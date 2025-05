Lula Levy apuntó contra Manuel Adorni: “Está claro que no le interesa la Ciudad”

Lula Levy volvió a cruzar a Adorni: “Está claro que no le interesa la Ciudad”

A días de las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires, la candidata de Evolución, Lula Levy, se mostró contundente al cuestionar la postura de Manuel Adorni, candidato de La Libertad Avanza y uno de los principales rivales en la contienda electoral. Durante una entrevista, el vocero presidencial fue consultadop por la periodista Cristina Pérez: “¿Querés ser candidato o lo hacés por tu amistad con el presidente?”. La respuesta motivó a Levy a criticarlo fuertemente por su “desconcierto” y “falta de claridad”.

En el video publicado por la candidata de Evolución en sus redes sociales, se escucha a Adorni responder de manera dubitativa: “Ni por una cosa ni por la otra. Siempre dije lo mismo… Yo se lo dije a él y a Karina cuando todavía no me habían hecho ningún ofrecimiento… Que yo hubiese aceptado… Me sumaba a un proyecto y ese proyecto lo lidera hoy el presidente Milei y el presidente indica dónde le soy más útil”. Estas palabras, según Levy, son un claro indicio de que Adorni no tiene un interés genuino en la Ciudad de Buenos Aires, y que su candidatura responde más a un alineamiento con el presidente Javier Milei que a una voluntad política de transformar la realidad porteña.

Levy calificó la respuesta de Adorni como “26 segundos de sarasa” y remarcó que La Libertad Avanza y el PRO han utilizado la Ciudad de Buenos Aires en el marco de sus disputas internas de poder, sin priorizar las necesidades de los vecinos. Según la candidata, la Ciudad ha quedado atrapada en esta lucha política, mientras que su espacio, Evolución, se mantiene “enfocado en la gestión y la mejora concreta de los problemas que enfrenta la ciudad”.

“Está claro que no le interesa la Ciudad”, el duro cuestionamiento de Lula Levy a Manuel Adorni (Fotografía: Jaime Olivos)

El cruce entre Levy y Adorni es solo uno de los momentos que marcan la tensa campaña en la Ciudad, donde los debates y las confrontaciones entre los candidatos se intensifican conforme se acerca la fecha de las elecciones. En el debate más reciente, que se celebró entre los principales contendientes a la Legislatura porteña, Lula Levy fue protagonista de varios intercambios duros, tanto con Leandro Santoro como con Horacio Rodríguez Larreta. En una de las intervenciones más destacadas, Levy cuestionó fuertemente a Larreta por su relación con Jorge Macri, a quien criticó por traerlo del conurbano y por la falta de gestión en cuestiones de salud mental.

Al dirigirse a Leandro Santoro, Levy no dudó en recordarle las irregularidades del kirchnerismo durante la pandemia y la falta de acción del gobierno nacional en momentos críticos. “Nosotros repartíamos platos de comida caliente con la UBA y éramos voluntarios en vacunatorios de la ciudad, mientras ustedes armaban una fiesta en Olivos”, le recordó.

El cruce con Adorni, sin embargo, no fue el único foco de tensión en el debate. Otro momento de confrontación se dio cuando el vocero presidencial intentó criticar a Levy señalando que en la gestión del PRO no se había hecho nada para frenar los piquetes y que las fuerzas opositoras habían sido las responsables de permitir el regreso del kirchnerismo al poder. Levy respondió destacando el trabajo de su partido y afirmando que, mientras el PRO y La Libertad Avanza se dedican a las peleas internas, Evolución está centrada en el futuro de la Ciudad, sin especular con las luchas de poder que marcan el rumbo de otras fuerzas políticas.

En un ambiente cargado de enfrentamientos y acusaciones mutuas, el debate porteño dejó en claro la fragmentación política que atraviesa la Ciudad de Buenos Aires. Los intercambios, especialmente entre los principales candidatos de la oposición, muestran la complejidad del panorama político y la disputa por el control de la Legislatura porteña.