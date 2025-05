Héctor Daer habló tras su renuncia como secretario general de ATSA: “No me bajo de la militancia”

El secretario general ratificó su apartamiento de la conducción tras el cierre de presentación de listas gremiales

Después de que Héctor Daer confirmara que no se presentaría una lista propia para competir en las elecciones gremiales de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) Filial Buenos Aires, el dirigente habló sobre su futuro respecto al nuevo rumbo que tomará el sindicato.

“La Celeste y Blanca fue y es mi vida. A nosotros nos sobran compañeras y compañeros con liderazgo para seguir fortaleciendo nuestro sindicato”, aseguró el ex secretario general de ATSA este sábado a la madrugada. A penas unos minutos después de que se venciera el plazo para la presentación de las listas de candidatos que competirán en los comicios fijados para el próximo 7 de agosto.

Por medio de una serie de publicaciones que realizó desde su cuenta personal en la red social X (ex Twitter), anunció: “Dejo la Secretaría General de @AtsaBsAs, pero no me bajo de la militancia”. No obstante, no brindó ningún detalle sobre cuál sería el rol que tomaría de acá en más.

“Después de años dejando parte de mi vida en este sindicato, me voy feliz sabiendo que la Celeste y Blanca sigue fuerte y cuidando a nuestra organización“, reflexionó el dirigente gremial, luego de que remarcara que el objetivo de la agrupación no era asentar un mandato personal. ”Lo hicimos pensando en el futuro, en una organización que nos trascienda”, subrayó.

El líder gremial confirmó que se apartará de la conducción de ATSA Buenos Aires (X: @hectordaer)

En línea con esto, ratificó estar convencido de que “la Celeste y Blanca va a seguir construyendo poder para defender a las trabajadoras y trabajadores de la sanidad”. Y sostuvo que “la lucha no termina en una elección, la lucha es todos los días”.

“La lucha es permanente, convencer a cada compañero y compañera que cada voto fortalece nuestro poder para defender el trabajo y la Argentina”, remarcó el dirigente gremial al señalar que ese rumbo sería posible “sin oportunismos, con solidaridad y la identidad Celeste y Blanca”.

Finalmente, cerró el comunicado con una felicitación a Javier Pokoik, que dejaría su rol como secretario gremial para competir por el puesto de secretario general, y a Norberto Maschio, quien abandonaría su cargo como secretario de prensa, para postularse como candidato a secretario general.

Previamente, Infobae había anticipado la decisión del líder sindical de dar un paso al costado en la conducción de la CGT y de no presentarse para ser reelecto en ATSA. Según confirmaron fuentes oficiales, el gremialista había tenido la sensación de que su ciclo se había cumplido.

Daer junto a los candidatos de Celeste y Blanca: Javier Pokoi y Norberto Maschio

En cuanto al resto de las opciones que competirían en las elecciones gremialistas, se trataría de dos listas opositoras. Por un lado, la Azul, surgida de una fractura dentro del oficialismo, que será encabezada por la actual subsecretaria de Acción Cultural y Capacitación de ATSA, Lucrecia Almada, y la Bordó, el espacio de izquierda que será representado por César Latorre, integrante del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) y ex delegado del Hospital Italiano.

Con respecto a la salida de Daer del tridente de la CGT, el mismo dirigente planteó a principios de abril la necesidad de que “después de 9 años al frente de la CGT tenemos que generar un recambio”. Lo que puso un fin al mandato que inició en 2016, junto a Carlos Acuña (estaciones de servicio) y Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento).

En el discurso que brindó el pasado 9 de abril, el líder gremial mencionó cierto desgaste en su gestión al frente de la CGT para justificar su determinación. Sin embargo, anticipó qué hará antes de dejar su cargo: “Quiero acomodar todo esto”. Fue así que aludió a la urgencia cegetista de frenar la nueva reforma laboral y sindical que impulsa el Gobierno nacional.

De esta manera, se agigantaría la duda respecto al rumbo que tomaría el sindicalismo en el país. En el mientras tanto, nombres como el de Daniel Vila, líder del gremio de Carga y Descarga, Maia Voicovinsky, de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, y Abel Furlán, el titular de la Unión Obrera Metalúrgica, suenan como posibles reemplazantes de Daer dentro del tripartito sindical.