Milei y Macri, el fantasma de Kirchner y Duhalde y el riesgo inminente de fugas en el PRO para un acuerdo bonaerense

La foto de Javier Milei, Karina Milei y Santiago Caputo

“Quizá Macri deba entender que su momento pasó”, dijo Javier Milei ayer por la mañana. El presidente es tan consciente del alcance de sus palabras como Mauricio Macri de los efectos de una derrota como la de este domingo que puede marcar un antes y un después en su liderazgo.

Jugó fuerte y perdió fuerte. En los meses previos, el ex presidente manifestó sus diferencias por la decisión de Jorge Macri de adelantar y despegar las elecciones locales de las nacionales, para buscar la municipalización de una campaña que no hacía falta ser especialista ni cobrar millonarios cachets para prever que esa estrategia se convertiría en un boomerang, más aún cuando la gestión no presentaba los niveles de aceptación de la década dorada del PRO.

Macri planteó su disconformidad con esa definición en la noche del domingo, antes de volar hacia al exterior por más de una semana. Puertas adentro dicen que tampoco estuvo de acuerdo en confrontar de manera directa a Horacio Rodríguez Larreta, inesperado verdugo que el domingo festejó de manera desmesurada. En el entorno del expresidente aseguran que antes de que el legislador electo confirmara su candidatura se reunió con él durante tres horas para intentar llegar a un acuerdo. La negociación no prosperó.

Con las cartas sobre la mesa, y los hermanos Milei embarcados en una avanzada feroz sobre el distrito, el jefe del PRO decidió entonces ponerse la campaña al hombro e intentar contener ese avance. Y perdió por primera vez desde el 2007 en su distrito, en el momento de mayores cuestionamientos a su liderazgo.

Ayer, esos cuestionamientos se multiplicaron. “Ningún dirigente puede jubilar a otro. Los únicos que pueden definir eso son los que votan”, respondió María Eugenia Vidal anoche en Infobae en Vivo, consultada sobre los dichos del presidente. La ex gobernadora, que dio la cara en medio del pase de facturas interno, dijo además que había sido una campaña en la que se “cruzaron muchos límites” y que “el acuerdo“ en territorio bonaerense será “una definición del PRO cuando haya una propuesta concreta”. “Los partidos no mueren mientras los dirigentes no se rinden”, se defendió la diputada que dejó la puerta abierta a postularse en octubre como senadora.

Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner (NA)

Macri enfrenta desde ahora un delicadísimo problema que Milei pareciera estar dispuesto a profundizar: cómo pararse frente a un grupo de dirigentes muy relevantes que ya tomaron la decisión de aceptar la invitación de Milei de sumarse a La Libertad Avanza, y que van a avanzar en esa dirección cuando bajen un poco las aguas. “Hay que esperar un poco: nadie blanquea a la amante en el velorio de la esposa”, resaltaron muy ocurrentes desde la oficina de uno de esos dirigentes.

En el seno del PRO existe un dilema identitario. Nadie sabe bien qué es lo que ahora representan, fagocitados por la irrupción de un espacio, como La Libertad Avanza, que le birló la bandera del cambio: “Si el auto pintado de violeta funciona, ¿para qué le vamos a poner un manchón amarillo?”.

Para Macri, sin embargo, la encrucijada es mucho más profunda. En la frase de Milei y en la decisión de esos dirigentes del PRO de la provincia de Buenos Aires de negociar directamente con el gobierno sin tenerlo en cuenta se esconde un dilema: qué nivel de influencia tendrá de ahora en más. “No creo que Mauricio se acabe, pero sí está claro que su influencia se redujo enormemente: ahora no importa nada de lo que diga”, analizó un histórico ex funcionario que tuvo una relación conflictiva con Macri.

El fantasma de Néstor Kirchner y Eduardo Duhalde recorre al PRO. En el 2005, en su primera elección legislativa, los Kirchner se enfrentaron a los Duhalde en la provincia de Buenos Aires, un territorio que desde hacía años dominaban los barones del conurbano referenciados en el caudillo de Lomas de Zamora. Cuando Néstor y Cristina Kirchner se impusieron sobre el matrimonio Duhalde, su conducción quedó herida de muerte, y los intendentes no tardaron demasiado en darle la espalda y ponerse a disposición del nuevo líder del peronismo.

El domingo, los hermanos Milei ejecutaron el mismo plan sobre Macri, pero en la Ciudad de Buenos Aires, en medio de un proceso de reconfiguración del liderazgo del centro hacia la derecha que Milei pretende ostentar en soledad. “No es lo mismo: Mauricio tiene proyección internacional, llegó a la Presidencia por el voto de la gente, son historias distintas”, lo defendió un viejo amigo.

En el PRO se preguntan si, como auspició públicamente antes del verano, el presidente tuvo alguna vez intenciones reales de acordar con Macri o si se trató de un juego político que Milei alimentó desde los medios mientras su entorno coqueteaba por detrás con dirigentes que están muy cerca de pintarse de violeta. Los más notorios son Diego Santilli o Guillermo Montenegro. Aunque también hay figuras de la UCR provincial dispuestas a entablar negociaciones. Más complejo es el rol de Cristian Ritondo, presidente del PRO bonaerense, que quedó a cargo de las negociaciones tras el viaje de Macri.

Mauricio Macri, Jorge Macri y Cristian Ritondo

Milei y Macri no se ven desde el año pasado. La última vez que cruzaron mensajes telefónicos, según los registros de ambos entornos, fue a principios del verano, en medio de uno de los viajes de Milei por Estados Unidos. Quedaron en verse, pero nunca más volvieron a hablar y desde entonces el vínculo se resintió al máximo.

Ayer, el día después de la derrota y de los videos fake que circularon el fin de semana en redes sociales libertarias, Milei dijo que Silvia Lospennato había sido una “pésima candidata“, que “para algunas cosas Macri está grande” y que el acuerdo electoral con los dirigentes del PRO de la Provincia “está avanzado independientemente“ del ex presidente.

Es que el Gobierno también es plenamente consciente de que, cualquiera sea el desenlace, el bloque del PRO en el Congreso seguiría siendo un aliado parlamentario. Se especuló por ejemplo en estas horas con que el PRO acompañe a otras bancadas en la modificación de la Ley 26.122 que regula el uso de los DNU, una herramienta clave para la gobernabilidad de Milei. “Sería dinamitar puentes con muchos votantes anti K”, se sinceró un diputado macrista. Lo blanqueó ayer la propia Vidal: dijo que, aún tras la derrota, y con tanta tensión acumulada, si tuviera que votar ahora “la Ley Bases” lo haría de nuevo.

La semana pasada, en vísperas de la elección de anteayer, la Casa Rosada hizo circular con malicia que Sebastián Pareja, armador bonaerense de LLA, buscaba hablar con Santilli para adelantar las negociaciones. Como si el funcionario necesitara ventilarlo públicamente para acelerar las tratativas. Una mojada de oreja destinada solo a desairar al jefe del PRO.

En principio, no habría grandes novedades en los próximos días. No solo en la provincia de Buenos Aires hay expectativa, si no también en el interior del país, en los gobernadores del PRO -también de la UCR- que ven factible -y necesaria- la posibilidad de llegar a un acuerdo con el gobierno. En especial en aquellas provincias, como Chaco, Entre Ríos y Mendoza, que deben renovar el Senado.

Antes de la elección porteña, Macri les pidió a algunos de los principales dirigentes del PRO de otros distritos que se involucraran en la campaña. Le dijeron que no. Pero sí le avisaron que, mientras dure el proceso electoral, no avanzarían en ningún acuerdo con el Gobierno.

Según reconstruyó Infobae, hubo en estos días conversaciones muy nítidas entre legisladores y gobernadores que están con muchas ganas de “armar algo nuevo sin un papá que avale”. Se refieren a Macri. “No porque ser anti Macri, si no porque ya incluso es un tema generacional: liderar algo nuevo”, sintetizó un diputado. En busca de una nueva identidad.

El domingo, en el quinto piso del búnker de la calle Balcarce, un Macri desorientado empezó a meditar sus próximos pasos mientras Milei, desde el hotel Libertador sobre la avenida Córdoba, se regodeaba con el triunfo de Manuel Adorni y reivindicaba a su hermana y al consultor Santiago Caputo, los artífices de la victoria porteña. En especial a Karina Milei, que se consolidó como la armadora principal de LLA, y se consagró como la autora intelectual de la decisión de enfrentar a los Macri en el distrito emblema del PRO.

Ese desenlace, que dejó al expresidente debilitado en su liderazgo, exhibió además, por estas horas, una solapada pero comentada disputa entre Mauricio y Jorge Macri, que arrastran una serie de diferencias desde hace tiempo.

El presidente de Argentina Javier Milei saluda a los simpatizantes y festeja el triunfo de su portavoz, Manuel Adorni, en las elecciones de legisladores de la ciudad de Buenos Aires. 18 mayo, 2025. REUTERS/Tomas Cuesta

“La gran pregunta ahora es si Jorge va a emanciparse”, se preguntó ayer un funcionario que conoce desde hace años el pensamiento del jefe de Gobierno. Agregó: “Hay un montón de gente dispuesta a colaborar”.

Este lunes hubo una andanada de trascendidos respecto al gabinete porteño. Una serie de versiones en torno a si el jefe de Gobierno se animaría a avanzar en una suerte de modificaciones, y si estaría dispuesto a empezar a darle de una buena vez su propia impronta a un gobierno intervenido en algunas áreas por su primo. Apuntan, en particular, a algunos enviados del ex mandatario. El domingo, en el búnker de la calle Balcarce, a Jorge Macri lo vieron llamativamente sereno. Mucho más que su primo.