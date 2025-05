En el Gobierno admiten el acercamiento con Macri, pero por ahora no habrá una reunión con Milei

Javier Milei y Mauricio Macri

El primer acercamiento después de los fuertes dardos mutuos, pre-y post- elección porteña, entre Javier Milei y Mauricio Macri, abrió las puertas para una tregua que no tiene vuelta atrás, dicen en el Gobierno. Pero por ahora el oficialismo no vislumbra un encuentro personal como los que compartían el Presidente y el jefe del PRO hace más de nueve meses, aquellos que quedaron identificados con la ingesta de milanesas, porque ese fue el plato que compartieron una vez.

El chat, opinaron 24 horas después en el Gobierno, fue un “buen gesto” de Macri hacia el jefe de Estado, que, sin embargo, no sorprendió a su entorno. “Mauricio ya había mandado algunos meta mensajes, al decir que seguía la negociación en la Provincia y dejarla en manos de Cristian (Ritondo). Estuvo bien. Y nosotros también, con lo de la tabula rasa”, dijo un funcionario, en referencia a la frase que reutilizó Adorni para deslizar la voluntad del oficialismo de hacer borrón y cuenta nueva con sus aliados después de los cruces agravados al fragor de la batalla por la Ciudad.

De todas formas, en Balcarce 50 admitieron que las acciones del Gobierno no siempre son lineales, y que a veces no se cumplen los augurios u órdenes de los armadores, que pueden quedar anulados por la línea que marque, espontáneamente, el Presidente.

De hecho, el fin de semana el plan de los arquitectos políticos era evitar hacer declaraciones orientadas a humillar públicamente a Macri. Pero finalmente, primero el jefe de Gabinete, Guillermo Francos -con aval del Presidente-, y el propio Milei, después, terminaron diciendo que estaba “nervioso”, primero; que era un “llorón”, después. Y que “su momento pasó”, el día después de los comicios.

Sebastián Pareja y Cristian Ritondo

Los armadores estaban sorprendidos, porque incluso le habian dicho a la prensa que la idea era acercar posiciones con el ex presidente. “Milei es una persona temperamental, y realmente estuvo enojado. Después bajó cambios, pero al principio lo dejó saber”, justificaron.

En LLA, como adelantó Infobae, están dispuestos a ceder con la identidad libertaria en las elecciones locales, donde se eligen legisladores y concejales, en septiembre) y competir en un frente con amarillos y correligionarios que no se llame exclusivamente La Libertad Avanza. Es que a la cúpula no le importan tanto esos comicios como los nacionales. Y creen que a los dirigentes de PRO que aún responden a Macri no les quedará otra opción que pintarse de violeta.

Sin embargo, Ritondo ya avisó que no están dispuestos a hacer “pases” entre fuerzas, y en Balcarce 50, quizá en la misma línea conciliatoria que emprendieron Macri y Milei, dijo que una posibilidad “intermedia” podría ser generar un frente llamado La Libertad Avanza. “Sería es la salida tangencial. Pero el nombre es innegociable. “No es un tema de juzgar al otro, sino del hecho fáctico de que hay un sello que mide y otro que no”, sostuvo un asesor. Y remarcó: “Los dirigentes de PRO no se pasan porque les gustan las ideas de Javier, sino porque es el que mide. El que mide es el que lidera”.

Las charlas entre ambos espacios en el territorio bonaerense por los 135 distritos se llevaron en un principio entre Ritondo y Santiago Caputo, y en ocasiones, por la propia Karina Milei, titular de LLA a nivel nacional. Pero en la última etapa quedaron en manos del colaborador en PBA de la hermana del Presidente, Sebastián Pareja. Y ahora, además de que no ponen una fecha clara para que esos diálogos se retomen formalmente, en Balcarce 50 deslizan que el arquitecto de Karina podría dejar de ser, al menos, el único interlocutor libertario con los caciques bonaerenses de Macri. Aunque no dicen a quién sumarían a esa mesa, o si se trataría del mismo “Jefe”, como llama Milei a su secretaria general.

Es que recibió fuertes cuestionamientos de parte de los sectores afines a Santiago Caputo que se identifican con la marca “Las Fuerzas del Cielo” por algunos dirigentes que convocó Pareja a nivel capilar en las secciones, para coordinar en el territorio e inclusive, a futuro, para conformar las nóminas. En el círculo del armador aseguran que está firme su rol como negociador con PRO. De hecho, la foto que se había sacado con Ritondo hace unas pocas semanas fue una señal en ese sentido. En la sede del Gobierno, algunos tomaron esa imagen como una muestra de debilidad: dicen que sin dudas seguirá, porque tiene “valor” y la confianza de Karina Milei, pero dudan de que lo haga con la misma autoridad que hasta ahora.