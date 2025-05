Con fuertes críticas a Javier Milei, Axel Kicillof cierra un plenario partidario en clave electoral

Kicillof encabeza un multitudinario acto en La Plata

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabeza esta tarde el cierre del plenario del Movimiento Derecho al Futuro, el espacio dentro del peronismo que lanzó meses atrás, con un multitudinario acto realizado en el camping del gremio UPCN en la localidad de Los Hornos, La Plata.

Pese a que se había anunciado que iba a hablar a las 14, el gobernador bonaerense subió al escenario a las 15.09, con una estética bien de campaña: lo esperaban allí arriba más de 40 intendentes que firmaron el documento lanzamiento del MDF además de sindicalistas y dirigentes sociales. Acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario, Kicillof comenzó su discurso después de saludar a varios de los presentes y a los miles de militantes que lo aplaudían bajo el escenario.

“En una línea de largada, hoy estamos en un momento fundacional, compañeros y compañeras, hoy nos ponemos en movimiento”, comenzó su discurso Kicillof.

Apenas un puñado de minutos tardó el gobernador en arremeter contra el Gobierno nacional y su política económica. Allí fue cuando aseguró que “la baja de la inflación tiene dos explicaciones: dólar planchado y salarios destrozados”.

Kicillof y Magario, frente a una multitud en Los Hornos

“Esto no es un modelo novedoso, nuevo y original. El que se está llevando adelante no es ni liberal libertario, ni anarcocapitalista, ni austríaco, y hay que decirlo con todas las letras para que se entienda: el modelo de Milei es la continuidad de Martínez de Hoz, es la continuidad de Domingo Felipe Cavallo, es la continuidad de la política de (Mauricio) Macri, y es además un modelo que consiste en unos pocos instrumentos. Planchar el dólar, reprimir los salarios, los ingresos, las jubilaciones, destruir la inversión pública, aplicar tarifazos, abrir la economía y desregular los mercados“, apuntó.

Kicillof también habló de “desastre y crisis” en varios sectores de la economía, y, en un claro mensaje en clave electoral, afirmó que desde su espacio estarán “al lado de los trabajadores que luchan”.

“Vamos a acompañarlos, cuidando cada fuente de trabajo...Milei le declaró la guerra a la industria nacional. Milei le declaró la guerra al chacarero y al pequeño productor. Milei le declaró la guerra al trabajo nacional, al comerciante, al profesional, a la PyME. Milei le declaró la guerra al pueblo que labura”, aseguró.

Una multitud acompañó al gobernador bonaerense en el camping del gremio UPCN en La Plata

Tras asegurar que ya se perdieron más de 150 mil puestos de trabajo, el ex ministro de Economía durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner cuestionó la cercanía entre Milei y la gestión de Donald Trump: “Estaría bueno que en lugar de andar lamiéndole la bota, escuchara lo que hace cuando defiende el trabajo. No estoy felicitando a Trump, estoy diciendo que lo de que Estados Unidos sea grande de nuevo y primero Estados Unidos es para los gringos, no para Milei. Nosotros tenemos que hacer grande a la Argentina con su industria, con su ciencia, con su cultura”.

Enseguida, apuntó contra la motosierra, el emblema del gobierno de Javier Milei. “En una de las más gigantescas estafas electorales, no era para la casta. Cuando uno observa el gasto público en los números, el 81% del recorte fue para los jubilados, para la obra pública, en las tarifas, en las universidades, en la cultura y para las provincias. La motosierra era para el pueblo, para la gente, no para la casta. La casta festeja, la casta brinda, la casta lo aplaude a Milei, mientras el pueblo sufre”, advirtió.

Kicillof aseguró que “lo único que anda en este modelo es la especulación financiera” y consideró que “ahí va lo que le falta al jubilado, al laburante”. En ese sentido, remarcó que “no es un problema de ajuste para todos, es mentira que no hay plata: para la timba financiera siempre hay plata. No es ajuste, es transferencia: le sacan al pueblo para darles a las corporaciones. Es dependencia y es saqueo”.

El gobernador calificó al gobierno de Milei como “un modelo centralista, unitario y antifederal” y aclaró que PBA “siempre estuvo de acuerdo con aportar y distribuir solidariamente” pero aclaró que “si después no hay obras, se llama robo”, por lo que concluyó que “Milei tiene que devolverle a nuestra provincia los fondos que nos sacó para los docentes, la seguridad y la salud”.

“No hay orden en una economía en la que no se llega a fin de mes y hay temor a perder el empleo. No hay equilibrio si los jubilados no pueden comprarse los remedios y si se reprime al que piensa distinto. Eso es explotación, saqueo y robo al que labura”, insistió.

Noticia en desarrollo.