Senado: se asoman debates sobre energías renovables y minería empujados por dialoguistas y opositores

El legislador radical y titular de la comisión de Minería, Energía y Combustibles de la Cámara alta, Flavio Fama (Prensa Senado)

Un plenario de las comisiones de Energía; y de Medio Ambiente del Senado debatirá, desde pasado mañana, un lote de proyectos dialoguistas y opositores relacionado con la promoción del hidrógeno verde, tras años de un desprolijo lobby y mala praxis que dejaron al tema planchado durante los últimos gobiernos, incluido el actual. Además, la Cámara alta intentará abrirle la ventana a un par de iniciativas que apuntan a protocolos para el cierre de minas.

A pesar del poco interés que deslizó la Casa Rosada en relación con ambas cuestiones, el plenario de las comisiones que presiden los radicales Flavio Fama -Minería, Energía y Combustibles- y Edith Terenzi -Ambiente y Desarrollo Sustentable- se reunirá desde las 13. La senadora es una de las impulsoras de un texto sobre hidrógeno verde y, si bien no fue confirmado, para el convite fue invitado a disertar el gobernador de Chubut, Ignacio Torres.

El mandatario provincial expondrá hoy mismo en el evento “Energía Chubut-Tierra de Futuro” que se realizará entre las 9 y 14, en el Hotel Four Seasons. Allí se espera también la presencia del jefe de Gabinete, el libertario Guillermo Francos; y del ex presidente Mauricio Macri, entre otros.

La iniciativa de Terenzi del año pasado es multipartidaria, ya que fue rubricada por sus comprovincianos Carlos Linares -kirchnerismo- y Andrea Cristina (PRO); sus colegas de bancada Fama (Catamarca) y Mercedes Valenzuela (Corrientes); y peronistas disidentes como Carlos Espínola (Corrientes).

En concreto, el primer artículo del proyecto declara “de interés nacional el desarrollo de la tecnología, la producción, el transporte, la distribución, el uso y aplicaciones del hidrógeno de origen renovable y de bajas emisiones y sus derivados, así como también la fabricación de equipos y la generación de energía eléctrica renovable con dicho fin”.

La legisladora radical y presidenta de la comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Cámara alta, Edith Terenzi (Prensa Senado)

Terenzi reconoció, en sus fundamentos, que la columna vertebral del texto en cuestión es de la PlataformaH2 Argentina, que “tiene como propósito alentar, promover y trabajar en el desarrollo del hidrógeno verde en Argentina, como parte de la ‘descarbonización’ de la economía”. “Más allá de la disputa ambiental, lo cierto es que aún no hay mercado acá. Y, en honor a la verdad, el costo de la logística de transporte es más que considerable. Dicho esto, no puede no arrancar el debate de esto; si no, llegamos tarde a todo”, aseguró a Infobae un actor principal al tanto de las idas y vueltas que hubo en los últimos tiempos sobre este tema.

El plenario luego tendrá a la vista la problemática de los protocolos para los cierres de minas. Terenzi y Fama presentaron iniciativas por separado, así como un tercer texto de la ex gobernadora catamarqueña, la kirchnerista Lucía Corpacci. Una vez que ocurra ello, la de Energía continuará en soledad para pensar incentivos a la producción de hidrocarburos en cuencas maduras, una preocupación de varios mandatarios petroleros que eleva la presión hacia la Casa Rosada.

Otras comisiones de la Cámara alta

A pesar del ímpetu que quiso impregnarle una parte de la oposición dialoguista, por ahora no aparece citada la comisión de Asuntos Constitucionales -que preside la peronista disidente de Córdoba Alejandra Vigo, sobre quien desconfían otras bancadas- para continuar con el análisis de una potencial ampliación de la Corte Suprema de Justicia. Sí se convocaron a los asesores de la misma para procurar puntos en común sobre los proyectos en danza para modificar la integración de la Auditoría General de la Nación (AGN).

Para mañana, la lupa estará direccionada hacia la conflictiva bicameral que regula la Defensoría del Niño. La semana pasada, oficialismo y dialoguistas lograron desactivar el más que cuestionado mandato auto prorrogado de Marisa Graham –sólo se accede por concurso, como lo hizo ella años atrás- y ahora deben resolver cómo continuará dicho organismo -clave en la representación de casos muy delicados-, en medio de un limbo institucional. Días atrás, nadie supo explicar bien el rumbo y se aguardan presiones de cara a las próximas horas.

En paralelo a la rutina senatorial intenta reacomodarse -por momentos, a pura tropelía- la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, quien avanzó con designaciones más que polémicas -aplicó un mazazo a parte de su equipo y empoderó a otro sector, igual o más adulador- y exiguos guiños administrativos para empleados. “Volvió la discriminación según apellido y banca con los gremios o partidos políticos. Por eso las recategorizaciones no fueron completas”, deslizaron desde un despacho con largos años en el Congreso.