El PRO y LLA buscarán dictaminar hoy la baja en la edad de imputabilidad a 14 años

El Gobierno planea presentar un proyecto para modificar el régimen penal de minoridad que buscará reeducar a los menores que delinquen (Getty Images)

En un plenario de comisiones, en el que la voz cantante la llevará la diputada del PRO, Laura Rodríguez Machado, el oficialismo y sus socios parlamentarios buscarán juntar las firmas necesarias que permitan avanzar con la baja de 16 a 14 de la edad de imputabilidad.

El proyecto original que habían enviado los ministros de Seguridad y de Defensa, Patricia Bullrich y Luis Petri, establecía poner un piso de 13 años. Sin embargo, el oficialismo definió consensuar en 14 para poder tener un acompañamiento que le asegure el dictamen de mayoría frente a los 15 proyectos que había en debate en el plenario de las comisiones de Legislación Penal, que preside Laura Machado (PRO), de Familias, Niñez y Juventudes, a cargo de Roxana Reyes (UCR); de Presupuesto, que encabeza José Luis Espert (La Libertad Avanza); y de Justicia, que conduce el libertario Manuel Quintar.

Los sectores que se oponen a la baja en la edad señala que los delitos de sangre que cometen los menores de 16 años no llegan a ser el 1%. Y que en los países en los que se bajó la edad, los delitos realizados por menores son mayores que los suceden en la Argentina.

Otro punto que se discute es que no está previsto en los proyectos de LLA y el PRO una inversión que signifique más y mejores lugares para detener a los menores. “Ellos quieren tener más chicos presos pero en los mismos lugares, que no sólo son un desastre sino que además son un espacio de hacinamiento”, señaló un diputado de UxP que dice estar dispuesto a discutir un nuevo régimen para los menores de edad.

En total, el oficialismo y sus aliados necesitan conseguir 73 firmas para tener el dictamen de mayoría, algo que no parece difícil luego del cambio de la edad y que se aceptara que la pena máxima pase de 20 a 15.

Los bloques también acordaron que la reclusión sería para los delitos que superen los 10 años de cárcel, y para aquellos que sean menos se podría utilizar penas que apunten a la reparación del daño.

Por el lado de la oposición el debate pasa por los delitos. Desde Unión por la Patria y la Izquierda buscan que determinados delitos sean punibles y otros no, algo que el PRO no está dispuesto a ceder.

Hasta unas horas antes el bloque del peronismo estaba en reunidos en busca de una postura común. Aunque algunos sectores entienden que hay que avanzar con la baja de la edad de imputabilidad para los delitos de sangre, no así para el resto. Y, un punto fundamental que critican en el bloque peronista es la falta de presupuesto.

“Es una ley que van a usar para hacer campaña pero que no solo no resuelve sino que empeora la situación. Las estadística marcan que los delitos de los menores de 16 son mínimos y no solo eso sino que en su gran mayoría son robos o hurtos. Ahora, ellos -por LLA y el PRO- solo les interesa meter preso a los pibes y nada más. No hay un solo peso presupuestado para tener lugares nuevos y acordes. Estamos de acuerdo que un pibe de 14 que mata sea detenido, pero para que lo trabaje la Justicia y lo pueda recuperar no para que termine en lugares de los que va a salir peor”, explicó un diputado K.

Lo que se resolverá esta tarde es si todas las tribus del peronismo presentan un dictamen propio lo que podría generar que UP se quede con el de mayoría desplazando a los libertarios y al PRO.

Si se consigue el dictamen, el proyecto podría ser debatido en el recinto el próximo 14 de mayo.