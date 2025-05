El PJ no votará más nada relacionado a las dietas del Senado y delegó el tema en los dialoguistas y Villarruel

El jefe peronista en el Senado, José Mayans (RS Fotos)

Los recientes acuerdos paritarios en el sector público y privado volverán a depositar la lupa en el Senado, donde la presión para mejorar los golpeados sueldos de los empleados crece cada semana. El inconveniente es que los legisladores ataron sus dietas a la de los agentes en 2024 y también serían beneficiados en sus haberes, hoy en más de $9 millones en bruto, con un movimiento que podría dejar esta situación blindada: el peronismo avisó en los últimos días que no votará más nada en el recinto y delegó una potencial resolución del tema en el oficialismo, dialoguistas, y la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel.

“Nos hartaron. Que hagan lo que quieran”, manifestó a Infobae un legislador con peso en el interbloque que comanda el formoseño José Mayans. “En la previa a la sesión por Ficha Limpia, el oficialismo movió una vez más el avispero y luego no pasó nada. Entonces, si hay libertarios y dialoguistas consternados con esto, que se pongan de acuerdo y resuelvan con Villarruel. Nosotros no nos metemos más. Que insulten y critiquen, pero nos cansamos de los que hablan de más y luego se borran o esconden la mano. Si se llevan tan bien entre todos y están tan preocupados, supongo no tardarán mucho en llegar a un acuerdo. Espero no se dé vuelta nadie, como el miércoles pasado”, lanzó a este medio otro soldado de Cristina Kirchner.

Lo cierto es que la posición del Frente de Todos, si bien es la más cómoda de adoptar -a favor de sus intereses-, al menos implica una definición concreta y evita tanta voltereta y cinismo en relación con las dietas. “Lo que nadie quiere discutir es el financiamiento de la política. Por eso es más fácil pegarle a diputados -reciben menos, aunque la información pública en la Cámara baja siempre fue pésima, en comparación con la Cámara alta- y senadores. Pero nadie puede hacerse el distraído: todos los que estamos en el Congreso y venimos del interior tenemos claro lo que sale vivir en su provincia y acá. Entonces, te pregunto, ¿de dónde sale la plata para alquilar un par de micros o un salón chico para un acto? ¿De mi sueldo?”, sentenció una legisladora dialoguista a este medio.

Ahora, repasemos la cronología. En abril de 2024, oficialismo y oposición pactaron sin chistar y en secreto un nuevo sistema y lo aprobaron en el recinto. Desde ahí, los haberes pasaron a estar compuestos por 2.500 módulos -con los que cobran los agentes del Congreso, y por eso la atadura vigente-, más un adicional de 1.000 por gastos de representación y 500 extra, por desarraigo.

Sobre este último punto, sólo cuatro no lo reciben. Además, los legisladores se agregaron una dieta más a las 12 actuales para compensar el aguinaldo. Esto significó, desde mayo del año pasado, más de $7 millones en bruto. La única senadora que no entró en esta lógica es Alicia Kirchner: cuando ingresó en la Cámara alta prefirió mantener su jubilación.

La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel (Gustavo Gavotti)

Durante el segundo semestre de 2024, tras otra paritaria, los senadores volvieron al recinto y congelaron sus haberes hasta el 31 de diciembre de 2024. Cuando eso cayó, los legisladores le tiraron la mochila a Villarruel, quien primero dudó y luego estiró el freezer hasta el 31 de marzo. La titular de la Cámara alta deslizó en ese momento que la medida, adoptada durante el receso estival, era la última que tomaba y que una próxima decisión tendría ser de los propios bloques en una sesión.

Desde el mes pasado, un festival de especulaciones y operaciones abrazaron la discusión de las dietas que, por supuesto, quedaron en la nada. Una posibilidad muy lejana en ese entonces fue aprovechar el nuevo módulo para que los senadores cobraran ya actualizados y, posterior a ello, otro freezer por unos meses. Ni siquiera eso prosperó.

Con la decisión del Frente de Todos, que cuenta a 34 integrantes de 72 -al menos, hasta el 10 de diciembre-, se aguarda algún movimiento del zigzagueante grupo de 38 oficialistas y dialoguistas. Allí se encuentran, por caso, los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, quienes días atrás se dieron vuelta y votaron en contra de Ficha Limpia. O los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, que ni siquiera apoyaron la designación del nuevo secretario administrativo, Emilio Viramonte, hombre de confianza de Villarruel.

La novela de las dietas corre en paralelo a las quejas de los gremios para abrir paritarias. El principal es APL, que lidera Norberto Di Próspero y que, luego de meses de llamativa pasividad, consiguió que los interbloques del Frente de Todos presentaran notas a Villarruel y a su par de Diputados, Martín Menem, para encontrar una solución. Es decir, legisladores que adoptan la tarea que corresponde a los sindicatos, que tampoco quieren quedar mal con las autoridades del Congreso. Nada que no haya ocurrido en gobiernos anteriores, ya sea el macrista o los kirchneristas. Ahora, con los libertarios.

Otro punto que se sigue de cerca son las últimas estructuras y nombramientos en la Cámara alta. Desde varios despachos apuntaron, por ejemplo, a una ladera de Villarruel que, en los últimos meses, fue señalada como responsable de errores que ralearon la gestión. Ni hablar del grave problema por retenciones en Ganancias tras una medida cautelar empujada por APL, que se tomó la representación de todos los trabajadores del Congreso. En resumidas cuentas, trifulcas en diversas áreas y con el diálogo quebrado entre las bancadas luego de Ficha Limpia. No todo es mala vibra: el jueves último, un mensaje emitido por Recursos Humanos anunció recategorizaciones y recordó un puñado de beneficios.