El Gobierno presiona para que dirigentes del PRO se pasen a LLA, pero Ritondo aún trabaja en un acuerdo

Javier Milei junto a Manuel Adorni, el ganador de las elecciones porteñas (REUTERS/Tomas Cuesta)

El día posterior a las elecciones porteñas fue de festejo absoluto en la Casa Rosada, donde la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, celebró junto a un grupo reducido de personas entre las cuales estuvo Manuel Adorni, el gran ganador de la jornada de votación y quien logró que La Libertad Avanza superara por casi 15 puntos al PRO en la ciudad de Buenos Aires.

La funcionaria pidió empanadas para almorzar con quienes la acompañaron durante los últimos años en el armado del partido, Martín y Eduardo “Lule” Menem, y con la titular del espacio a nivel local, la legisladora Pilar Ramírez.

Fue un encuentro en el que se conversó netamente sobre las cuestiones en CABA, aunque minutos después hubo otra reunión en la sede de Gobierno, a tan solo unos despachos de distancia, en el que se analizó la situación en la provincia también.

Si bien fueron unos comicios municipales, tanto en el oficialismo como en la oposición reconocen, no solo que se nacionalizó el debate, sino que también los resultados influyen en el resto de los distritos.

Desde hace meses, la cúpula libertaria viene conversando con referentes del PRO para tratar de sumarlos a la lista en territorio bonaerense, pero el partido fundado por Mauricio Macri presiona para que ese acuerdo implique la creación de un frente y no sea solamente el traspaso de dirigentes.

Macri viene cuestionando al entorno de Milei (Jaime Olivos)

Tal como precisó Infobae, en las últimas horas, luego del triunfo de Adorni, en La Libertad Avanza está la confianza de que la alianza"“está avanzando independientemente” de los intereses del ex presidente.

Por la tarde, “Lule” Menem recibió en su oficina de Balcarce 50 al armador libertario en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, para conocer la situación de las negociaciones.

El representante de la Casa Rosada viene manteniendo encuentros con el jefe del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, que es la persona designada por Macri para encabezar el diálogo interpartidario.

A pesar de la derrota en la ciudad, “Pucho” trabaja para sostener la idea de un acuerdo entre los dos espacios de cara a los comicios bonaerenses y busca evitar la fuga de integrantes de su fuerza política.

“Ahora que ganamos, se van a sumar varios a nosotros. Quizá no Ritondo en lo personal, pero sí su gente, como el intendente de Mar del Plata (Guillermo Montenegro) o el ‘Colo’ (Diego Santilli)”, opinó uno de los armadores de LLA.

Ritondo es quien encabeza las negociaciones en nombre del PRO (Jaime Olivos)

Sin embargo, por el lado del diputado nacional consideran que ese escenario no va a ocurrir y advierten que, aunque suceda, tampoco sería algo que le convenga al Gobierno por sobre un acuerdo.

“Va a ser una alianza entre partidos, no entre dirigentes, eso no les serviría para nada, porque el PRO va a seguir existiendo y va a tener herramientas como para armar una lista. Si se presentan por separado, va a sacar el 5, el 6, el 9 por ciento, lo que sea, pero va a ser suficiente como para que La Libertad Avanza no gane. Así que, los que piensan así están equivocados”, aseguró un integrante de la mesa macrista.

Si bien se especulaba con la posibilidad de que Pareja y Ritondo encabezaran un encuentro el lunes y posteriormente se difundiera una foto para mostrar que las negociaciones siguen, el jefe del bloque amarillo prefirió dejar pasar un tiempo antes de volver a conversar sobre el asunto.

No obstante, en el entorno del ex titular del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), disuelto recientemente, anticipan que en los próximos días podría darse la charla y en el sector del diputado reconocen que “es una posibilidad”.

Hasta el momento, la coordinación entre los dos espacios se estaba dando entre los referentes de cada una de las secciones electorales de la provincia de Buenos Aires, algunas en las cuales había coincidencias, mientras que en otras se generaron algunos cruces.

Por caso, uno de los lugares en donde el acuerdo estaba lejos de firmarse era en el partido de Vicente López, que tiene como intendenta a Soledad Martínez, una de las alfiles de Macri y vicepresidenta del PRO.

Soledad Martínez es muy cercana a Mauricio Macri

Lo mismo ocurre en Junín con Pablo Petrecca, un dirigente que responde al primo del ex presidente y actual jefe de Gobierno porteño, que quiere imponer a sus candidatos en la boleta local.

Asimismo, el intendente de Pergamino, Javier Martínez, si bien es de la UCR, conforma Juntos por el Cambio y es uno de los jefes comunales más críticos a la gestión nacional de Javier Milei.

Por el contrario, los negociadores de La Libertad Avanza destacan que tienen un buen vínculo con los dirigentes que responden a Ritondo, como Fernando Bouvier, de Arrecifes, y Marcelo Matzkin, de Zárate -una figura que al oficialismo le interesa especialmente sumar-.

En la cuarta sección electoral, en tanto, el conflicto está en los cinco intendentes radicales que pertenecían a JxC y en los que Macri tiene todavía alguna influencia, como también sucede en el partido de Rojas, en la segunda.

Así las cosas, todavía es incierto el desenlace de las negociaciones, aunque en la Casa Rosada insisten en que, si no hay acuerdo, La Libertad Avanza no dudará en presentarse con sus propios candidatos y competir como hizo en la ciudad de Buenos Aires. Karina Milei ya salió victoriosa con esta estrategia en territorio porteño, aunque a nivel bonaerense, el kirchnerismo se muestra más fuerte.