Agustín Rossi: “No creo que sea momento de discutir una candidatura presidencial, como aspira Kicillof”

El ex ministro de Defensa Agustín Rossi analizó este jueves la actualidad del peronismo, en medio de la interna entre Axel Kicillof y Cristina Kirchner por las elecciones bonaerenses, previstas para el próximo 7 de septiembre. Durante una entrevista con Infobae en Vivo, el dirigente santafesino consideró que el desdoblamiento de los comicios “adelantó” el debate sobre quién será el candidato presidencial en 2027. “Ahora tenemos que discutir cómo serán listas con candidatos eficientes, que vayan al Congreso a frenar a Milei”, planteó.

“El gobernador decidió adelantar las elecciones porque entendía que debía poner en juego su gestión, que considera buena, y eso yo lo comparto. Pero hay que equilibrar las cosas. El origen del problema es confundir los tiempos de la discusión, y eso es lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires”, señaló Rossi. Y agregó: “No creo que sea el momento de debatir lo que todos sabemos: que Axel aspira, y tiene todo el derecho de hacerlo, a una candidatura presidencial”.

Consultado sobre la decisión del gobernador bonaerense de fijar el 7 de septiembre como fecha para la elección de legisladores provinciales, separadas de las nacionales, respondió: “Yo no hubiese desdoblado, porque la provincia y la ciudad de Buenos Aires son los distritos donde las políticas nacionales influyen más que las locales. Y eso ya ocurrió con Jorge Macri”.

“La mejor candidata para sacar la mayor cantidad de votos en la Tercera Sección es Cristina. No sé si va a hacerlo. A mí, como santafesino, me conviene que encabece la lista de diputados nacionales, porque ya viví esa experiencia en 2017, cuando fue candidata a senadora, y mi candidatura empezó a crecer. Cristina genera ese efecto en muchos ciudadanos”, resaltó.

“Creo que hay un problema básico que se puede discutir más adelante. La discusión presidencial no se va a dar ahora. Probablemente aparezcan más candidatos. Ahora debemos pensar en listas con candidatos eficientes para frenar a Milei en el Congreso”, insistió el ex jefe de Gabinete de Fernández de Kirchner.

Cristina Kirchner junto a Agustín Rossi

En ese sentido, el ex ministro llamó a construir un “diseño político y social lo más eficiente y convocante posible, para hacer la mejor elección”. Recién después, entre 2025 y 2027, dijo, se podrá discutir quién será el candidato, qué propuesta presentará y cuál será la estrategia. “El peronismo no está pudiendo ganar en primera vuelta y termina eligiendo compañeros que sean candidatos bien vistos por aquellos ciudadanos que no nos consideran su primera opción, pero sí la segunda. Eso define un perfil. El peronismo tiene que imaginar un candidato capaz de ganar en primera vuelta”, remarcó.

“Si nosotros vamos a llegar al Gobierno después de Milei, no podemos hacerlo pidiendo permiso por lo que está haciendo. Lo primero que tenemos que hacer es un decreto ómnibus para derogar todo lo que hizo Milei”, afirmó.

Por otro lado, Rossi repasó las últimas derrotas del peronismo y descartó los rumores sobre una posible “desaparición” del espacio: “El significado del peronismo en Argentina no se mide por la cantidad de gobernadores. El peronismo sigue siendo la principal fuerza opositora a este modelo. Somos los que mayoritariamente votamos en contra de sus medidas, intentando representar a ese 44% que nos acompañó en la segunda vuelta. Eso lo hemos hecho eficientemente, y ahora tenemos que construir una propuesta que vuelva a generar pasión. Esto va por etapas. No estamos desapareciendo. Estamos de pie”.

“Hoy estamos todos juntos, con tensiones lógicas y razonables. Si miro hacia atrás, no me parece un panorama catastrófico. Se han tomado decisiones, y habrá que ver si fueron acertadas a la luz de los resultados”, concluyó.