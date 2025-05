Lospennato reconoció la derrota del PRO y envió un mensaje alertando por la corrupción: “Estén atentos”

La Libertad Avanza ganó en Buenos Aires y el PRO quedó tercero luego de gobernar 18 años la Ciudad Con más del 90% de los votos escrutados, la lista del presidente Javier Milei, que lleva a Manuel Adorni como candidato principal, se impuso a la del peronismo, encabezada Leandro Santoro. Dura derrota para el ex presidente Mauricio Macri, que participó activamente de la campaña

Elecciones CABA 2025: qué pasa si no fui a votar Este domingo se realizaron los comicios legislativos en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, aquellos que no justifiquen la no emisión de su voto podrían enfrentar sanciones y multas