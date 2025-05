Mariel Fernández: “Cristina le ofrece un diálogo a Kicillof que él no está aceptando”

Mariel Fernández desde Infobae en Vivo

Mariel Fernández, intendente de Moreno y vicepresidenta del Partido Justicialista (PJ) nacional, compartió su perspectiva sobre la situación actual del peronismo en la provincia de Buenos Aires y sus desafíos internos: “La gente quiere que vayamos todos juntos y nosotros necesitamos la unidad”.

En Infobae en Vivo, con la conducción de Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Fernández analizó la situación actual del peronismo en territorio bonaerense, previo a las próximas elecciones legislativas.

La interna peronista y la relación Kirchner-Kicillof

Fernández se refirió a las divisiones internas y la posibilidad de que el kirchnerismo y el kicillofismo presenten listas separadas. “Tienen que ir todos juntos”, enfatizó.

Sin embargo, declaró, en relación con las diferencias: “La gente no lo entiende. Me cuesta hasta entenderlo a mí, es una cosa que no tiene mucho sentido. Con las dificultades que estamos atravesando no tendríamos que estar discutiendo, no puede haber este nivel de especulación”.

A su vez, estableció que lo que se discute es la conducción del peronismo. Y, en ese caso, definió: “Para mí es Cristina; y algunos pensarán que ya es tiempo de una renovación y lo ven a Axel (Kicillof) como una posibilidad de relevo. No sobra nadie, necesitamos de Axel y de todos porque la situación es difícil”.

También decretó que la actual presidente del PJ es “el mejor cuadro político” con el que cuenta actualmente el peronismo. Y auguró que, en caso de que Cristina Kirchner decida ser candidata “por la tercera sección para nacionalizar la discusión, lo va a hacer”.

Y agregó: “La preocupación de CFK en este momento es ordenar el partido y, todo lo que surja, a la hora de sentarse en las bancas voten a favor del pueblo”. También recordó que la exmandataria quiso entregar “el bastón de mariscal” en varias oportunidades, pero “nadie lo agarra”.

Cristina Kirchner y Axel Kicillof.

Respecto a la relación entre Kirchner y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, apuntó: “Cristina fue generosísima con el gobernador todos estos años. Cristina le ofrece un diálogo que él no está aceptando”.

Logros y prioridades en Moreno

Desde diciembre de 2019, Fernández ejerce la intendencia de la localidad bonaerense de Moreno, luego de suceder a Walter Festa. “Logramos grandes transformaciones en Moreno, pero todavía falta un montón”, indicó la dirigente.

Asimismo, recordó que proviene del Movimiento Evita y que se crió en una zona humilde de dicho municipio. Y añadió: “Me tocó organizar mi barrio con mis vecinos y vecinas, para sobrellevar situaciones donde el Estado no daba respuestas”.

En cuanto a su gestión, destacó la reducción de la tasa de homicidios y delitos; y recalcó: “Cuando asumí como intendente, era la cuarta ciudad con más homicidios en el país, después de Rosario. Y la tasa bajó un 50%, la tasa de delito a mano armada también, y de femicidio un 90%. Hay estadísticas de organismos oficiales que lo dicen”. También criticó la especulación y las operaciones mediáticas que se hacen hacia un municipio en particular.

Mariel Fernandez definió a Cristina Kirchner como el cuadro político del peronismo más importante en la actualidad.

“Cuando tenés una responsabilidad institucional tan grande y sos tan violento, o si la ministra de seguridad le parece bien que todo el mundo esté armado, hay una violencia habilitada. No te digo que está relacionado directamente, pero hay una sociedad que está mucho más violenta; y esto no pasaba en 2023″, analizó, respecto al discurso del gobierno nacional, encabezado por el Presidente de la Nación, Javier Milei.

Otro tópico que subrayó la intendente es el sector industrial de Moreno: “En estos cinco años, Moreno se transformó en el desarrollo PyME más importante de la provincia de Buenos Aires. Se radicaron 250 industrias y se están construyendo 10 parques industriales nuevos. Somos muy ordenados y claros y cuido que todo vaya a las arcas municipales”.

Por último, Fernández se mostró en contra del proyecto de ley de reelección indefinida de legisladores bonaerenses. Y definió, en caso de que la normativa se extienda hacia las intendencias: “Hay intendentes que no prepararon los relevos, pero siempre uno tiene que preparar a las personas para que asuman responsabilidades grandes. No me presentaría si sale la norma para intendentes. No puede haber intendentes que se reelijan indefinidamente”.

La entrevista completa a Mariel Fernández

