Silvia Lospennato: “Ganar o perder una elección no define mi pertenencia partidaria”

Video: Silvia Lospennato en Infobae en Vivo

En una visita a los estudios de Infobae en Vivo, acompañada por Mauricio Macri, la diputada nacional Silvia Lospennato abordó temas cruciales para el futuro del PRO y la política argentina en general, en medio de la campaña para elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires que se realizarán el 18 de mayo.

Durante la entrevista, Lospennato hizo hincapié en que su lealtad al partido se fundamenta en valores profundos y no en el resultado de los comicios. “Ganar o perder una elección no define mi pertenencia partidaria”, sentenció la diputada.

Estas declaraciones fueron realizadas en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

“Yo quiero minimizar un poco, no sé si una una pérdida enorme (la salida de Bullrich). Creo que ella está siendo coherente con su historia política, a mí no me sorprende que se haya afiliado a la Libertad Avanza”, continuó.

Y agregó: “Por un lado está muy bien que el que está en contra del PRO lo exprese. Los que se fueron del PRO tienen todo el derecho a hacerlo, pero la gente tiene que saber que están en contra del PRO. No querer, digamos, jugar ambiguamente. A mí no me me preocupa, no me sorprende. Yo veo como muy positivo que el PRO apueste a la generación Pro, a los que estamos desde hace muchos años y que no nos define una elección. A mí ganar o perder una elección no me define. Mi pertenencia partidaria, mi pertenencia partidaria me la definen los valores”.

A lo largo de la conversación, Lospennato expresó su crítica hacia figuras políticas, como Patricia Bullrich, que han decidido abandonar el PRO para unirse a La Libertad Avanza. Recalcó que este tipo de decisiones, aunque respetables, deben ser claras para el electorado y no prestarse a ambigüedades. “Los que se fueron del PRO tienen todo el derecho a hacerlo, pero la gente tiene que saber que están en contra del PRO”, subrayó.

Silvia Lospennato también reflexionó sobre el rol y la transformación del PRO a lo largo de los años. Desde su perspectiva, el partido ha crecido extensamente y se ha establecido como una fuerza política significativa en Argentina, gobernando tres provincias y contando con legisladores en todo el país. “El PRO es un partido grande. Tenemos un cuarto de siglo. Una elección no nos define”, reiteró, destacando la importancia de mantenerse fiel a los principios partidarios más allá de las circunstancias electorales.

Lospennato también se refirió al futuro del PRO, apostando por una generación de líderes jóvenes preparados para continuar con el legado del partido. Mencionó que figuras como Nacho Torres representan un liderazgo emergente comprometido con los valores liberales e institucionalistas que caracterizan al PRO. Esta visión, según Lospennato, contrasta con aquellos que priorizan el resultado electoral sobre la estabilidad ideológica y el crecimiento institucional.

En cuanto a la relación con La Libertad Avanza, Lospennato reconoció coincidencias en la agenda económica, como la orientación hacia el equilibrio fiscal y la austeridad, aunque no dejó de puntualizar las diferencias esenciales en términos institucionales. “Nosotros somos orgullosos, ñoños, republicanos; no tenemos ningún problema. Nadie nos ofende con ese mote”, afirmó, reiterando su firme creencia en la Constitución Nacional como fundamento para el diálogo político en Argentina.

La entrevista también exploró puntos críticos de la gestión política actual, con Mauricio Macri sumándose a la discusión sobre cómo el PRO podría seguir influyendo en la política argentina. Ambos líderes reconocieron la necesidad de una autocrítica sobre las derrotas electorales recientes, una conversación que es vital para el futuro del partido.

La entrevista completa a Lospennato y Macri

Infobae en Vivo te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 9 a 12: Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 18 a 21: Jesica Bossi, Diego Iglesias, María Eugenia Duffard y Federico Mayol.

Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.