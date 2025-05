El Sindicato de Comercio ratificó la vigencia de su paritaria aunque no se homologue y no iría a la reunión con Cordero

Armando Cavalieri, líder del Sindicato de Comercio

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) ratificó el aumento salarial del 5,4% trimestral, que es objetado por el Ministerio de Economía, y aseguró que será pagado igual a los trabajadores aunque la Secretaría de Trabajo no lo homologue porque así lo establece una cláusula firmada por los empresarios.

La postura del sindicato que lidera Armando Cavalieri, que confirma un endurecimiento ante el Gobierno, tendrá una consecuencia inmediata: la entidad gremial no iría al encuentro convocado para esta tarde por el secretario de Trabajo, Julio Cordero, junto con las cámaras, para intentar que reformulen las cifras de la paritaria.

La FACEYS afirmó en un comunicado que el aumento firmado con las cámaras empresarias del sector (CAC, CAME y UDECA), correspondiente al trimestre abril-junio, “se encuentra plenamente vigente, de acuerdo con lo establecido por las partes”, ya que “el acta suscripta contempla una cláusula específica que garantiza la validez y aplicación del acuerdo, incluso en el caso de que la homologación administrativa no se produzca de manera inmediata”.

El secretario de Trabajo, Julio Cordero (Foto Nicolás Stulberg)

“En concreto -agregó-, el artículo décimo del acuerdo estipula: “Para el caso de estar pendiente la homologación del acuerdo y se produzcan vencimientos de los plazos pactados para el pago de los incrementos en la forma escalonada prevista, los empleadores abonarán las sumas en la forma convenida con la mención ‘pago anticipado a cuenta del Acuerdo Colectivo Abril 2025’, el que quedará reemplazado y compensado por los rubros correspondientes una vez homologado el acuerdo”.

El acuerdo firmado la semana pasada contempla un aumento salarial acumulativo del 5,4%, distribuido en tres tramos (1,9% en abril, 1,8% en mayo y 1,7% en junio), pero, como anticipó Infobae, el ministro de Economía, Luis Caputo, objeta las cifras porque superan el 1% mensual que busca imponer en las negociaciones para sostener la desaceleración inflacionaria.

El acuerdo establece que el salario básico con presentismo alcanzará los $1.123.000 e incluye sumas fijas que se incorporarán a los básicos a partir de julio.

Armando Cavalieri y su adjunto, Carlos Pérez, en la firma de las paritarias de Comercio

En el comunicado de prensa, Cavalieri señaló que “este acuerdo fue alcanzado a través del diálogo responsable entre partes legítimas” y “tiene plena validez y forma parte de nuestro compromiso con el sostenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores, en un contexto de alta inflación que continúa golpeando a las familias argentinas”.

El líder de Comercio añadió: “Desde FAECYS defendemos el valor de la negociación colectiva y creemos que los acuerdos consensuados deben ser respetados y aplicados. Esto brinda previsibilidad tanto a los trabajadores como a las empresas del sector”.

Como anticipó Infobae, Economía cuestiona la paritaria de Comercio porque supera el 1% mensual, cifra de la pauta oficial para los aumentos salariales de estos meses, y Cordero había convocado para esta tarde a sindicalistas y empresarios para que replanteen los números acordados la semana pasada.

Luis Caputo y Javier Milei

La decisión del Gobierno derivó en críticas de un dialoguista como Cavalieri: “¿Tener salarios que aumentan 1,5% o 1,7% es realmente un peligro para la estabilidad que busca Milei? Si es así, estamos en una situación muy delicada", dijo en una entrevista con Infobae. Y agregó: “Si creemos que esto va a hacer peligrar la inflación de la Argentina, estamos perdidos. No hay salida".

El líder de Comercio afirmó que su sindicato arrastra una pérdida salarial del 20% en el primer trimestre y anticipó que si el Gobierno insiste en no homologar la paritaria “dialogaremos para saber qué es lo que pretenden” y agregó: “Esperamos convencer al sector empresario de que pague igual el aumento. No es una diferencia abismal. Para un supermercado, pagar un 1% de aumento salarial no es una catástrofe".

El ministro Caputo, sin embargo, no piensa lo mismo y quiere que las paritarias se encarrilen en aumentos del 1% mensual: en sintonía con las previsiones de consultoras privadas, cree que en abril bajará la inflación (se habla de un 3%), pero para mantener la tendencia descendente se apunta a que los precios y salarios se actualicen por debajo del costo de vida.

Héctor Daer firmó una paritaria de Sanidad por encima de la pauta oficial

El aumento acordado por Cavalieri con tres de las cámaras también dividió el frente empresarial. La Cámara de Supermercados Mayoristas (CASMA) manifestó su “preocupación y disconformidad por la paritaria de Comercio y dijo que ”es inaceptable convalidar este tipo de acuerdos en los cuales las empresas, que en definitiva, tendrán que hacer frente al mayor costo, no fueron parte de la decisión”.

“En el caso de el Gobierno homologue dicho acuerdo -añadió-, las empresas se verán obligadas a trasladar dicho aumento a los precios de venta, con impacto negativo en la capacidad de compra de los consumidores y lógicamente profundizando aún más el escenario recesivo actual".

Por su parte, Juan Vasco Martínez, director ejecutivo de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), consideró que, al detallar el acuerdo salarial, el sindicato “curiosamente omite la incidencia de las sumas fijas (la última de las cuales se incorpora al salario) en los “incrementos reales” y que dan un resultado final de aproximadamente un 9,6% de aumento entre los porcentajes y las sumas fijas, con lo cual no se discute un 1% como dice Cavalieri".