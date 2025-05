Montos de evasión y plazos para revisar “para atrás”: los ejes del proyecto para sacar los dólares “del colchón”

Juan Pazo, Luis Caputo y Santiago Bausili

El gobierno nacional anunció en la tarde del jueves el proceso que quiere llevar adelante para que los fondos no declarados se puedan utilizar sin tener consecuencias legales.

El denominado Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos fue realizado por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el titular de la ARCA, Juan Alberto Pazo, y estableció en esta primera etapa el quite de controles en diferentes operaciones y la modificación de los montos a partir de los cuales se tienen que informar al ente recaudador.

Pero buena parte de los cambios que pretende hacer el Gobierno dependen de modificaciones de leyes que obligatoriamente tienen que pasar por el Congreso, ya que el Ejecutivo no puede legislar sobre temas tributarios.

Tanto es así que el comunicado de la Oficina de Prensa de la Presidencia señala que “la forma de blindar lo anterior -los anuncios realizados ayer- frente a una nueva eventual administración es con la aprobación del proyecto de ley que el Poder Ejecutivo estará enviando al Congreso en los próximos días".

En el Congreso están a la espera de ese proyecto y, aunque se sabe muy poco al respecto, algunas fuentes consultadas adelantaron a Infobae cuáles son los cambios que está terminando de trabajar el Ministerio de Economía y la Casa Rosada.

La ley ingresará por Diputados (RS Fotos)

Uno de los puntos principales es modificar la Ley Penal Tributaria, especialmente incrementando el monto de lo que hoy se entiende como evasión. La ley actual establece que el límite son operaciones de $1,5 millones y la intención es llevarlo a 100 millones de pesos.

Pero por donde pasan los mayores cambios tiene que ver con la Ley de Procedimiento Fiscal. En este caso, las modificaciones apuntarán en varias líneas, pero la más importante tiene que ver con los plazos en los que ARCA puede perseguir hacia atrás.

En la normativa actual ARCA puede investigar “para atrás” hasta seis años y la intención del Gobierno de máxima es que quede dentro de la gestión actual, pero lo más probable es que se proponga bajar a cuatro años.

Los otros ítems de la ley en la que se empujarán cambios son los períodos de prescripción, los procesos de presunciones y de determinación de oficio, y por último un “recorte” de las facultades de ARCA.

“Todo apunta a que van a mandar uno o dos proyectos de ley que impidan que ARCA pueda ir para atrás porque sino ninguno de los anuncios pueden funcionar. ¿Quién va a ir a gastar 45.000 dólares sin declarar si saben que lo pueden perseguir por los próximos seis años?“.

Un punto fundamental también en las modificaciones que libere el impuesto a las Ganancias ya que cuando se presente la declaración jurada y se observe un crecimiento patrimonial fue por ingresos en negro que no tributó ni IVA ni Ganancias.

“Hay que ver cómo hablan con los gobernadores porque son la llave últimamente en Diputados donde están tallando fuerte. Los gobernadores se preocupan por la baja de recaudación y porque la Nación no les pasa fondos. Si bajas los ingresos por Ganancias les impacta a las provincias por la coparticipación”, explicó una diputada de la oposición que sigue de cerca los temas tributarios.

José Luis Espert, presidente de la Comisión de Presupuesto

El otro punto que deberán negociar con los gobernadores es la caída del IVA que estas medidas podrían significar y que también es coparticipable.

“El gobierno busca que se mueva plata que hoy no está registrada, me parece difícil que suceda si no mandan rápidamente la ley. La Casa Rosada hizo trascender que lo podría mandar después del 10 de diciembre, pero si esa es la idea ¿quién va a mover plata o se va a exponer en el nuevo régimen de Ganancias a partir del 1 de junio y quedar expuesto hasta la declaración del 2026?“, señaló un diputado amarillo que hace tiempo que mantiene un bajo perfil, pero que es uno de los más escuchados dentro del bloque.

Por último, los diputados entienden que no debería pasar de la semana que viene que el Ejecutivo envíe la ley. “Pusieron al ministro de Economía, al presidente del BCRA y al titular de ARCA a explicar la medida; sería un papelón que se hagan los sotas. Ellos tienen como costumbre anunciar cosas y después tardan en mandarla, lo hicieron con bases y con hojarasca que nunca se trató; pero esto sería mucho”, finalizó el legislador.