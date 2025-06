En medio de la tensión con el kirchnerismo, Kicillof apuesta a reforzar su espacio con intendentes de la UCR

Tras el lanzamiento del MDF se hizo un llamado a los intendentes del radicalismo para sumarse

“Están los brazos abiertos para recibirlos cuando quieran participar del frente al que convocó el gobernador el sábado”. El llamado del ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, tiene como destinatario a los intendentes bonaerenses de la Unión Cívica Radical. El funcionario provincial expuso este lunes un balance de lo que fue el encuentro del Movimiento Derecho al Futuro del último fin de semana en el que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, hizo un llamado a la unidad para “sumar fuerzas y ponerle un límite a la motosierra”.

El sábado, Kicillof lanzó oficialmente el espacio del Movimiento Derecho al Futuro. Lo hizo con un gran acto en el camping de UPCN en La Plata y rodeado de intendentes, funcionarios provinciales, presencias del mundo sindical y organizaciones sociales. Allí, el mandatario explicó que “el Movimiento Derecho al Futuro respeta la diversidad y la identidad de cada sector, nació de abajo para arriba, promoviendo la participación democrática”. También hizo una convocatoria a la unidad a todos. Luego, en un breve encuentro con periodistas, puntualizó: “es con todos adentro, hay que ver si quieren entrar”.

El fin de semana, Kicillof lanzó el MDF con un acto propio en el que confrontó con Milei

Hoy, las conversaciones parecen estar en standby dentro del peronismo. En este plano, Bianco salió a la búsqueda de sectores del radicalismo en la provincia de Buenos Aires.

“Nosotros tenemos una excelente relación de trabajo, de gestión, inclusive con muchos de ellos, personal con los intendentes de la Unión Cívica Radical. El foro de intendentes radicales está compuesto por 27 intendentes del radicalismo, con los que nosotros venimos trabajando muy ordenadamente. Me animo a decir que, filosóficamente, políticamente, y lo digo porque lo expresan, ¿no? Muchos lo han hecho inclusive en público. Se sienten muy cercanos a nosotros y a las políticas que hemos estado implementando desde que Axel es gobernador”, elogió el ministro, que es uno de los portavoces del gobierno provincial.

En el radicalismo la discusión sobre qué rumbo tomar en las próximas elecciones en PBA está en pleno debate. La semana pasada, los intendentes de la UCR mantuvieron una reunión en La Plata en la que no definieron si se sumarán a lo que pareciera ser un acuerdo entre el PRO y LLA. Hay una línea encarnada por el presidente del comité de la UCR bonaerense, Miguel Fernández, que se muestra refractaria a esta idea. Una de las alternativas es trazar una “línea de centro” y hacer valer la estructura del partido, sobre todo en las secciones del interior bonaerense.

Miguel Fernández y Pablo Domenichini en la cabecera de la mesa de intendentes y legisladores del radicalismo

En el gobierno bonaerense saben que la posición de los intendentes es cercana, pero que no es definitoria; sino que hay otros actores también en la toma de decisiones como los legisladores. “Yo me animo a decir que, ideológicamente, están mucho más cerca a nosotros que a la Libertad Avanza, ideológicamente. Ahora después, todos sabemos, esto es política, tendrán que tomar una decisión. Y esa decisión puede tener varias aristas, que entiendo que hay algún sector también del radicalismo, creo que no son necesariamente los intendentes los que están empujando algún tipo de acuerdo con la Libertad Avanza o con el PRO”, lanzó Bianco.

Este llamado o convocatoria al radicalismo llega en un momento en el que las conversaciones y la dinámica dentro del peronismo bonaerense está atravesada por el internismo. Tras el acto del sábado, no hubo mayores avances a la convocatoria hecha por Kicillof. Este lunes, CFK dará una entrevista en la que, se espera, se refiera —entre otros temas— a la interna del espacio.

“El gobernador llamó a la unidad a todos los sectores del peronismo, pero también más allá del peronismo, a todos los sectores del campo popular que se sientan representados, reflejados por algunos consensos básicos que nosotros creemos que tiene que tener nuestra Nación y nuestra provincia”, agregó Bianco este lunes.

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco junto a su par de Desarrollo, Andrés Larroque y el titular de ARBA, Cristian Girard

En tanto que el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, fue tajante: “Hemos tocado fondo, una crisis de las más profunda de la historia del peronismo”, admitió, para explicar que el acto del sábado pasado fue “un aporte a la reconstrucción y refundación del peronismo, que es lo que necesita nuestra gente. Lo del otro día fue una inyección. La gente ve una esperanza, seguramente no es la única. Pero desde nuestro lugar es aportar un granito de arena a la reconstrucción de un movimiento más amplio que es el justicialismo y que está atravesando una crisis más amplia”.

Más allá del tren de declaraciones, las gestualidades políticas no parecieran estar en línea con un esquema acuerdista. En la Legislatura bonaerense, por ejemplo, sigue el debate sobre qué proyecto debe avanzar con respecto a las reelecciones indefinidas. El Ejecutivo busca mover la iniciativa de la senadora, Ayelén Durán; mientras que un grupo de senadores del bloque de Unión por la Patria, que responden políticamente a Cristian Kirchner, proponen avanzar el texto de su autoría que incluye solo a legisladores y tratar el de Durán —que alcanza a intendentes en la posibilidad de ser reelectos repetidamente— más adelante. La vicegobernadora, Verónica Magario, convocó este martes a una sesión en el Senado bonaerense. Aunque no está cerrado que se vaya a a tratar, el tema podría ganar la agenda y exponer nuevamente la interna del peronismo.