Cuáles son los distritos de la tercera sección electoral, el bastión peronista donde Cristina Kirchner será candidata

Cristina Kirchner confirmó que será candidata en las elecciones bonaerenses legislativas

Este lunes, Cristina Kirchner sacudió el mapa político al confirmar su participación en las elecciones legislativas y anunciar que será candidata en la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Con la presencia de La Matanza y Lomas de Zamora, esta área es un bastión del peronismo desde hace cuatro décadas.

Reúne a casi cinco millones de votantes y representa la base más sólida del oficialismo bonaerense, donde el predominio se mantuvo casi inalterable en los últimos 40 años, con una sola derrota en 1997.

La tercera sección electoral fue creada en 1983 tras el retorno de la democracia y comprende 19 municipios del Conurbano bonaerense. El último censo nacional de 2021 registró un padrón de 4.845.998 personas habilitadas para votar, distribuidas en 13.546 mesas.

Seguidores de Cristina Kirchner se reunieron afuera del canal para saludarla (Jaime Olivos)

Este año, el distrito renovará 18 diputados provinciales y 9 senadores, lo que lo convierte en un escenario clave para cualquier fuerza política. El núcleo de la sección está conformado por La Matanza y Lomas de Zamora, que juntos suman aproximadamente 1.660.000 electores, es decir, un tercio del padrón seccional.

La mayoría de los municipios de la tercera sección están gobernados por intendentes peronistas, lo que refuerza la hegemonía del oficialismo provincial en la región.

Los demás distritos que completan la lista de partidos gobernados por peronistas son: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Lanús, Quilmes, Brandsen, Berisso, Cañuelas, Ensenada, Presidente Perón, Punta Indio y San Vicente.

Solo Lobos, bajo gestión del PRO, y Magdalena, administrada por el radicalismo, permanecen fuera del control peronista.

En cuanto a la representación legislativa actual, la tercera sección cuenta con ocho diputados provinciales de Unión por la Patria. Las otras diez bancas se distribuyen entre el PRO, La Libertad Avanza, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y otros espacios.

El anuncio de CFK, que sonaba en las reuniones del PJ, llega en uno de los momentos de mayor tensión con el gobernador Axel Kicillof, quien el pasado sábado en una presentación del plenario de Movimiento Derecho al Futuro criticó el plan del Gobierno de Javier Milei y aseguró que en los comicios “lo que está en juego acá es que la motosierra no cruce la General Paz”.

La oposición, encabezada por La Libertad Avanza y el PRO, intenta aumentar su presencia en la legislatura bonaerense y condicionar la gobernabilidad provincial.

“Voy a ser candidata, ya lo había dicho en varias reuniones. No es un problema de la Legislatura bonaerense, es de sentido común. Si nos va mal en septiembre, esto puede variar en todo el país”, dijo la ex jefa de Estado en una entrevista con Gustavo Sylvestre en C5N.

Cristina Kirchner en C5N

Estos comicios serán históricos para los bonaerenses porque por primera vez la elección está desdoblada: el 7 de septiembre se elegirán los cargos provinciales con lista sábana, mientras que los nacionales se votarán por primera vez con la Boleta Única de Papel (BUP).

La titular del PJ justificó su decisión en clave nacional: “¿Cómo va a irradiar al resto del país? Por eso hablamos de la inconveniencia del desdoblamiento. Es una provincia muy grande, 17 millones de personas que van a tener que ir a votar dos veces en 8 semanas".

Y continuó: “Si dependiera de mí, si hubiera tomado una decisión basada en presupuestos fácticos que después no se dieron, yo revisaría mi decisión. Los hombres tienen otra forma de decidir. El hombre siempre tiene una cosa de que si no hace lo que él dice se pierde, yo nunca tuve ese problema, si me tengo que retractar porque desaparecieron los presupuestos fácticos, lo hago”.

En ese sentido, se refirió al desdoblamiento que se llevó a cabo en la Ciudad de Buenos Aires y lo describió como “un gran error de Macri, le costó salir tercero“. ”No es que la unidad te permita ganar, pero si estás dividido, seguro que perdés, y mal”, concluyó.