Cinco diputados bonaerenses se sumaron a La Libertad Avanza tras la afiliación de Patricia Bullrich

La "foto de familia" del presidente de LLA bonaerense, Sebastián Pareja, junto a los diputados bullrichistas que formalizaron su pase al bloque libertario

Un día después de que Patricia Bullrich se afiliara a La Libertad Avanza (LLA), cinco diputados de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, que reportan a la conducción a la ministra de Seguridad nacional, resolvieron abandonar el PRO y unirse formalmente al espacio liderado por el presidente Javier Milei.

Los legisladores que oficializaron su incorporación fueron Florencia Retamoso, Fernando Compagnoni, Sofía Pomponio, Abigail Gómez y Oriana Colagnutti. El grupo se mostró de manera conjunta con Sebastián Pareja, principal operador del Gobierno en la provincia y presidente de LLA bonaerense.

El traspaso no es un hecho aislado. Desde octubre de 2023, los legisladores “bullrichistas” habían dado señales de distanciamiento del macrismo, y tuvieron comportamientos orgánicos a la Casa Rosada, luego de que se sumó Patricia Bullrich al gabinete nacional. Este sector se autodenominó como el bloque PRO Libertad, separado del resto del partido amarillo. Sin embargo, recién este miércoles formalizaron su adhesión a LLA.

“Tras la afiliación de @PatoBullrich a LLA, hoy le dimos la bienvenida a los diputados que se referencian con ella en la provincia de Buenos Aires. Junto a @alecarrancio, vicepresidente de nuestro partido en territorio bonaerense, celebramos su llegada al equipazo de @LLAenPBA”, expresó Pareja, desde su cuenta oficial de X. “La Libertad AVANZA porque cada vez somos más los que queremos una PBA que sea motor del desarrollo y corazón del proyecto que lleva adelante nuestro Presidente @JMilei. VLLC!”.

Los “pases” de exdirigentes del PRO a La Libertad Avanza también se produjeron a nivel municipal. Dos concejales de Ensenada, Leandro “Peto” Rojas y Agustina Caparrós, se sumaron a las filas de LLA. Pertenecen al espacio de Diego Kravetz, referente del PRO y actual funcionario del gobierno libertario. Se esperan otros cambios en distritos claves como Lanús, La Matanza, San Vicente, Berazategui y Berisso en los próximos días.

Tras la incorporación formal de los diputados bullrichistas, así quedó conformado el bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Legislatura bonaerense

Las incorporaciones se producen en pleno recrudecimiento de la pulseada entre el PRO y LLA, en medio de la campaña electoral. Las duras negociaciones tienen como protagonistas a Mauricio Macri y los armadores electorales del Gobierno, ante la competencia electoral en la Ciudad y la falta de un acuerdo de unidad en la provincia de Buenos Aires.

En ese contexto, Sebastián Pareja atizó el conflicto que se disputa LLA y el PRO por la conducción del amplio espectro anti kirchnerista, al señalar que los miembros del partido amarillo “estaban regalados”. Antes, Macri dijo que los dirigentes del PRO que se cambiaron de camiseta por el color violeta libertario “estaban comprados”.

A su vez, hay tensión al interior de La Libertad Avanza por los lugares en las listas. y las diferencias estratégicas sobre cómo encarar la elección. Hay desacuerdos entre los sectores liderados por Pareja y el grupo denominado “Las Fuerzas del Cielo”, encabezado por Daniel Parisini y Agustín Romo, ambos cercanos al asesor presidencial Santiago Caputo. Mientras algunos sectores promueven la participación en todos los comicios con listas exclusivamente libertarias, otros consideran que competir en ciertos distritos podría dañar la imagen del espacio.

El clima de fricción quedó expuesto la semana pasada por una denuncia de Marina Biagetti, militante de LLA en Junín, quien acusó al coordinador local de la agrupación, Alberto Pascual, de haberla desplazado por su vinculación con “Las Fuerzas del Cielo”. La denuncia fue respaldada por Milei, quien mostró su apoyo a Biagetti en un acto en Lugano, mientras que Pascual fue destituido como titular del PAMI en la ciudad.

Poco después, la fractura interna de los sectores en pugna se apaciguó, al menos de manera pública.

El PRO y LLA continúan en una fase de definiciones para las elecciones provinciales y nacionales. Ayer, se difundió una foto que muestra juntos a Pareja y al referente del PRO en la Provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo. Fue un mensaje del armador libertario para limar asperezas con el partido amarillo luego de decir que estaban “regalados”. Pero también, para demostrar internamente que está vigente la articulación con la fuerza amarilla, luego de las críticas veladas de los sectores ligados a Santiago Caputo.

Lo cierto es que la desconfianza entre ambos sectores está instalada. Ayer, en declaraciones a Infobae en vivo, Mauricio Macri cuestionó al Gobierno por su inclinación a construir un “proyecto de poder”. “La verdad es que cuando él me habló de un proyecto de país yo me entusiasmé y después devino este proyecto de poder que no me entusiasma tanto”, concluyó.