciliación obligatoria. De acuerdo a lo que pudo saber este medio, desde el Ejecutivo analizan las medidas a seguir e incluso estudian posibles sanciones.

El Gobierno convocó a los empleados administrativos del Garrahan para negociar salarios

El Ejecutivo convocó formalmente hoy a los trabajadores del Hospital Garrahan afiliados a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) para una reunión que se realizará el próximo jueves 5 de junio, a las 13.30 en las instalaciones de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo. La convocatoria fue en respuesta a un pedido del sindicato para que exista un espacio de negociación para mejorar los salarios, ya que denuncian una pérdida sostenida del poder adquisitivo en sus ingresos.

Fotografía: Adrián Escandar

La reunión a la que accedió el Gobierno se conoció luego de que el propio sindicato hiciera pública la notificación y advirtiera por la estrategia que observan en el Ejecutivo nacional, que propone encuentros separados entre los médicos residentes y quienes desempeñas funciones administrativas.