Mauricio Macri: “El proyecto de poder de Milei no me entusiasma tanto”

Mauricio Macri cuestionó el proyecto de poder de Milei en Infobae en Vivo

El ex presidente Mauricio Macri cuestionó nuevamente a Javier Milei durante un reportaje concedido a Infobae en Vivo.

Cuando le pidieron que le pusiera un “puntaje” a la gestión libertaria, el ex jefe de Estado entre 2015 y 2019 analizó: “La verdad es que cuando él me habló de un proyecto de país yo me entusiasmé y después devino este proyecto de poder que no me entusiasma tanto”.

En otro tramo de la entrevista, Macri había señalado al entorno de Milei por ese cambio de perspectivas en comparación al dirigente que conoció en 2023 y al que acompañó en su aventura presidencialista de cara al balotaje frente a Sergio Massa.

Video: Macri contesta la acusación de "Traición por la espada" de Milei

También cuestionó a los dirigentes que rodean a Milei al ser consultado sobre la “traición por la espalda” que dijo haber sentido el Presidente en el marco de versiones cruzadas por la falta de acuerdo en la Ciudad de Buenos Aires para compartir una lista de candidatos.

“Eso fue cruel. Él se debe haber sentido mal si dice que tanto me admira”, reflexionó. Y agregó: “Son cosas que le hace decir su entorno y le ha hecho mucho daño. Yo le miré en los ojitos la misma locura mía para que podamos cambiar, ser Australia o Canadá, y luego apareció el entorno a cuidar la suya con un proyecto de poder”, insistió.

Para el líder del PRO, fue la secretaria General y hermana del Presidente, Karina Milei, quien impidió un entendimiento electoral en la Ciudad de Buenos Aires.

Macri, en “slow motion”

Video: Macri contó que tomó unas gotas para dormir y por eso se encontraba en "slow motion"

El ex Presidente bromeó por su tono de voz y sus ojos “achinados”. Según contó, anoche llegó su esposa Juliana Awada de un viaje a República Dominicana y le recomendó tomar unas gotas para dormir, que terminaron generando el efecto deseado. Por ese motivo, durante la entrevista se pudo ver a un Macri en “slow motion” -cámara lenta en inglés-, según él mismo definió.

Duras críticas de Macri a Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich

Video: Macri criticó a Rodríguez Larreta y a Bullrich

Macri cuestionó en duros términos a Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, dirigentes que compitieron en la interna del PRO en 2023 y este año decidieron dejar el espacio para enfrentar al sello que integraron hasta hace muy poco.

“Ellos dos, lamentablemente, coherentemente con la actitud que tuvieron, fracasaron como candidatos. Ambos tenían la elección ganada y ambos perdieron porque priorizaron la vocación de poder de ellos, su ego, en vez del proyecto”, aseguró Mauricio Macri durante un reportaje que compartió con la candidata a legisladora porteña Silvia Lospennato en la edición matutina de Infobae, que conducen Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Cecilia Boufflet y Ramón Indart.

De acuerdo a su visión, ni Bullrich ni Larreta estuvieron a la altura de las circunstancias. “Transmitieron una feroz desesperación por el poder y un ego por delante del proyecto, y de repente apareció un señor por la banquina que nadie estaba esperando hablando de las fuerzas del cielo, de un proyecto de país distinto y la gente me dijo: ”Este me transmite más que el PRO"... Y eso los llevó a fracasar primero a Horacio y después a Patricia", reflexionó.

Bullrich oficializó anoche su salida del PRO al firmar su afiliación a la Libertad Avanza. Algunos especulan con que la actual ministra de Seguridad se convertirá en candidata a diputada nacional en octubre.

Rodríguez Larreta realizó el “salto” dos meses antes al anunciar su postulación como legislador porteño para los comicios del próximo 18 de mayo. Enfrentará al partido que fundó, que lleva a Silvia Lospenatto como cara principal.

Contra el ex jefe de Gobierno fue especialmente duro. Recientemente, Rodríguez Larreta aseguró que se equivocó al haber designado a Jorge Macri como ministro de Gobierno durante su gestión al frente de la Capital Federal. Ese desembarco del primo del ex Presidente fue determinante para que luego pudiera competir y ganar las elecciones por la jefatura de Gobierno.

Mauricio Macri contestó esta mañana: “Él (por Rodríguez Larreta) usa eso como un giro político para generar escucha en esta vocación. Primero lo que hay que repasar es que ese equipo lo armé hace muchos años y él continuó porque era parte de ese equipo. Y ese equipo hoy sigue estando mayoritariamente en la función y él fue contra su propio equipo”.

Y continuó: “Se lo dije el viernes previo a que tomara su decisión. Él quiere ser jefe de gobierno de vuelta para empezar su carrera. Tenés todo el derecho del mundo. Se lo dije el viernes previo a que tomara su decisión: ”Si Jorge quiere reelegir, ustedes dos o el que esté hacen una interna en el PRO dentro de dos años y el que elige a la gente continuará allí“. Y eso es lícito. Es el movimiento y la vida interna de un partido”.

“Ahora vos querés ir por afuera siendo funcional al kirchnerismo y a la Libertad Avanza. Es querer hacer daño. Y si vos estás haciendo daño y diciendo cosas que no son en realidad.... Se ha transformado en un tipo que en su frustración lo único que quiere hacer es dañar a la gente que trabajó con él”, completó.

“¿Cree que le falta dignidad?“, le repreguntaron.

“¿Qué te parece? ¿Cómo va a declarar contra su equipo? Yo trabajé ocho años con él. O sea, puse el hombro para que llegue a la Jefatura de Gabinete de la Ciudad porque tenía una interna con Michetti. Y esto es el final, su enojo, su frustración es ir contra el PRO por algo que él falló, porque finalmente él tuvo todas las condiciones, tuvo todo el apoyo de la de la Ciudad, Bullrich lo acusaba de haber usado hasta hasta los cafeteros de la ciudad para apoyar su campaña. ¿Y esta es tu reacción? En vez de decir “no, vengo a la interna”, que me parece totalmente válido... Bueno, volvé, hacelo", contestó.

Video del reportaje entero a Mauricio Macri en Infobae en Vivo

