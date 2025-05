Reina el desconcierto en el peronismo y crecen las dudas sobre un acuerdo entre Cristina Kirchner y Kicillof

Axel Kicillof y Cristina Kirchner no se hablan desde diciembre del año pasado

Hay teorías de todos los gustos. Desde la ruptura del peronismo y el estallido final de la alianza política, hasta la unidad pragmática, con fisuras internas pero con un resultado menos dañino para todos. Al menos, en forma equitativa. Porque alguno va a tener que perder. O ceder.

Los días pasan, las frases rimbombantes se acumulan y los mensajes entre líneas se van mimetizando con la discusión política permanente que existe en el peronismo bonaerense. Cada provincia tiene su conflicto, su pequeña interna o su etapa de organización. Es la realidad de este tiempo de Javier Milei al mando de la Casa Rosada.

En ningún lugar del país existe una batalla tan trascendente para la fuerza política como en la provincia de Buenos Aires, donde Cristina Kirchner y Axel Kicillof no logran llegar a un acuerdo para dar por terminada la batalla de intereses que subsiste dentro del armado político desde hace más de un año.

La hipótesis predominante que hay en el peronismo es que la unidad se cerrará con forceps. Que a nadie le conviene la división porque, en definitiva, pierden todos. Kicillof puede quedar golpeado de cara al final de su mandato y con una Legislatura atomizada, y CFK puede quedar con una cuota de poder inferior, solamente basada en la principal sección electoral del territorio bonaerense. Todo más chiquito, más comprimido.

Este sábado Axel Kicillof presentará, oficialmente, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF)

Al mismo tiempo, hay otra disyuntiva. La unidad, sin un acuerdo sólido de base, tampoco le sirve a nadie. Porque sería mirarse en el espejo del 2019 y fundar una nueva etapa de la alianza sin consistencia interna más que tener un pasado juntos. Tal vez por eso Máximo Kirchner y Carlos Bianco, extremos de esta discusión, digan lo mismo: la unidad no puede ser hasta que duela. Un acuerdo endeble tiene un final anunciado. Un final negativo.

La desconfianza sobre Kicillof es tan grande en el cristinismo que algunos dirigentes llegaron a pensar que puede estar jugando con los tiempos en que la Corte Suprema resuelva el recurso de queja de CFK en la causa Vialidad. Es decir, piensan que el gobernador puede estirar la discusión política para que la ventana de tiempo sea más grande, y ante una eventual decisión contraria, por la que la ex presidenta termine detenida, él quede como el principal líder peronista en pie.

Teorías extremas que pasan por algunas cabezas del cristinismo duro. No es un pensamiento uniforme. Lejos está de eso. Pero es una hipótesis que está presente y que describe a la perfección la fragilidad de los lazos internos que unen a las diferentes tribus del peronismo bonaerense.

En sus últimas apariciones públicas, Bianco, mano derecha de Kicillof, ha insistido sobre un tema puntual que es el rol de jefe político que debe tener el Gobernador. Lo ha dicho de diferentes formas, pero todas con un mismo objetivo: resaltar la idea de que el cristinismo debe aceptar que hay un cambio de condiciones en la negociación interna. Ya nada será como antes.

Cristina Kirchner mantiene su idea de ser candidata a diputada provincial (REUTERS/Cristina Sille)

En el mundo de CFK reconocen, a regañadientes, que esa discusión está sobre la mesa y que tiene cierta validez, pero sostienen que Kicillof no puede llevar al espacio político al límite de la ruptura solo por eso. Además, sostienen que tomó una mala decisión al pelearse con el cristinismo solo para mostrar que tiene mayor autoridad.

En La Plata tienen otra postura. No están dispuestos a cumplir órdenes, a acatar decisiones sin tener mayor influencia en el momento que se definen. Creen que hay un ciclo que se terminó respecto a cómo se ordena la estrategia política y electoral que, posteriormente, tiene un impacto directo en la gestión legislativa.

En el camporismo le reprochan, en forma permanente, la forma en la que llegó al lugar que ocupa hoy. “Está ahí porque Cristina lo convirtió en gobernador”, repiten. Es una verdad irrefutable que sirve, sobre todo, para justificar su desembarco en La Plata en el 2019, pero que tiene otro contexto de discusión respecto al momento en que renovó el mandato en el 2023.

Como cualquier funcionario que asume el control de una gestión, para que el día a día funcione, debe tener el poder concentrado en su puño. Así funciona la política nacional. En su esquema político creen que hasta aquí siempre ha tenido limitaciones generadas por el camporismo, con el aval implícito de la ex presidenta.

Carlos Bianco dejó en claro cuáles son las pretensiones de Kicillof para esta negociación política

En el kicillofismo ponen en valor el último triunfo logrado en el 2023, cuando Kicillof quedó en pie, como gobernador peronista, frente a una ola de cambio que se llevó puesto a varios mandatarios de la fuerza política. Y consideran que, en gran medida, tuvo que ver con la aprobación de la gente a la gestión provincial. Sobre todo teniendo en cuenta que, a nivel nacional, el peronismo perdió y no hubo un arrastre simétrico.

“Todos declaman la unidad, todos los sectores del peronismo declaman la unidad. Busquemos los interlocutores, porque algunos probablemente no puedan ser interlocutores en esta etapa o por lo que dijeron o porque los otros lo tomaron mal o lo que sea, busquemos cuáles son los interlocutores y sentémonos y hagamos la unidad”, dijo Bianco este jueves en una entrevista que le brindó a Radio con Vos, advirtiendo sobre la necesidad de cambiar los nombres propios que interceden en la negociación.

El mensaje fue seguido por una definición aún más detallada de lo que el kicillofismo pretende en este tiempo. “Va a haber que aceptar cosas que antes no existían. Por ejemplo, una representación mayor del gobernador en las listas o que a partir de que sellemos la unidad, nuestra fuerza política apoye públicamente y explícitamente las políticas del Gobernador, o que nuestro bloque apoye, a mano alzada, todos los proyectos que vayan del Ejecutivo. Cosas bastante simples y básicas”.

Cuando habla Bianco, habla Kicillof. Nadie tiene dudas de eso en el ecosistema peronista. El mensaje enviado es claro y contundente. Y de ahí parecen no moverse. Esta tarde, en el acto de lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el Gobernador va a confrontar duro con Milei y va a conbvocar a un accuerdo amplio para forjar la unidad del espacio político. Señales que ya no alcanzan para dar por terminado el conflicto. El lunes, en una entrevista televisiva, CFK dará su mensaje sobre la situación. Se aproximan momentos de definiciones.

La Cámpora impulsa la candidatura de CFK en la provincia de Buenos Aires

“No les surtió efecto la amenaza de que CFK iba a jugar en la tercera sección. Pensaron que Axel iba a frenar, iba a retroceder. Eso no pasó. Sigue adelante. Hay una discusión que está dispuesto a dar”, sostuvo un funcionario bonaerense con oficina en la gobernación. En el Instituto Patria mantienen firme la idea de que la ex presidenta va a competir en la elección seccional.

“No están peleando por una estrategia política. Solo discuten lugares en la lista. Quieren que CFK no juegue más. El tema es que no está muerta. Está viva y activa. Sin los votos de ella, Axel no gana una elección ni en una sociedad de fomento”, aseguró un camporista de paladar negro.

Hay expresiones de dirigentes de ambos lados que coinciden en la forma de resolución de este conflicto. Creen que no existe otra manera de terminar con esto que no sea con una nueva reunión, cara a cara, y con el reloj de arena en la mesa, entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof. En los últimos encuentros no hubo fumata blanca.

Si no se pudo ordenar de abajo para arriba, que se ordene de arriba para abajo. Sin embargo, es una opción más para encontrar una solución. Una posibilidad que no tiene acuerdo mayoritario. Entonces, la discusión seguirá y la incertidumbre, indefectiblemente, crecerá hasta límites insospechables. El tiempo sigue pasando. Jugarán, fuerte hasta el final. Como suelen hacerlo. En definitiva, todos se formaron en la misma escuela.